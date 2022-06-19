Бывший британский премьер Гордон Браун рассказал в интервью The Telegraph подробности своего визита в Москву, состоявшегося еще в 2006 году. В частности, он вспомнил, как в Кремле его тогда «заставили сесть на очень низкое сиденье».
Браун также утверждает, что российский лидер Владимир Путин якобы угрожал ему. «У меня не было иллюзий относительно того, каким был Путин», — сказал экс-глава правительстве Великобритании.
По его словам, Запад в течение многих лет так и не смог противостоять президенту РФ, до «его вторжения в Украину». Браун также раскритиковал глобальную разобщенность, указав, что 150 стран мира не ввели санкции против России даже после начала специальной военной операции.
«Смотрел на него снизу вверх»
Вспоминая свой визит в Кремль в 2006 году, когда он был канцлером казначейства (министром финансов Великобритании — «Газета.Ru»), Браун сообщил, что его посадили на очень низкое сиденье.
«Так что я смотрел на Путина снизу вверх. Он, конечно, относительно невысокий мужчина, и носит эти высокие каблуки.
В тот день он вынул эти каталожные карточки и начал читать всю имеющуюся у него информацию обо мне, как будто он хотел доказать, что знает обо мне больше, чем я знаю о себе. Поэтому, когда люди говорят, что Путин изменился и только сейчас угрожает, я могу вам сказать, что он угрожал мне уже тогда», — рассказал экс-глава британского кабмина.
«Оппортунист в энной степени»
Браун полагает, что Путин реагирует только на «бескомпромиссную и непоколебимую демонстрацию силы»:
«Единственное, что понимает Путин, — это сила. Слабость он будет использовать. Он оппортунист в энной степени», — утверждает бывший премьер Великобритании.
По его словам, бездействие Запада в отношении «российского вторжения в Крым в 2014 году», которое имело место, когда Дэвид Кэмерон был премьер-министром, «позволило Путину думать, что ему могут сойти с рук дальнейшие вторжения».
Глобальная разобщенность
Кроме того, Браун приветствовал «единство НАТО», но при этом указал на проблему с координацией санкций.
«То, что мы также видели, — это глобальная разобщенность: 82 страны отказываются поддержать действия против России за нарушение ею прав и свобод человека, 150 государств не вводят санкции», — констатировал он.
Браун предположил, что одной из причин такого положения дел стала неспособность Запада решить проблему глобальной бедности.
«Одна из причин заключается в том, что мы не показали людям, что глобализация, возглавляемая Западом, направлена на сокращение бедности, повышение уровня жизни и, конечно же, на борьбу с изменением климата в более бедных странах, и мы действительно должны выполнять свои обещания», — заключил бывший премьер Великобритании.
Зеленский в футболке разозлил французов
На этом фоне читатели газеты Le Figaro возмутились поведением и внешним видом президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
«Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит. Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки», — говорится в комментариях к материалу о встрече в Киеве.