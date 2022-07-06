«Только угрозами ответных действий». Как Калининграду преодолеть блокаду со стороны Литвы

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в сложившейся ситуации можно чего-то добиваться только угрозами ответных действий. Поэтому в качестве «крайней ответной меры» на ограничение Литвой транзита в Калининград он предложил полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики. Однако Алиханов указал, что в качестве альтернативы обострения ситуации можно рассмотреть проект выделенной железной и автомобильной дорог, соединяющих «Большую Россию» и Калининград через территорию Литвы.

«Крайняя ответная мера»

Антон Алиханов заявил РИА «Новости», что возможный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики не следует считать блокадой. Он отметил, что есть Сувалкский коридор — 100-километровый сухопутный участок, по которому проходит граница Польши с Литвой.

«Ну нет, почему блокада? У них же есть возможность ездить из Польши в Литву», — сказал Алиханов, указав на Сувалкский коридор.

По его словам, ответные ограничения «с точки зрения экономики и логистических проектов» приведут к тому, что литовский порт Клайпеды на восточном побережье Балтийского моря потеряет свою «экономическую привлекательность».

«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так. Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно», — подчеркнул губернатор Калининградской области.

При этом он отметил, что, несмотря на опасения НАТО, безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает.

Согласно открытым источникам, коридор — гипотетический сухопутный путь, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России. Сейчас по этой территории проходит граница Польши с Литвой. Еще в 2016 году газета The Washington Post сообщила, что в НАТО коридор считается наиболее уязвимым участком внешних границ альянса и вероятной целью возможной «российской агрессии».

«Ничего не угрожает Сувалкскому коридору <…> Это — официальная натовская мифология, придуманная, так сказать, натовскими мудрецами и пропагандируемая, продвигаемая, исключительно, собственно, теми странами, которые в этом заинтересованы. Заинтересованы в этом США, в ее милитаризации дополнительной, в размещения своих американских баз в Польше и Литве», — уверен Алиханов.

Кроме того, Алиханов считает, что в будущем можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу, соединяющую основную территорию РФ и Калининград.

«Можно <…> выделить ее (железную дорогу) в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией. Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать», — сказал губернатор, отметив, что это проект возможен только вместе с Литвой.

«Не до разговоров»

Еще 21 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва должна осознавать всю серьезность последствий эмбарго на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.

«Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются. Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят», — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

По ее мнению, поведение Вильнюса «агрессивно» и «враждебно».

«Мне кажется, они (власти Литвы — «Газета.Ru») должны понять главное: когда Россия произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ заключила, что провокации Литвы приведут к соответствующей реакции России.

«Забрать» Калининград у России

27 июня бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24 заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область — это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.

«Это первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда <…> бывшей столицы Восточной Пруссии, от России <…> Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал — если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», — сказал Гулбис.

Он также считает, что лидеры западных стран ведут себя с Россией «слишком мягко». А президенту США Джо Байдену следовало бы обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину со словами: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».

Заявление Гулбиса возмутило зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Он назвал экс-министра внутренних дел Латвии «придурком».

«Бывший министр из Латвии послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет – бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Москва «применит силу»

30 июня Der Spiegel сообщил, что Брюссель и Берлин хотят вынудить Литву снять запрет на транзит в Калининград. Согласно информации издания, сложилась «деликатная» ситуация, так как Еврокомиссия не хочет ставить власти Вильнюса «в неловкое положение».

«Федеральное правительство (Германии) возмущено действиями Литвы. Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. «Это транспорт из России в Россию», — говорят они. Это разрешено», — говорится в статье.

Кроме того, власти ФРГ опасаются, что «конфликт с Россией может продолжить эскалацию». В Берлине не хотят, чтобы Москва «применила силу для создания наземного коридора».

«Канцлер Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что одной из его важнейших целей является предотвращение превращения НАТО в партию войны. В Литве дислоцируются немецкие солдаты, которые могут быть вовлечены в возможный конфликт», — отметили авторы материала.

Но в Вильнюсе настаивают, что любая отмена санкций может ухудшить ситуацию с безопасностью.

«Санкции должны применяться. Никакое решение не должно подрывать доверие и эффективность санкционной политики ЕС», — процитировал Der Spiegel пресс-секретаря МИД Литвы.