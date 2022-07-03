«3 июля — новый День Победы». Глава ЛНР Пасечник заявил об «освобождении в исторических границах»

Войска Луганской народной республики при поддержке ВС РФ завершили «освобождение» ее территории в «исторических» границах. Об этом 3 июля заявили глава ЛНР Леонид Пасечник и министр обороны России Сергей Шойгу. Лидер республики уже поздравил всех с «новым Днем Великой Победы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава ЛНР Леонид Пасечник в воскресенье заявил, что войска республики при поддержке ВС РФ завершили 3 июля «освобождение» ее территории в «исторических» границах.

«Сегодня наши войска, при поддержке вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в ее исторических границах», — написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник поздравил всех с «этим новым Днем Великой Победы», который войдет «красной датой в календарь нашего Отечества», передает РИА «Новости».

Доклад Шойгу

Ранее в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об «освобождении» ЛНР.

«Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что ВС РФ и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и некоторыми близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых — Белогоровка, Белая Гора, Новодружеск и Малорязанцево. «Общая площадь освобожденных за последние 24 часа территорий составила 182 кв. км», — уточнили в российском Минобороны.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал ТАСС, что территория республики «в самое ближайшее время будет взята под контроль на 100%», учитывая активные наступательные действия сил ЛНР и России на харьковском и донецком направлениях.

Цели спецоперации

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР о военной помощи. Она продолжается уже 130 дней.

На этой неделе ВЦИОМ представил данные опроса об отношении россиян к событиям на Украине. В исследовании утверждается, что 72% респондентов якобы поддерживают решение провести спецоперацию, 17% — не поддерживают.

По мнению 38% опрошенных, спецоперация преследует цели «защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории». Для каждого пятого задача заключается в «защите населения Донбасса» (20%). Еще 19% назвали целью «изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов». Наконец, 8% респондентов полагают, что цель — «оккупировать Украину и присоединить ее к России».

Исторические границы

Луганская народная республика — государственное образование, расположенное на востоке Украины. Согласно законодательству Украины, территория Луганской области, контролируемая ЛНР, считается «временно оккупированной» Россией.

ЛНР была провозглашена 27 апреля 2014 года в ходе пророссийских протестов, за два дня до захвата здания Луганской областной государственной администрации.

11 мая того же года на части территорий Луганской области состоялся референдум о самоопределении, который не был признан на международном уровне. 12 мая была провозглашена независимость ЛНР. По состоянию на 3 июля 2022 года, суверенитет республики признали только РФ и Сирия.

ЛНР претендует на всю территорию Луганской области Украины. В результате боевых действий 2014—2015 годов под контролем ЛНР оказались южные районы, около трети Луганской области.

По состоянию на 1 декабря 2017 года население подконтрольных ЛНР территорий составляло 1 474 060 человек.

Луганская область была образована указом Президиума Верховного совета СССР от 3 июня 1938 года путем разделения Донецкой области (губернии) на Сталинскую область и Ворошиловградскую область (так Луганская область называлась до 1958 года и в 1970–1990).

4 мая 1990 года указом Президиума Верховного совета Украинской ССР Ворошиловградская область была переименована в Луганскую. 19 июня 1991 года Верховный совет УССР утвердил это решение, внеся соответствующее изменение в конституцию. С момента обретения Украиной независимости (24 августа 1991 года) Луганская область находилась в составе Украины.