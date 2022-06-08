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Политика

Военная операция России на Украине. День 105-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 105-й день

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Владимир Гердо/ТАСС
Меркель заявила, что не видит смысла в своем посредничестве в украинском конфликте. Украина приостановит экспорт угля и газа для подготовки к отопительному сезону. Учрежден «совет по дерусификации» Украины. Народная милиция ДНР обвинила украинских силовиков в намеренном уничтожении гражданской инфраструктуры Донбасса. Борису Джонсону присвоили звание казака. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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8:48

❗️Кризис вокруг Украины коснулся 1,6 млрд человек в мире — ООН

8:19

МО РФ опубликовало кадры работы ударных Ми-35 в ходе спецоперации.

8:18

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не видит смысла в своем посредничестве в конфликте на Украине и не занимается этим, потому что ее об этом никто не просил — СМИ Германии.

8:15

Украинский минкульт инициировал создание спецсовета, который займется «дерусификацией, декоммунизацией и деколонизацией» страны — РИА «Новости».

8:14

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне подготовки к новому отопительному сезону заявил, что Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

8:12

Премьер-министру Британии Борису Джонсону присвоили звание украинского казака. Такое решение приняла черниговская казацкая община Екатерининской церкви, передает «Страна».

Грамоту о присвоении казацкого звания отправят в Лондон.

Кроме того, в Черниговском областном историческом музее выставили портрет играющего на бандуре «Бориса Чуприны» — так художник решил назвать Джонсона из-за его копны белых волос, чуба.

«Почему Чуприна? Вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, сказав Борис Чуприна, все знали о ком идет речь», — заявил замдиректора музея Андрей Лисовой.

8:10

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной операции РФ на Украине и связанными с ней событиями.

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