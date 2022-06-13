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Армия

Пушилин запросил у России дополнительные силы на фоне обстрелов Донецка

По его словам, у Киева «остается еще достаточное количество вооружения»

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Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ, 13 июня 2022 года

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ, 13 июня 2022 года

Сергей Аверин/РИА «Новости»
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости «задействовать дополнительные силы союзников» из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ. За воскресенье, по данным республики, было выпущено почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов по спальным и центральным районам города. Погибли четыре человека, 22 были ранены. Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопрос о дополнительной поддержке ДНР.

Дополнительные союзнические силы могут быть задействованы в Донбассе из-за усилившихся обстрелов Донецка и других городов ДНР со стороны Украины. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, украинские войска «в буквальном смысле слова перешли все грани» и используют «запрещенные методы ведения войны».

«Обстреливаются спальные и центральные района Донецка, также под огнем находятся другие города и населенные пункты ДНР. В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — сказал он.

По словам Пушилина, у ВСУ по-прежнему есть «достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары». В этой связи он рекомендовал главам республиканских министерств и ведомств «задействовать на рабочих местах минимальное количество людей, а основной персонал перевести на дистанционную работу». Аналогичная рекомендация дана частным фирмам.

Обстрел Донецка

Начавшийся 13 июня обстрел Донецка украинскими войсками стал самым мощным и продолжительным за все время вооруженного конфликта, передает ТАСС заявление представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За два часа выпущено почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов», — говорится в сообщении. В представительстве также заявили, что ВСУ «с интервалом в несколько минут» на протяжении минимум пары часов ведут огонь из артиллерии «натовского калибра 155 мм».

За день по Донецку выпущено более 100 снарядов, в том числе из установок РСЗО «Град» и «Ураган».

«По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, противник осуществил обстрел <…> со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Орловское с применением РСЗО БМ-27 «Ураган», выпустив по густонаселенному кварталу города ракеты с фугасной боевой частью 9М27Ф», — отмечается в сообщении.

Больше всего пострадали Киевский и Куйбышевский районы города – они расположены на западе, возле линии фронта. Обстрелян был также центральный Ворошиловский район.

13 июня в Донецке при попадании снарядов в Майский рынок в Буденновском районе погибло четыре человека. 22 мирных жителя получили ранения.

«Погибшие <…> — женщина с ребенком… Только что оказывали помощь раненым. Раненых много: осколки, ожоги. Еще неизвестно, сколько людей там», — передает РИА «Новости» слова советника главы правительства ДНР Яна Гагина.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что основной целью специальной военной операции РФ на территории Украины является защита Донецкой и Луганской народных республик.

«В целом защита республик — это главная цель специальной военной операции», — рассказал Песков.

При этом вопрос о дополнительной поддержке он переадресовал в Минобороны.

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