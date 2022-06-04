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Политика

«Довести дело до мирного урегулирования, а не до полной капитуляции»

CNN: США и ЕС обсуждали перемирие на Украине без участия Киева

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Военнослужащий Народной милиции ДНР у пункта временного размещения в селе Безыменное

Военнослужащий Народной милиции ДНР у пункта временного размещения в селе Безыменное

Alexander Ermochenko/Reuters
Источники американского телеканала CNN утверждают, что Вашингтон проводил регулярные консультации с союзниками из ЕС о рамках возможного перемирия на Украине. По их сведениям, власти США не планируют оказывать давление на Киев с целью территориальных уступок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Представители американской администрации в течение нескольких недель проводили консультации с европейскими союзниками о возможных рамках перемирия на Украине. Киев в этих дискуссиях участия не принимал, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По их данным, власти США не намерены оказывать давление на Украину с целью каких-либо территориальных уступок.

При этом итальянская инициатива по возможному перемирию поддержки не получила, утверждают собеседники телеканала. Как написала газета La Repubblica, Италия ранее передала ООН и партнерам по G7 предложение по мирному урегулированию на Украине, предполагающее прекращение огня, а также договор по «оспариваемым территориям» и общее многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе.

«Вашингтон пока не видит готовности сторон к перемирию. Однако альтернативой достижения договоренности является затягивание конфликта на неопределенный срок, что ведет к нарастанию проблем в мировой экономике.

При этом США все равно надеются, что смогут поддерживать Украину достаточно долго, чтобы довести дело до мирного урегулирования, а не до полной капитуляции», — утверждают источники CNN.

В то же время собеседники телеканала не раскрыли каких-либо конкретных рамок перемирия, о которых шла речь на консультациях.

«Вашингтон уже не может вмешаться в ситуацию на Украине»

Ранее депутат Бундестага Петр Быстронь указал на изменение позиции Вашингтона по ситуации в Украине. По его оценкам, об этом свидетельствуют заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и публикации в американской прессе.

Немецкий парламентарий констатировал, что за последние 30 лет американцы «уже и так максимально расширили свою сферу влияния, перенеся ее границу из центра Европы на берега Днепра».

Вашингтон уже не может вмешаться в ситуацию на Украине, так как ее территория «входит в сферу влияния другой мировой державы», заключил Быстронь.

«Переговоры не идут ни в каком виде»

Напомним, в середине мая в МИД РФ рассказали, что переговоры с Украиной «не идут ни в каком виде». Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал возобновить контакты, даже если Киеву придется пойти на уступки.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Киссинджера. По его словам, бывший госсекретарь, предлагая «отдать кусок Украины России», словно находится не в 2022 году в Давосе, а в 1938-м в Мюнхене (речь идет о соглашении между Германией, Великобританией, Италией и Францией, согласно которому Судетская область Чехословакии была присоединена к Германии).

Зеленский также заявил, что Киев никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донбасса.

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля. Как отмечают социологические службы, внимание россиян к ней продолжает снижаться. Наиболее объективным источником информации по ситуации вокруг Украины респонденты считают телевидение, однако велика доля тех, кто не считает его достаточно объективным. Большинство опрошенных по-прежнему обеспокоены событиями в Украине, при этом поддержка действий российских вооруженных сил остается высокой.

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