Военная операция на Украине. День 103-й

09:55

Великобритания и дальше планирует поставить Украине реактивные системы залпового огня M270 даже после предупреждения России. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на заявление главы минобороны Британии Бена Уоллеса.

По словам министра, поддержка Украине должна меняться из-за изменений в тактике Вооруженных сил РФ. Он утверждает, что РСЗО поможет ВСУ «лучше защитить себя». Также в минобороны заявили, что поставки Украине РСЗО M270 были скоординированы с США.