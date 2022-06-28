«Сами загнали себя в ловушку»: в США заговорили о невозможности победы Украины

В администрации президента США усомнились в возможности «победы» Украины в противостоянии с Россией, сообщил телеканал CNN. Не уверены в Белом доме и в том, что Киев когда-либо сможет вернуть утраченные территории, а ряд политиков-демократов уже призывают Украину начать диалог с Москвой, пока не поздно. При этом Вашингтон отказывается прекращать поддержку Киева или давить на него для урегулирования кризиса. Почему в США заговорили о невозможности «победы» Украины и повлияет ли это на подход к кризису, — в материале «Газеты.Ru».

В Белом доме высказывают сомнения, что у Украины когда-либо получится вернуть территории, которые были заняты силами России в рамках спецоперации, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена. По информации телеканала, в окружении американского лидера идут споры относительно того, стоит ли Киеву изменить свой подход в текущей ситуации и отказаться включать в концепцию своей «победы» территориальный вопрос.

Как отмечает CNN, наличие такой оценки со стороны американских чиновников на данный момент не означает, что США собираются прекратить военную поддержку Украины или готовы заставить Киев официально отказаться от потерянных территорий, чтобы завершить конфликт.

Более того, один из источников телеканала не исключает, что от поддержки Запада во многом зависит, сможет ли украинская сторона хотя бы частично нивелировать свои территориальные потери.

Информация о сомнениях внутри Белого дома по поводу реалистичности «победы» Украины на тех условиях, что продвигает Киев, требуя возвращения территорий в состав республики, появилась на фоне многочисленных материалов СМИ о крайне негативной ситуации для украинских сил в Донбассе, а также определенном истощении ресурсов западных стран, необходимых для продолжения поддержки.

Кроме того, целый ряд американских и европейских политических деятелей указывали на невозможность «победы» Украины, призывая Киев перейти к диалогу с Москвой. К примеру, подобную точку зрения высказывала бывший кандидат в президенты США, член правящей Демократической партии Тулси Габбард. По ее словам, Украине в любом случае придется пойти на территориальные уступки, поэтому ей и США стоит прекратить ставить перед собой недостижимые цели.

«Любая дискуссия затронет сложные вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины. Эти условия не кажутся привлекательными, однако чем больших успехов добьется Россия, тем труднее будет на переговорах», — отметила Габбард, подчеркнув, что США пора прекратить поставки оружия Украине, чтобы не подогревать эскалацию ситуации.

Почему в США начали сомневаться в победе Украины

Опрошенные «Газетой.Ru» по-разному оценивают информацию о фактически признании Белым домом неспособности Киева вернуть утраченные территории и «выиграть» в противостоянии с Россией на своих условиях. Так, политолог-американист Малек Дудаков считает, что формально в подобной позиции нет ничего нового.

«Подобные заявления являются скорее медийной и публичной картинкой, поскольку неофициально США, безусловно, не заинтересованы в завершении украинского кризиса. В задачу Вашингтона не входит «победа» Украины, которая очевидно невозможна, что признается в том же материале CNN.

Байден сам понимает, что в американском обществе уже далеко не все хотели продолжения конфликта из-за проблем в экономике, высокой инфляции и топливного кризиса в США. Поэтому он пытается представить себя неким «отстраненным голубем», говоря, что он ястреб и украинцы должны сами разобраться в ситуации», — отметил эксперт.

В то же время заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что в США заговорили о невозможности победы Украины, потому что они видят, что происходит на земле.

«Вооруженные силы России продвигаются вперед, и положение ВСУ в зоне боевых действий катастрофично. Украина несет колоссальные потери в живой силе и технике. Поставки западных вооружений не могут их компенсировать. А подготовленные части вооруженных сил Украины уже практически полностью уничтожены, сейчас уже в бой бросаются новобранцы — люди, которых выхватывают откуда угодно в рамках массовой мобилизации. К тому же экономика Украины несет колоссальный ущерб и по итогам этого года может сократиться примерно в два раза», — указал эксперт.

С точки зрения Суслова,

свою роль тут также играет ряд внутренних и внешних факторов, в том числе постепенное исчерпание ресурсов Запада для поддержки Украины, резкое ухудшение экономической и политической ситуации в этих государствах, а также недовольство со стороны незападных государств.

«Запад оказался в ситуации, в которой они не могут нарастить помощь Украине настолько, чтобы обеспечить ее стабильное существование и тем более «перелом» хода конфликта. Однако также они не могут пойти на откровенные уступки России. Поэтому они говорят, что победа Украины невозможна, но отказываются оказывать на Киев открытое давление с тем, чтобы он пошел на какие-то территориальные уступки Москве — иначе это будет воспринято как поражение Запада от России, что крайне болезненно для нынешних западных руководителей, в том числе на фоне внутренней ситуации в их государствах», — пояснил эксперт.

Станет ли Вашингтон менять подход к украинскому кризису

На официальном уровне США пока не собираются отказываться как от поддержки Украины, так и антироссийской кампании в целом. В Вашингтоне не только обещают не давить на Киев в контексте диалога с Россией, который украинская сторона с начала лета считает «невозможным», но и стабильно наращивают военную и экономическую помощь для республики.

С точки зрения политолога Малека Дудакова, вряд ли стоит ожидать смены американского подхода к Украине, несмотря на то, что в Белом доме понимают отсутствие какой-либо возможности для ее победы в противостоянии с Россией.

«Целью США является попытка стратегически ослабить Россию, поэтому они заинтересованы в продолжении кризиса.

Поэтому менять свой подход по Украине, в том числе в контексте давления на Киев для начала переговоров с Россией, США не станут. Этого просто не будет, и говорить об этом даже не приходится», — заявил эксперт.

В свою очередь, Дмитрий Суслов из НИУ ВШЭ считает, что отчасти подход США уже изменился. По его словам, в Вашингтоне уже перестали говорить о «военной победе» Киева и каком-то «стратегическом поражении» России.

«Этот нарратив громко провозглашался весной, а сейчас практически полностью исчез.

Сейчас в США говорят о том, что Украине необходимо направлять вооружения не для ее победы, а для укрепления ее положения за столом переговоров. Это уже существенно изменение подхода.

Однако полностью менять подход к текущей ситуации, чтобы заставить Украину прекратить сопротивление и сесть за стол переговоров, США вместе с другими странами Запада не станут», — добавил эксперт.

По мнению Суслова, западные государства отчасти загнали себя в ловушку, потому что стали говорить об этом конфликте как об экзистенциальном столкновении, от которого будет зависеть будущее мирового порядка, а также роль и место самого Запада в нем.

«Из этого следует, что при проигрыше Украины они проигрывают вместе с ней, а следовательно роль западных стран в новом мировом порядке резко сокращается, когда Россия и Китай выходят на лидирующее положение. Они сами себя загнали в ловушку», — убежден эксперт.

При этом США в данном случае мешает и внутриполитическая ситуация, продолжил Суслов, поскольку осенью ожидаются промежуточные выборы в конгресс, и если Байден вдруг открыто призовет Украину к территориальным уступкам, то этим быстро воспользуются его противники-республиканцы.

»Республиканская партия моментально обвинит президента в слабости, пораженчестве и предательстве как американских интересов, так и Киева. В подобных условиях США, вероятно, пытаются сохранить положение, при котором Украина будет постепенно проигрывать, а ситуация в республике будет становиться все более катастрофичной. В таком случае на каком-то определенном этапе Киев уже по собственной инициативе запросит «мир» с Москвой, а Запад уже согласится с этим. Не исключено, что по западным расчетам это должно произойти после ноябрьских выборов в конгресс», — резюмировал эксперт.