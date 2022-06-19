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Армия

«Уничтожены более 50 генералов и офицеров». Результаты удара по пункту управления ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 50 украинских генералов и офицеров

ВС РФ нанесли удар ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», сообщили в МО РФ. Согласно данным ведомства, погибли более 50 генералов и офицеров ВСУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские войска поразили ракетами «Калибр» пункт управления Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области — в результате этого удара были уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ. С соответствующим утверждением в воскресенье, 19 июня, выступил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12:30 нанесли удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», — рассказал он в ходе ежедневного брифинга.

По его словам, в результате удара уничтожили свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе представителей Генштаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Запорожском и Николаевском направлениях.

Ранее на этой неделе глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия проинформировал, что ВСУ ежедневно теряют в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными. Погибают от 200 до 500 человек в сутки, уточнил он.

Арахамия констатировал, что потери ВСУ за последние две недели существенно возросли.

«Украина мобилизовала 1 млн человек и может мобилизовать еще 2 млн», — добавил он.

Напомним, в последний раз официальные сведения о потерях Вооруженных сил России публиковались 25 марта. Тогда сообщалось, что за первый месяц специальной военной операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, были ранены 3825.

«Победить Россию в бою»

На этом фоне новый начальник Генштаба сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс утверждает, что требуется срочно подготовить британские войска к необходимости «вновь воевать на территории континентальной Европы против России».

«Сейчас возникла острая необходимость создать армию, которая будет способна сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою.

Мы — то поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы вновь воевать в Европе», — отмечается в его письме подчиненным, отрывок из которого опубликовала газета The Independent.

По словам генерала, конфликт на Украине подчеркивает, что основной задачей британских ВС должна оставаться защита Соединенного Королевства, для чего они должны быть готовы «участвовать в войнах на суше и побеждать в них».

Добавим, что глава британского правительства Борис Джонсон призвал западных союзников готовиться к многолетнему конфликту на Украине. В авторской статье в газете The Sunday Times он заявил о необходимости коллективными усилиями делать все возможное, чтобы «усилить позиции украинских друзей», добиваясь завершения конфликта на «предложенных Зеленским условиях».

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