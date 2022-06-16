«Это будет некий предбанник». Киев вплотную подошел к статусу кандидата на вступление в ЕС

В Киеве завершились переговоры украинских властей с лидерами четырех стран-членов Евросоюза. Украинская сторона на этих переговорах надеялась добиться газового эмбарго для России, но главным итогом встречи стало обещание европейских лидеров поддержать предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС. Как прошла встреча Владимира Зеленского с его коллегами и что она значит для России — в материале «Газеты.Ru».

Совместный визит канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги, президентов Франции и Румынии Эммануэля Макрона и Клауса Йоханниса в Киев заранее не анонсировался — о нем стало известно после того, как утром в четверг в СМИ появились фотографии западных лидеров в украинском дипломатическом поезде.

Их поездка в украинскую столицу началась с прогулки по киевскому пригороду Ирпень, который еще недавно занимали российские войска. После — двухчасовые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД страны Дмитрием Кулебой, который прибыл на встречу на костылях.

Украине снова пообещали членство в ЕС

На совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеры четырех европейских стран заявили об однозначной поддержке предоставления Киеву статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе.

Самый важный посыл нашего визита заключается в том, что Италия хочет, чтобы Украина присоединилась к ЕС. Рим хочет, чтобы Украина имела статус кандидата, и поддержит эту позицию на следующем Совете Европы Марио Драги Премьер-министр Италии

Соответствующие заявления сделали все участники встречи. При этом канцлер ФРГ Шольц допустил, что Киев получит статус кандидата вместе с Молдавией, а итальянский премьер Драги напомнил, что от статуса кандидата до реального членства в Евросоюзе «требуется пройти путь».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с «Газетой.Ru» при этом отметил, что на реальные перспективы членства Украины в ЕС эти заявления никакого влияния не оказывают.

«На отношениях между Украиной и Европой это никак не скажется. Запад находится в таком положении, что они просто вынуждены дать Киеву хоть что-то. Но по сути, это ничего не меняет — Турция обладает статусом кандидата уже больше 20 лет.

Если северные страны ЕС продолжат сопротивляться расширению — а так, скорее всего, и будет — Украина получит статус «кандидата в кандидаты», — сказал эксперт.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев со своей стороны отметил, что в заявлениях европейских лидеров «эффект вроде как есть, но практического содержания нет».

По его словам, Украине скорее стоит рассчитывать на реализацию плана президента Макрона по созданию так называемого Европейского политического сообщества, которое должно объединить как страны ЕС, так и не входящие в него другие государства Европы, близкие к Брюсселю своими политическими ценностями.

«Судя по всему, это будет некий предбанник, когда страны будут находится в некой орбите ЕС и, возможно, ЕС даже будет с ними чем-то делиться, но как такового влияния на решение стран ЕС эти государства оказывать не смогут», — допустил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Что на это скажет Россия?

Наиболее резкую реакцию на визит западных лидеров в Киев высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сделав для этого первый за последние три месяца пост в Twitter.

Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают… Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности РФ

В Кремле выразились более сдержано, выразив надежду на то, что этот визит поможет урегулированию конфликта, а гости Киева не будут обсуждать исключительно «поддержку Украины путем накачивания ее оружием».

«Это бесполезно и продолжит страдания людей. Надеемся, что они используют контакты, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В экспертном сообществе на такие перспективы смотрят со скепсисом.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев допускает, что европейские лидеры могли действительно попытаться оказать давление и на Украину, «потому что понятно, что украинская элита сейчас находится в заряженном состоянии и не собирается сдавать ни пяди своей земли».

Однако эксперт добавляет: «если и говорить о давлении, то давят в первую очередь на Россию».

«Текущую ситуацию можно рассматривать как некий элемент политического торга. Конечно, посредничество европейских лидеров выглядит как приглашение сторон к переговорам. Но у меня есть серьезные сомнения, что эти жесты к чему-то приведут. Пока пушки говорят, дипломатия будет молчать», — сказал Тимофеев.

Ждать ли переговоров с участием Москвы?

Гости Киева по итогам переговоров заявили, что они не будут пытаться договориться с Россией вместо Киева. Хотя президент Франции и пообещал позвонить Владимиру Путину, речь в этом разговоре скорее пойдет о продовольственной безопасности и самом факте переговоров.

ФРГ и Франция никогда не будут в ситуации, чтобы вести переговоры за Украину с Россией. Ни предлагать какие-то уступки [с ее стороны], ни вести переговоры по уступкам Эммануэль Макрон Президент Франции

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что «диалога между Россией и Европой по поводу Украины нет и быть не может, пока Россия не докажет, что этот диалог в первую очередь нужен самой Европе».

«До тех же пор страны Запада продолжат свою тактику, которая была утверждена еще в ходе украинских президентских выборов 2004 года, когда российские интересы были совершенно нелегитимным образом отброшены как во время самой кампании, так и во время утверждения результатов.

И тогда экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, мол Россия это проглотит и будет принимать те условия, которые мы ей навязали. Собственно говоря, за 20 лет этот подход никак не изменился и продолжает быть дискриминационным по отношению к российским интересам», — сказал эксперт.

По словам Брутера, проводимая на территории Украины спецоперация пока не выглядит для Европы как аргумент в пользу того, чтобы изменить свой подход. Политолог при этом называет три признака, которые позволят определить, что ситуация изменилась: «переговоры должны проходить на российских условиях, на российской платформе и должны учитывать все интересы и озабоченности России».

«Пока этого не произойдет, все будет идти точно так, как сегодня во время визита европейских лидеров в Киев, когда они говорят о том, что договариваться Киеву и Москве конечно придется, но пока этот момент не наступил, Украина будет получать от Европы оружие. Это и есть вся суть их подхода, который не изменится до того момента, пока Россия не покажет им, что этот подход был ошибкой», — резюмировал он.