Военная операция на Украине. День 116-й

08.22

Вице-премьер Виктория Абрамченко предупредила, что из-за санкций придется вносить коррективы в план проведения мусорной реформы. При этом она назвала импортозамещение в данной сфере «нерациональной мерой». «В блоке утилизации отходов мы все еще зависим от поставок импортного оборудования. Тут, наверное, действительно придется говорить о том, что либо уйдем в перепроектирование по объектам, которые начаты уже, либо будем сразу закладывать строительство этих объектов, с оборудованием из дружественных стран», — отметила Абрамченко.