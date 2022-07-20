«Политики, военные, олигархи»: против кого ЕС принял новые санкции

В согласованный седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза включили экспорт золота из РФ, а также 50 физических и юридических лиц, включая политиков и военных, сообщил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс. Санкции вступят в силу 21 июля. Чего ещё коснутся ограничения — в материале «Газеты.Ru».

«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые (меры) экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов», — написал он в Twitter. Санкции вступят в силу 21 июля до 11:00, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС.

Глава МИД России Сергей Лавров 20 июля в интервью РИА Новости и RT заявил, что потенциал антироссийских санкций Евросоюза исчерпан.

«Насчет очередного анонсированного пакета санкций, что он из себя представляет – санкции или даже изъятие санкций? И то, и другое, потому что они [ЕС – «Газета.Ru»] уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить нам ущерб, и сейчас вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет», — рассказал Лавров.

18 июля главы МИД Евросоюза согласовали седьмой пакет ограничений против России. Тогда стало известно, что ЕС ужесточит торговлю товарами двойного назначения и введёт дополнительные ограничения на госзакупки. При этом в список санкций не войдут энергоносители из России. Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС оценивает различные варианты ограничения поставок российского природного газа, в том числе и полное их прекращение.

Санкции против Газпромбанка, «несмотря на усилия некоторых государств-членов ЕС», не были приняты, подчеркнул литовский министр. Банк стал мишенью для рестрикций, так как через него проходят платежи за поставки российского газа в «недружественные страны».

Агентство Reuters 19 июля сообщило, что поводом для новых ограничений ЕС стала критика со стороны африканских государств по поводу глобального негативного влияния санкций на торговлю, которые, возможно, усугубили дефицит, вызванный спецоперацией РФ на Украине и ситуацией с черноморскими портами. Reuters со ссылкой на проект документа сообщил о заморозке активов Сбербанка. Там отмечается, что вместе с этим будет снята часть рестрикций с ВТБ (VTBR.MM ), Совкомбанк, Новикомбанк, банк «ФК Открытие», ВЭБ, Промсвязьбанк и Банк «Россия». Также планируется облегчить экспорт продовольствия из российских портов, которые перестали обслуживать после санкций ЕС.

Издание EUobserver также сообщило 19 июля, что в новый санкционный пакет Евросоюза могут попасть 47 физических и восемь юридических лиц, в том числе украинские политики, перешедшие на сторону России, ряд предпринимателей и военных. В их числе лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, мэр Москвы Сергей Собянин и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

17 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкции против России работают, однако для достижения их полномасштабного эффекта необходимо время. «Санкции, принятые ЕС и партнерами-единомышленниками, уже сильно бьют по [президенту РФ] Владимиру Путину и его сообщникам, и их влияние на российскую экономику будет только усиливаться», — считает Боррель.

На фоне заявлений главы Евродипломатии издание Politico со ссылкой на подготовленный Еврокомиссией проект ограничительных мер отметило, что эмбарго на ввоз золота из России не коснётся закупки готовых ювелирных изделий и затронет только золото в порошке, необработанное золото, золотые заготовки, а также золотые монеты и отходы или золотой лом.

«Будет запрещено приобретать, импортировать или передавать напрямую или нет золотые продукты, перечисленные в приложении, если они вывозятся из России или если Россия экспортирует их в Евросоюз через третью страну», — сказано в документе, который цитирует Politico.

Предыдущий европейский пакет санкций утвердили 2 июня. Он предполагает запрет импорта нефти из РФ, отключение Сбербанка от системы SWIFT, а также санкции против государственных СМИ и граждан. При этом нефтяное эмбарго не будет распространяться на Венгрию.