Простить Венесуэлу, договориться с Ираном. Чем США и ЕС заменят российскую нефть

США разрешат итальянской компании Eni и испанской Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу, сообщает Reuters. Нефть будет поставляться в счет накопленных долгов Венесуэлы. В Вашингтоне рассчитывают, что эта мера поможет снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов. США и страны ЕС также ведут переговоры с ближневосточными государствами, чтобы снизить мировые цены на нефть.

Госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую нефть.

Как сообщает агентство Reuters, компаниям разрешено проводить сделки в обмен на непогашенные долги Венесуэлы и вычеты из задержек по дивидендам. В Вашингтоне пообещали, что компании не оштрафуют за перевозку венесуэльских нефтяных грузов.

Санкции Евросоюза против российской нефти Европейский союз 3 июня опубликовал шестой пакет санкций против России. Главным ограничением стал поэтапный отказ от российской нефти, закупки которой Европа планирует прекратить через полгода, а нефтепродуктов — через восемь месяцев. Запрет коснется только поставок по морю, поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не подпадает под ограничения.

Поставки в таком формате могут возобновиться уже со следующего месяца, однако объем нефти, которую Eni и Repsol получат в Венесуэле, будет небольшим, а потому поставки не смогут существенно повлиять на мировые цены на нефть.

Администрация президента США Джо Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить зависимость от российских энергоносителей. Главное условие Вашингтона — нефть «должна идти в Европу, она не может быть перепродана где-то еще».

При этом в США полагают, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA не получит финансовой выгоды от этих операций, в отличие от продаж нефти Китаю. Пекин стал крупнейшим покупателем венесуэльской нефти: до 70% ежемесячных поставок предназначается для его нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее Минфин США разрешил американским компаниям проводить транзакции с PDVSA до 1 декабря 2022 года. Однако разрешение касалось ограниченного круга сделок и распространялось лишь на пять компаний в США.

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в апреле сообщала, что США не рассматривают возможность ослабления санкций против Венесуэлы, чтобы заменить венесуэльской нефтью российскую при дефиците энергоресурсов на рынке.

Санкции против Каракаса Вашингтон ввел еще в 2019 году. Одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на $7 млрд. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на рестрикции, которые США вводят в отношении страны.

Кто поставит нефть Европе?

Альтернативными поставщиками энергоносителей для стран Евросоюза могут выступить ближневосточные государства. Так, Франция проводит переговоры с ОАЭ.

«Мы ищем замену поставкам российского газа. Например, решением могут стать ОАЭ. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты могут заменить поставки российской нефти. Мы уже ведем с ними переговоры об этом. Мы должны найти альтернативу российской нефти», — сказал министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Он также призвал увеличить инвестиции для ускорения перехода к безуглеродной энергетике.

Газета The New York Times сообщила о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию в июне. Во время пребывания в Эр-Рияде Байден встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Ирак, Иорданию и ОАЭ.

Будучи кандидатом в президенты, Байден обещал наказать Саудовскую Аравию за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Однако, как отмечают эксперты, сейчас президент США стремится восстановить отношения с богатым нефтью королевством, чтобы снизить цены на энергоресурс и при этом «изолировать Россию на мировой арене». По мнению аналитиков, предстоящий визит означает победу реальной политики над моральными соображениями.

Снятие санкций с Ирана

Агентство Bloomberg узнало, что Иран готовится нарастить экспорт нефти на фоне прогресса в переговорах с США по ядерной сделке и отмене санкций.

По словам источников агентства, госкомпания National Iranian Oil Co. занимается подготовкой нефтяных месторождений к возвращению на рынок и увеличению продаж. Тегеран также ведет переговоры с потенциальными клиентами на случай, если в скором времени удастся достигнуть договоренности с Вашингтоном.

Отмечается, что Иран может уже через 3 месяца вернуться к досанкционному уровню добычи нефти (4 млн баррелей в сутки).

Bloomberg указывает, что в любом случае возвращение страны на рынок будет постепенным, в том числе из-за того, что пандемия значительно снизила мировой спрос на нефть.

Исключение России из ОПЕК+

В свою очередь газета The Wall Street Journal сообщала, что некоторые страны — члены ОПЕК рассматривают вариант приостановки участия России в сделке по добыче нефти ОПЕК+.

По сведениям издания, такая идея появилась на фоне введения антироссийских санкций и согласования Евросоюзом частичного эмбарго на импорт российской нефти.

Утверждается, что ограничительные меры «начинают подрывать способность» Москвы добывать больше нефти. Ее добыча в России к концу года может упасть на 8%, прогнозирует WSJ.

Газета при этом отмечает, что конкретных действий в направлении увеличения добычи или исключения России из сделки пока предпринято не было.

«ОПЕК+ — это добровольная инициатива. Мы не приглашаем и не исключаем. Именно поэтому во всех заявлениях инициативы говорится о «добровольном вкладе», — сказал министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима, комментируя публикацию WSJ.

Соглашение об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель, было подписано 10 декабря 2016 года в условиях падения мировых цен на энергоносители. В мае 2022 года министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сообщил газете Financial Times, что надеется на создание нового соглашения ОПЕК+, в которое, несмотря на санкции, войдет Россия.