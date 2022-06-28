Как живут русские села на границе с Украиной. Интервью губернатора Курской области

С начала военной спецоперации России на Украине Курская область стала одним из регионов, который регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны. Некоторые местные жители в связи с этим приняли решение уехать из приграничной зоны, но многие по-прежнему остаются в своих домах. О жизни людей на этих территориях, ущербе от атак ВСУ и сотрудничестве с ДНР «Газете.Ru» рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Газета.Ru»: Есть ли планы эвакуации населения из прилегающих к границе территорий в ближайшее время? Есть ли такой запрос от самих жителей? Возможно ли это реализовать?

Роман Старовойт: Мы держим на контроле ситуацию на приграничных территориях и оперативно реагируем на изменения. По всей Курской области в настоящее время действует «желтый» режим террористической угрозы. В большей степени это нужно для режима работы силовых служб. Установлены контрольные пункты наблюдения, где находятся военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов. Курян просим сохранять бдительность.

В эвакуации из приграничных территорий необходимости нет. Но мы понимаем опасения людей, живущих в прилегающих к госгранице селах. Из населенных пунктов возле границы — примерно до 5 км от границы — предоставляем желающим возможность уехать. Принявшие такое решение жители приграничных сел могут обратиться в администрацию своего муниципального образования. Людей разместят в пункты временного размещения на бесплатной основе.

— Губернатор Белгородской области недавно жаловался, что с жителями приграничных районов приходится ругаться, чтобы не пускать их в села возле границы. Есть ли у вас такие трудности и существует ли запрет на посещение приграничных сел?

Свобода передвижения граждан — неотъемлемое право граждан. Но есть некоторые нюансы пребывания в пограничной зоне.

Куряне, которые зарегистрированы и постоянно проживают в таких населенных пунктах, могут находиться там беспрепятственно и бессрочно. Посторонним — сложнее. В соответствии с действующим законодательством они должны оформить специальный пропуск в пограничную зону. Для этого надо обязательно обратиться в подразделения Пограничной службы.

— 30 мая Минобороны отправило в Курскую область дополнительные силы. Изменилась ли ситуация с безопасностью в регионе в связи с этим?

— Ситуация в приграничных районах Курской области остается напряженной.

Минобороны РФ направило дополнительные силы — вооружение и личный состав — в Курскую область, чтобы обеспечить безопасность жителей региона. Усилены зенитные ракетные и артиллерийские подразделения, подразделения радиотехнической разведки. Для патрулирования приграничной зоны привлекается армейская авиация.

Тем не менее, хоть и реже, но бывают провокации. Происходят обстрелы населенных пунктов, со стороны Украины были случаи использования квадрокоптеров, сбрасывающих взрывные устройства. В частности, 19 июня беспилотник в Беловском районе сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров. В результате разбиты окна в доме и поврежден забор. Утром 17 июня из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе — повреждены окна нескольких домовладений.

При обстреле территорий Курской области подразделения Погрануправления ФСБ и Минобороны РФ немедленно принимают ответные меры для подавления огневых точек. Это позволяет обнаружить огневые средства поражения противника и нейтрализовать их.

— Есть ли в планах продолжение усиления обороны Курской области?

— Введение дополнительных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации для защиты проживающего в приграничной зоне населения было обосновано.

Мы находимся в тесном контакте с Минобороны и спецслужбами, ежедневно координируем всю работу по обеспечению безопасности в регионе. Взаимодействие налажено с командованием военного гарнизона и силовыми структурами, определен порядок действий, если возникнут нештатные ситуации.

— Многие ли жители приграничных районов области уехали оттуда с начала спецоперации? Сколько человек покинули регион в целом?

— На сегодняшний день более 200 человек, проживающих в приграничных районах, приняли решение переехать к родственникам. По последним данным, еще 14 человек воспользовались предложением и разместились в пунктах временного размещения.

— Как вы сами оцениваете степень безопасности региона? Отъезд из области, по вашему мнению, — это правильное решение или в этом нет необходимости?

Уверен, что в сегодняшней обстановке нет необходимости в отъезде из региона. Экономическая ситуация стабильная, куряне живут и работают в привычном режиме, а безопасность обеспечивает Министерство обороны Российской Федерации. Была значительно увеличена группировка, обеспечивающая прикрытие приграничных районов нашей области. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить безопасность курян и гостей Курской области.

Пограничники, сотрудники полиции и Росгвардии контролируют въезд и временное пребывание граждан в пограничной зоне, досматривают транспорт, проводят фильтрационно-проверочные мероприятия совместно с УФСБ России по Курской области, установлены блокпосты.

Оперативная обстановка в приграничных районах мониторится круглосуточно. В случае происшествий население оповестят.

В настоящее время куряне опасности не подвергаются. Но каждый вправе самостоятельно принимать решение с учетом складывающейся обстановки.

— В начале июня вы ездили в ДНР, где подписали соглашение о сотрудничестве. По вашим словам, Курская область «возьмет шефство» над Первомайским районом республики. Что это значит? Будут ли средства на восстановление Донбасса выделяться из бюджета области?

— 6 июня я побывал с рабочим визитом в Донецкой Народной Республике. Основной задачей поездки было познакомиться с Первомайским районом, над которым Курская область взяла шефство. Намерения нашего региона — помогать в восстановлении муниципалитета — закрепили юридически. Удалось также побывать на социальных объектах, где наша помощь нужна в первую очередь.

В поселке Мангуш Первомайского района отремонтировали детский сад, он уже начал работу. Весной там располагался пункт временного размещения для жителей территорий, где ведутся боевые действия. Подрядная организация начала капремонт местной школы. Также нужно восстановить здание школы, по которому наносили удары из танка, в Стародубовке.

В Камышеватом есть детский сад, которому требуется внутренняя отделка, закупка инвентаря и благоустройство детских площадок на территории.

Также планируем восстановление растворобетонного и асфальтового заводов, ремонт дорог, жилых домов, пострадавших во время обстрела. Помимо этого, необходимо подготовить объекты социальной инфраструктуры к отопительному сезону, закрыть поврежденные тепловые контуры зданий. Есть проекты на перспективу. Например, строительство водовода из Бердянска. Там бассейн реки Днепр с пресной водой, пока же вода в районе привозная или опресненная техническая. В будущем запланировано строительство очистных сооружений в населенных пунктах прибрежной линии.

По финансовой составляющей пока говорить сложно.

Работа по дефектовкам продолжается, потом будут сметы. Во время поездки передали в район необходимые лекарства и книги на русском языке. Также из средств марафона «Мир детства» была оказана помощь местным жителям более чем на 1,1 млн руб. Приобретены оргтехника и игрушки для детских садов.

— Какой объем средств уже ушел на восстановление разрушенных обстрелами со стороны ВСУ строений и территорий Курской области?

— К сожалению, во время провокаций были повреждены объекты, некоторые — значительно. Сейчас практически все отремонтировано, остался ряд мелких работ.

Во время мартовского инцидента с военной техникой в поселке Тёткино Глушковского района пострадали социальные объекты — учреждения здравоохранения, образования и культуры, здания и сооружения сахарного и спиртзавода, а также жилые дома.

Ущерб составил около 70 млн руб. Средства на восстановление выделили из резервного фонда администрации Курской области.

Также были разрушения из-за неоднократных обстрелов со стороны Украины в селах Алексеевка и Дроновка Глушковского района, селе Воробжа Суджанского района. В Тёткино восстановили автомобильный мост через реку Сейм. Подрядные организации починили кровлю уже более чем на 20 домах в Тёткино, остеклили более 100 домовладений. В Доме культуры, школе, детском саду и больнице заменили окна и восстановили кровлю.

В кратчайшие сроки восстановлена инженерная инфраструктура: трансформаторная подстанция на таможенном пункте пропуска, газопровод среднего давления и электрические сети.

В селе Алексеевка при обстрелах пострадали многоквартирные дома, дома частного сектора, школа. Где-то выбиты были стекла, разрушен фасад. В селе Дроновка повреждены оконные блоки школы. При обстреле села Воробжа также пострадали школа и жилые дома. Восстановительные работы в основном во всех поселках уже завершены.