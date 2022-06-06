Штурм Святогорска, бои у Попасной. Как продвигается спецоперация на Украине

Минобороны России сообщило, что Святогорск почти взят под контроль. Продолжаются бои в Северодонецке. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов при этом считает, что потеря территорий — это не трагедия для страны.

Бои на Украине

В Минобороны России заявили, что российские ВС почти взяли под контроль город Святогорск (ДНР) и окружающие его территории. Официальный представитель оборонного ведомства России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что украинские нацформирования взорвали мост через реку Северный Донец. Таким образом, объяснил военный, они пытаются предотвратить отступление ВСУ, действуя как заградительные отряды.

«Отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья», — добавил он.

Конашенков уточнил, что порядка 80 военных Украины добрались до российских военнослужащих вплавь. Огонь по ним не открывался.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в свою очередь сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что в городе проходит операция по зачистке.

«Святогорск практически освобожден, проходит зачистка», — сказал Пушилин.

По его словам, украинские военные заняли определенную высоту в окрестностях Святогорска, из-за чего есть определенные сложности.

Ранее в Святогорске сгорел до основания деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. Минобороны РФ обвиняло в этом ВСУ, украинская сторона заявляла, что это российские военные обстреляли церковь.

Бои также продолжаются в окрестностях Попасной. 6 июня РИА «Новости» сообщило, что артиллеристы ЛНР закрепились на окраинах города, который находится под контролем ВС РФ, и наносят удары по украинским позициям.

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Что касается Северодонецка, глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что это «достаточно небольшой город, поэтому ситуация динамично меняется». По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, ВСУ контролируют лишь промзону и прилегающий квартал, пишет «Страна.ua».

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже высказывался по поводу «взятия всей жилой зоны города Северодонецка». Он опубликовал видео, на котором бойцы «Ахмата» свободно передвигались по улицам города, пообщались с продавцами работающего магазина.

«Сбежали они [украинские военные] из города, друзья, ушли в промышленную зону, где их и иностранных наемников планомерно и не спеша отправляют к Бандере наши ребята совместно с бойцами ЛНР», – утверждает Кадыров.

Аналогичную информацию предоставил стриму RT «Летучка» чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в РФ Родион Мирошник: «Северодонецк практически полностью контролируется нашими войсками. Есть отдельные диверсионно-разведывательные группы, которые сосредоточены в промзоне химобъединения «Азот».

По его словам, идут бои в Лисичанске, который находится на другом берегу Северного Донца. Базы украинских военных, которые находились в шахте «Привольнянская», «практически ликвидированы». «Поэтому на сегодняшний день накал обстрелов будет меньше», – сказал он 6 июня.

Украинские власти не теряют надежды

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не считает, что «временная потеря территорий» – это трагедия. «Трагедией будет потеря страны», – заявил он в интервью британской газете Financial Times.

Данилов полагает, что украинским войскам будет «очень и очень тяжело» победить в конфликте с Россией. Но ВСУ готовы еще долгое время сопротивляться и смогут «вернуть обратно» контроль над потерянными землями.

Россия превосходит Украину по части артиллерии, поэтому ВСУ «не могут адекватно отвечать» в бою, констатировал секретарь СНБО. Но украинские войска могут и дальше отходить из Донбасса, чтобы перегруппироваться и получить дополнительную помощь от Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что сейчас самые сложные участки для ВСУ – это запорожское и северодонецкое направления. По его словам, «наблюдается угрожающая ситуация в Запорожской области и Северодонецке».

Зеленский допускает, что ситуация для страны может стать еще хуже. «Если будет прорыв в Донбассе, нам будет очень сложно», – добавил он.