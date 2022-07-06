Экономист Митрахович допустил рост цен на нефть до $380 за баррель к концу года

Биржевые цены на нефть могут подняться до $380 за баррель в случае ввода предельной стоимости российского топлива со стороны Евросоюза (ЕС) и США. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Сейчас биржевая стоимость нефти составляет чуть больше $105 за баррель ($105,49).

«Если ЕС и США начнут оказывать давление на азиатские страны, включая Китай, Индию и Японию, чтобы те закупали российскую нефть с учетом предельной стоимости сырья, это окажет негативный эффект на мировой нефтяной рынок. Предельные цены приведут к сокращению добычи в России в два раза — до 5 млн баррелей в сутки. При самом негативном сценарии цены на нефть к концу года могут подняться до $380 за баррель. Однако потолки стоимости вряд ли сработают, потому что в мире нет картелей потребителей. Китай и Индия продолжат закупать российское сырье по скидкам, а искусственный потолок стоимости лишь взвинтит биржевые котировки», — объяснил Митрахович.

Он добавил, что на биржевые котировки будут влиять и ряд других факторов. Среди них — возможность массовых ковидных локдаунов в Китае.

«Китайские власти проводят очень неоднозначную политику в области противодействия COVID-19. Достаточно одного-двух случаев заражения, и многомиллионные города закрываются на карантин. Один день локдауна в таком мегаполисе, как Шанхай, равен ежесуточной потере 1 млн баррелей нефти. Если ограничения будут массовыми, в моменте это может привести к снижению сырьевых цен на $10-20. Но вряд ли Китай решится на такой шаг, ему остро требуются энергоресурсы для восстановления экономики», — резюмировал Митрахович.

Экономист подчеркнул, что оставить стоимость нефти в коридоре $100-120 за баррель до конца года могло бы наращивание добычи в Саудовской Аравии с нынешних 10 млн в сутки до 11-12 млн. Однако технические мощности заводов Эр-Рияда позволят ближневосточной стране держаться на этом уровне всего несколько недель.

В конце июня глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек допустил введение предельных цен на российскую нефть. Однако он уточнил, что для реализации этой меры потребуется согласование большинства стран.