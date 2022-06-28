«Все может закончиться до конца суток». В Кремле назвали условие завершения военной операции

Прекратить боевые действия на территории Украины Киев может в один день, если согласится на условия Москвы и отдаст приказ сложить оружие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным Reuters, ранее украинский президент Владимир Зеленский говорил лидерам G7, что хотел бы завершить конфликт до наступления зимы. В МИД РФ указали, что поставки западного оружия Украине затягивают военные действия, однако в Киеве полагают, что новое вооружение может усилить переговорную позицию Киева в диалоге с Москвой.

Военные действия на Украине могут прекратиться «до конца суток», если Киев прикажет военнослужащим сложить оружие и выполнит условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие, и нужно выполнить условия РФ. И все может закончиться до конца суток», — заявил Песков.

Так пресс-секретарь ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы закончить боевые действия до наступления зимы.

Песков указал, что российская сторона ориентируется на заявления Владимира Путина о том, что «специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей». При этом представитель Кремля уточнил, что примерных сроков ее завершения нет.

Песков уже неоднократно заявлял, что военная операция закончится, когда будут выполнены все ее задачи. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что Россия в этом вопросе «не гонится за сроками».

Закончить до зимы

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Зеленский в ходе видеовстречи с главами государств G7 выразил надежду на окончание боевых действий к концу года, до начала холодов. При этом президент Украины заявил, что, несмотря на такое стремление, дипломатические методы применять пока рано.

Зеленский попросил отправить Украине системы ПВО, дать ей гарантии безопасности и ввести дополнительные санкции в отношении России. Также он призвал помочь Киеву в экспорте зерна и в восстановлении страны.

При этом в апреле украинский президент заявлял о готовности «сражаться с Россией» и десять лет.

Ранее надежду на завершение военной операции на Украине до конца года выражали глава ДНР Денис Пушилин и депутат Госдумы Адам Делимханов. Пушилин 14 июня указывал, что военная операция закончится «полнейшей победой союзнических сил».

Военная помощь Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что чем больше западные страны будут поставлять Киеву оружия, тем дольше продлится конфликт.

«Подобная линия, которую Запад занял, абсолютно контрпродуктивна и вредна», — указал министр.

По его словам, планы западных стран по поставкам осуществляются на фоне «громогласных заявлений о недопустимости достижения мира на условиях РФ, о недопустимости начала мирных переговоров, пока Украина не добьется решающего перелома в боевых действиях».

Лавров подчеркнул, что чем дольше США и ЕС будут помогать Украине, тем больше задач Россия будет выполнять «на земле».

Затяжной конфликт

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее рассказал, что Зеленский, выступая с обращением к лидерам G7, призвал их максимально эффективно использовать следующие несколько месяцев. Он подчеркнул, что «затяжной конфликт не в интересах украинского народа по объективным причинам».

О возможности затяжного конфликта на Украине неоднократно говорили в западных странах. Так, 18 июня премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия «прибегает к тактике на истощение», и призвал союзников готовиться к длительному противостоянию. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что боевые действия могут затянуться на годы. Газета Washington Post также указывала, что США и их союзники готовятся к затяжному сценарию.

Мирные переговоры России и Украины были приостановлены по инициативе Киева. В мае Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью РФ и не согласится признать независимость ДНР и ЛНР. В июне МИД Украины заявил, что Киев готов к обсуждению с Москвой возвращения к государственным границам по состоянию «до 24 февраля». Глава украинской делегации Давид Арахамия призывал для возобновления диалога усилить переговорную позицию Киева — в частности, поставками оружия.