Военная операция на Украине. День 116-й

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что иностранные наемники на Украине несут большие потери. «Если в начале марта они хвалились съемками лихачества на бронетранспортерах, то сейчас они безысходно констатируют свою беспомощность, как, например, Джеймс Васкез, наемник из Штатов», — считает политик.
Вице-премьер Виктория Абрамченко предупредила, что из-за санкций придется вносить коррективы в план проведения мусорной реформы. При этом она назвала импортозамещение в данной сфере «нерациональной мерой». «В блоке утилизации отходов мы все еще зависим от поставок импортного оборудования. Тут, наверное, действительно придется говорить о том, что либо уйдем в перепроектирование по объектам, которые начаты уже, либо будем сразу закладывать строительство этих объектов, с оборудованием из дружественных стран», — отметила Абрамченко.
Накануне в соцсетях начало распространяться видео, из которого следует, что российского военнослужащего отказались обслуживать на станции техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма. «Военным не помогают», — говорит автор записи.
Сегодня стало известно, что станцию снесут, так как «автосервис является незаконной постройкой».
Участники предстоящего саммита НАТО в Мадриде объявят, что РФ для альянса — больше не партнер, а «угроза миру и стабильности», заявил генсек Йенс Столтенберг.