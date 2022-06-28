Военная операция РФ на Украине. День 125-й

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❗️Белый дом все больше сомневается, что Украине удастся вернуть под свой контроль утраченные с начала российской военной операции территории, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне.

Отмечается, что советники президента США Джо Байдена ведут внутренние обсуждения относительно того, существует ли необходимость признания Украиной территориальных уступок для скорейшего завершения конфликта. Однако, как сообщает телеканал, Вашингтон не планирует оказывать давление на Киев в этом вопросе.