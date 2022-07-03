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Армия

«Им не поздоровится». Реакция Москвы на обстрелы Белгорода и Курска

СК возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода украинскими военными

Число погибших в результате ночного обстрела Белгорода со стороны ВСУ выросло до четырех, трое из них — граждане Украины. Глава региона Вячеслав Гладков также сообщил о 60 поврежденных домах. СК возбудил уголовное дело, а в МИД РФ предостерегли Киев от «продолжения провокаций». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МИД России в воскресенье, 3 июля, прокомментировал ночные обстрелы Белгорода и Курска со стороны украинских сил. По данным Минобороны России, в Белгороде были сбиты средствами ПВО три ракеты «Точка-У», в Курске — два беспилотника. Обломки одной из сбитых ракет упали на жилой дом в Белгороде.

«Цель киевского режима – нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов. Так происходит уже не в первый раз.

Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию.

Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», — приводятся на сайте МИД России слова Марии Захаровой.

По последним данным, число погибших после обстрела в Белгороде выросло до четырех, трое из них — граждане Украины и один — россиянин. В Курске никто не пострадал.

«По информации на текущий момент, четыре человека погибли. Один из них гражданин РФ, трое — граждане Украины. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории России, и это абсолютный верх цинизма. Четыре человека ранены, один из них — 10-летний ребенок. Их жизни ничего не угрожает. Будет необходимость — отправим в Москву. Договоренность об этом есть, но пока в этом необходимости нет», — рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших при утреннем ЧП в Белгороде. «Я хотел высказать слова искреннего соболезнования всем семьям, к которым сегодня пришло горе. Вы должны помнить, что мы всегда с вами и всегда готовы решить все вопросы, которые есть у вас», — отметил он.

СК России возбудил уголовное дело после удара по Белгороду. Дело открыли по нескольким подпунктам ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Что произошло

В ночь на воскресенье в Белгороде была слышна «серия громких звуков», информировал ранее Гладков. Позднее в министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами.

В результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом.

«По разрушениям: 21 многоквартирный дом пострадал и 40 домов частной жилой застройки. Сейчас идет квартирный обход, мы смотрим разрушения по каждой квартире, составляем реестр, составляем график работ», — проинформировал Гладков, добавив, что некоторые дома могут быть построены заново.

Губернатор указал, что регион возьмет на себя все затраты по восстановлению домов.

Власти региона выплатят четырем жителям Белгорода, пострадавшим из-за обстрела, по 500 тыс. руб. Семья погибшего россиянина получит компенсацию в размере 3 млн руб.

Пострадавшие также смогут впоследствии отправиться на реабилитацию в санаторий, добавил Гладков.

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