Сначала независимость, затем — присоединение к РФ. В Москве оценили план Тирасполя

Приднестровье намерено добиться признания независимости, чтобы затем войти в состав Российской Федерации, заявил 22 июля глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев. Накануне дипломат обратил внимание, что молдавские власти мешают ротации российских миротворцев, что создает угрозу неких «деструктивных демаршей». «Газета.Ru» поговорила с политиками из РФ и Приднестровья, чтобы понять, насколько серьезны намерения Тирасполя на этот раз.

Независимость или присоединение к РФ?

Приднестровье решило добиваться своей независимости, а затем присоединиться к России, заявил в пятницу, 22 июля, глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. Он отметил, что Тирасполь придерживается этих задач с момента появления Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Виталий Игнатьев Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики

Представитель Кремля Дмитрий Песков, впрочем, сказал журналистам, что не знает, с чем связаны заявления Игнатьева о планах войти в состав России. «Я, честно говоря, видел сообщения СМИ, но я не знаю, с чем это связано, я не знаю, с какими процессами, то есть я ничего не могу сказать», — сказал Песков.

Через некоторое время и сам Игнатьев скорректировал собственное же заявление, отметив, что приоритетной целью Приднестровья является прежде всего независимость.

«Последующее присоединение к России это процесс, который требует существенных решений, политической подготовки и много другого. Главный приоритет — это независимость.

Народ Приднестровья желает, а как оно в реальности будет и будет ли желать этого Россия, российский народ. Мы будем работать в этом направлении», — объяснил Игнатьев.

В Совфеде тем временем с воодушевлением восприняли новости о планах ПМР войти в состав России. По словам сенатора Сергея Цекова, судьба Приднестровья тесно связана с ходом российской спецоперации на Украине.

«Чтобы это [вхождение в состав РФ] было возможно, Россия не должна останавливать СВО, чтобы выйти на границы Приднестровской Молдавской Республики. А для этого надо пройти Николаев, Одессу. Если это произойдет, вхождение ПМР в состав РФ будет естественным. Если спросить граждан Приднестровья, то подавляющее большинство скажет «да» воссоединению с Россией», — объяснил член Совфеда.

Момент истины

Заявления приднестровского МИД о независимости и желании войти в состав РФ прозвучали на фоне очередного витка напряженности в регионе.

Сначала внешнеполитическое ведомство ПМР обвинило США в «непрозрачных» поставках летального оружия в Молдавию. Немногим позже стало известно о неоднократных задержаниях российских миротворцев в аэропорту Кишинева, которые направлялись в Приднестровье для ротации. Кроме того, в российском Министерстве обороны обратили внимание, что Молдавия всячески препятствует поставкам отечественной военной техники для российского контингента в ПМР.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниел Водэ в то же время поспешил заверить общественность, что власти не мешают ротации ВС РФ.

Ремарки о независимости и присоединении к РФ прежде всего вызваны недружественными высказываниями со стороны Молдавии, допускает депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.

«Как мне представляется, заявление МИД прозвучало в связи с более недружественными высказываниями со стороны кишиневских политиков. Россия, как и ранее, рассматривается нами как гарант безопасности. Однако присоединению должна предшествовать приднестровская независимость, иначе об интеграции с юридической точки зрения говорить будет проблематично»,

— рассказал Сафонов «Газете.Ru».

По словам депутата, желание Приднестровья обрести независимость также связано с тем, что отношения между Тирасполем и Кишиневом последовательно ухудшаются, особенно в торгово-экономической плоскости.

«Думаю, что само заявление сделано на упреждение нехороших событий, которые могли бы развернуться. Несмотря на дипломатические усилия Тирасполя, сохраняется экономическая блокада. Сертификаты на работу ведущих предприятий выдаются на очень короткое время. Сохраняется недопущение в Приднестровье фур с лекарствами. Только одна прибыла за последнее время, остальные простаивают на таможне. Это не назовешь добрососедскими отношениями», — объяснил Сафонов.

Риск эскалации

С самого начала российской спецоперации на территории Украины, вокруг Приднестровья начала формироваться напряженная ситуация. С одной стороны, на Приднестровье смотрели как на дополнительный плацдарм для наступления на Украину. С другой — местные власти сами регулярно сталкиваются с разными рода демаршами в виде взрывов и порчи инфраструктуры.

На этом фоне глава МИД ПМР Игнатьев также заявил накануне, что возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье от 1992 года может привести к военным действиям.

Впрочем, пока в Приднестровье действует миротворческая миссия, жители могут рассчитывать на поддержание безопасности в регионе. Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), сопредседатель ОКК Олег Беляков.

«Пока существует формат миротворческой операции, а в одном строю несут службу и жители Приднестровья, и граждане Молдавии, нам [ПМР] ничего не угрожает. ОКК доказала эффективность при поддержании мира и безопасности.

В настоящее время жители Приднестровья чувствуют себя защищенными от актов насилия и агрессии. Есть элемент военной безопасности, где военные способны остановить любую агрессию», — сказал Беляков.

Что касается молдавского контингента в составе миротворческих сил Приднестровья, Беляков уверен — в случае вхождения территорий в состав РФ, их услуги, вероятнее всего, больше не понадобятся.

«Это будет уже другая миротворческая миссия. В соответствии с прежними соглашениями, мы с Молдавией были обозначены как конфликтующие стороны. Россия в качестве гаранта объединила две стороны для выполнения совместных функциональных задач. Если мы будем действовать с Россией как единое целое — в рамках одного государства, — то определенное партнерство с Молдавией будет не таким необходимым. Мы сможем выполнять задачи по обеспечению безопасности и вместе с РФ», — объяснил Беляков.

Сопредседатель ОКК также отметил, что российский контингент миротворческих войск не уйдет с территории ПМР даже в случае присоединения к России.

«Исторически российские войска всегда находились на территории Приднестровья. Если сложится так, что ПМР будет признана РФ, то российские войска будут по-прежнему необходимы для совместного выполнения задач по обеспечению безопасности», — объяснил Беляков.

Надежда на Россию

Российские политики по-разному интерпретировали заявления приднестровского МИД. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас увязал слова дипломата с бегством людей из стран «европейского выбора». Депутат Константин Затулин приурочил заявления о независимости к 30-летию миротворческой операции России на Днестре, попутно раскритиковав российский МИД за осторожность в вопросе выдачи российских паспортов жителям Приднестровья.

По мнению Сергея Цекова, не последнюю роль в этих процессах играет ментальность жителей Приднестровья.

Приднестровье всегда тяготело к России и всегда получало нашу поддержку и помощь во всех вопросах — политических социально-экономических. Менталитет жителей Приднестровья абсолютно идентичен менталитету граждан РФ. Вхождение — совершенно естественно. Сергей Цеков Член комитета Совета Федерации по международным делам

Сопредседатель ОКК Сергей Беляков выразил надежду, что в России готовы поддержать стремление приднестровских властей относительно независимости.

«В принципе, я рассчитываю, что в России готовы [к присоединению]. Приднестровье никогда не отделяло себя от России. Долгие годы мы разделяем чаяния России во всех направлениях – политике и жизни. Надеемся, что в России отнесутся к этому достаточно благосклонно», — заявил Беляков.

А пока российские и приднестровские политики размышляли о судьбе ПМР, свое место в дискурсе заняла украинская сторона. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пригрозил жителям Приднестровья поставить в Тирасполе памятник Степану Бандере.

«Вы там сидите спокойно», — сказал Гончаренко.