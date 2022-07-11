«Северный поток» остановился: Европа получает российский газ только через Украину

Поставки топлива по «Северному потоку – 1» — ключевому маршруту из России в Европу – прекратились с 7:00 из-за начала техобслуживания, которое продлится до 21-го числа этого месяца. Ожидается, что в эти дни турбина, застрявшая из-за санкций на ремонте в Канаде, все же будет возвращена «Газпрому» через Германию.

Плановый ремонт

Данные оператора «Северного потока – 1» — компании Nord Stream AG – свидетельствуют, что в понедельник с семи утра по Москве поставки топлива прекратились.

Обе нитки газопровода были остановлены на 10 дней для проведения ежегодных плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Накануне, как и в предыдущие дни, прокачка по «Северному потоку – 1» составила около 63,4 млн кубометров — порядка 40% от максимальной мощности магистрали, которая составляет почти 170 млн кубометров в сутки.

После остановки газопровода российский газ продолжит поступать в страны Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину. Согласно данным сайта «Оператора ГТС Украины», ожидается, что транзит российского газа в понедельник может составить порядка 41,1 млн куб. м в сутки.

При этом «Газпром» подает газ для стран Европы транзитом через газоизмерительную станцию «Суджа», а заявки на прокачку через «Сохрановку» отклоняет украинская сторона.

В прошлому году ремонт на «Северном потоке – 1» также проводился в середине июля — с 13 по 23-е число. Несмотря на это, поставки газа по магистрали в 2021 году оказались на уровне исторически рекордного 2020 года — 59,2 млрд куб. м. Но в этом году из-за санкций газопровод работал лишь на 40% от своей максимальной мощности.

В ожидании турбины

В начале июня Канада приняла очередной пакет санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. В новые ограничения добавили консультирование нефтегазовых и химических компаний. Всего были запрещены 28 видов деятельности, связанных со строительством и перевозкой, компьютерными, бухгалтерскими и консалтинговыми услугами в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов.

Из-за санкций в Канаде застряла турбина «Северного потока – 1», находящаяся там на ремонте. 14 июня «Газпром» был вынужден ограничить работу на компрессорной станции «Портовая», нагнетающей газ в «Северный поток», «в связи с несвоевременным возвратом немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта»: поставки газа снизились до 100 млн куб. м в сутки. Уже 15 июня компания сообщила, что «останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». После этого суточная производительность компрессорной станции снизилась до 67 млн куб. м в сутки.

Заложником ситуации в том числе оказалась Германия, которой, согласно новому законодательству Евросоюза, необходимо заполнить свои подземные газовые хранилища на 80% до 1 ноября. Поэтому правительство ФРГ начало переговоры с Канадой о возвращении турбины «Газпрому», чтобы найти способ «восстановить жизненно важный поток газа».

9 июля стало известно, что, несмотря на протесты украинской стороны, канадские власти решили пойти на уступки. Было решено, что для соблюдения санкционных ограничений турбину доставят сначала в Германию, которая передаст ее «Газпрому». Как сообщил ТАСС 10 июля, немецкий концерн Siemens хочет после устранения всех формальностей как можно скорее вернуть турбину для «Северного потока» к месту эксплуатации.

«Политическое решение (Канады) является необходимым и важным первым шагом на пути к поставке турбины. В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими формальными согласованиями и логистическими вопросами. Наша цель — как можно скорее доставить турбину к месту эксплуатации», — цитирует агентство заявление компании.

Источники «Коммерсанта» уточнили, что отправка турбины для компрессорной станции «Портовая» ориентировочно произойдет после 14 июля. Согласно их информации, сейчас машина еще проходит испытания в Монреале, где расположен ремонтный цех британской Industrial Turbine Company Limited (ITCL), принадлежащей Siemens Energy.

В статье говорится, что, вероятно, турбину отправят в Германию по морю, а затем уже в Россию. Весь процесс транспортировки может занять около двух недель. Поэтому машина может прибыть в Россию уже после окончания технических работ на «Северном потоке — 1». Установка турбины также может занять несколько дней.

Авторы материала отметили, что после этого прокачка газа по «Северному потоку — 1» должна увеличиться как минимум на 20%, до 100 млн кубометров в сутки.