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Армия

«Взяты очень ценные трофеи». Под Лисичанском ликвидировали иностранных бойцов ВСУ

В ЛНР рассказали, что воевавшие на стороне Украины иностранцы попали в окружение

Журналисты газеты Bild попали под обстрел в Лисичанске — сотрудники издания не пострадали. А в районе Горского и Золотого в среду ликвидировали группу иностранных граждан, воевавших в составе ВСУ, утверждают в Луганской народной республике. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Группа воевавших в составе ВСУ иностранных граждан ликвидирована в районе Горского и Золотого под Лисичанском. Об этом сообщил в среду, 22 июня, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников. Были взяты очень ценные трофеи иностранного производства и получена очень ценная развединформация», — утверждает он.

По его словам, ведется работа по установке личности наемников. «Я сразу хочу прояснить, что даны указания украинским военнослужащим обезличивать трупы военнослужащих. То есть, они забирают все документы, удостоверяющие личность для того, чтобы их нельзя было опознать. Сейчас проводится работа по опознанию, и если эта информация не будет представлять оперативного интереса, она будет опубликована», — рассказал Марочко в эфире телеканала «Россия-24».

«Местность зачищается»

Как сообщал Марочко ранее в беседе с ТАСС, союзные силы окружили группировку украинских военных в Горском и Золотом.

Он утверждает, что подразделения Народной милиции ЛНР и ВС РФ за последние несколько суток «имели ряд успехов на попаснянском направлении». По его словам, «занят ряд населенных пунктов, был выбит противник, и сейчас эта местность практически зачищается».

На этом фоне сегодня стало известно, что команда журналистов немецкой газеты Bild попала под обстрел в Лисичанске.

Как сообщили в издании, репортер Пауль Ронцхаймер пытался вместе с фотокорреспондентом и еще одним журналистом выехать из города, когда их автомобиль был обстрелян, предположительно, из миномета. Взрывной волной было выбито лобовое стекло машины. Сами журналисты не пострадали.

По последним данным ООН, потери среди мирного населения Украины составляют 4634 убитых, в том числе 320 детей. Ранены 5769 человек, среди них — 478 детей. С начала специальной военной операции более 15,7 млн украинцев покинули свои дома, из них 7,7 млн уехали за пределы страны, став беженцами.

Специальная военная операция на Украине длится 119 дней, внимание россиян к ней продолжает снижаться, свидетельствуют данные последних опросов. Наиболее объективным источником информации по ситуации вокруг Украины респонденты считают телевидение, однако велика доля тех, кто не считает его достаточно объективным.

«Большинство респондентов по-прежнему обеспокоены событиями в Украине. Поддержка действий российских вооруженных сил в Украине остается высокой», — утверждают социологические службы.

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