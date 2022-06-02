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Политика

Военная операция на Украине. День 99-й

Онлайн-трансляция военной операции РФ на Украине — 99-й день

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Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня ВС РФ «Ураган» по целеуказанию от беспилотника «Орлан» в ходе специальной военной операции

Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня ВС РФ «Ураган» по целеуказанию от беспилотника «Орлан» в ходе специальной военной операции

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
НАТО обозначит Россию первостепенной угрозой в новой стратегической концепции альянса. Российская авиация применяет в ходе военной спецоперации на Украине модернизированные штурмовики Су-25СМ3, оборудованные для защиты от зарубежных переносных ЗРК бортовым комплексом обороны «Витебск», рассказали в силовых структурах. Украинские военнопленные, которые содержатся в ДНР, находятся в гуманных условиях и получают медпомощь, утверждает глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета республики Елена Шишкина. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что из-за конфликта на Украине порядка 13–15 млн человек в мире могут оказаться на грани голода. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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08:46

Министр внутренних дел и представитель правительства по делам беженцев Польши Павел Шафернакер заявил, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, пишет Rzeczpоspolita.

В публикации отмечается, что это решение вступит в силу с 1 июля 2022 года. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается: речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.

08:44

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о ситуации на Украине, передает Reuters.

«Моя солидарность с Украиной», — отметила Меркель, добавив, что поддерживает действия правительства Германии по помощи Украине и его попытки урегулировать ситуацию.

08:43

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Варшава договорились о создании совместного предприятия по производству оружия и военной техники, пишет «Страна».

По его словам, стороны уже подписали меморандум о формировании комиссий двух государства для рекомендаций по созданию подобной компании.

08:41

❗️ВСУ обстреляли Ясиноватую из артиллерийских орудий калибра 155 мм, сообщили в ДНР — ТАСС.

08:40

США планируют продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire — Reuters.

08:39

Белый дом: Байден в статье не намекал, что Украине придется уступить часть территории.

08:38

США рассматривают возможность передать Украине контейнеры для временного хранения, чтобы сохранить более 20 млн тонн зерна до момента, пока в стране не будет налажен его вывоз — телеканал CNN.

08:36

Механизм, который бы обеспечивал безопасный коридор для вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины по морю, может быть согласован на переговорах в Стамбуле в случае согласия Москвы и Киева, пишет газета Sabah.

08:31

❗️ВСУ обстреляли Макеевку из артиллерийских орудий калибра 155 мм, утверждают в ДНР — ТАСС.

08:28

Руководство США хочет сделать из Украины колонию, выжать из нее все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления РФ, утверждает Володин — ТАСС.

08:26

08:25

Контакты между Кремлем и администрацией США сейчас фактически отсутствуют, сообщил РИА Новости Песков.

08:21

08:20

Мартовская атака российских хакеров на сутки лишила украинские власти закрытой связи и управления, рассказал РИА Новости на условиях анонимности хакер из RaHDIt.

08:17

08:16

Порядка 250 человек к утру 2 июня подали заявки на получение российского паспорта в Херсонской области, утверждает замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.

08:11

Большинство мошеннических телефонных звонков идет в Россию с Украины, а с начала спецоперации их резко стало меньше, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер из российской группы RaHDIt.

08:10

❗️Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что из-за конфликта на Украине порядка 13–15 млн человек в мире могут оказаться на грани голода.

08:08

08:07

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс планирует в новой стратегической концепции провозгласить РФ главной угрозой в свой адрес.

«Думаю, мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», — указала она.

08:06

У российских пользователей Proton VPN начали наблюдаться проблемы с подключением к сервису.

08:05

Как рассказали в силовых структурах, российская авиация применяет в ходе военной спецоперации на Украине модернизированные штурмовики Су-25СМ3, оборудованные для защиты от зарубежных переносных зенитных ракетных комплексов бортовым комплексом обороны «Витебск» — ТАСС.

08:04

Смит добавила, что Соединенные Штаты на текущем этапе не ждут дипломатических прорывов от российско-украинских контактов при посредничестве Турции.

По ее утверждению, на протяжении всего предыдущего этапа контактов с украинской стороной «Россия продолжала выступать с максималистских позиций и складывалось впечатление, что она вовсе не воспринимает эти переговоры всерьез».

08:03

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс не намерен вмешиваться в нынешний конфликт на Украине, становясь его стороной, и эта позиция будет оставаться неизменной.

По ее словам, несмотря на некоторые различия во взглядах на сложившуюся ситуацию среди союзников по НАТО, их подход различается в основном тем, какие «наборы вооружений» они считают необходимым поставлять Киеву, при этом «в ходе этих обсуждений, а также в ходе дискуссий с украинцами было несколько постоянных позиций, которые не менялись».

08:02

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня утверждают, что подразделения ВСУ за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Луганской народной республики, в результате один мирный житель погиб, восемь получили ранения.

«Со стороны ВСУ зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Кременная, Первомайск. В результате обстрелов населенного пункта Кременная погиб мирный житель и восемь человек получили ранения», — говорится в сообщении. Утверждается, что для обстрелов украинская армия применяла артиллерийские орудия калибра 122 мм, выпустив 20 снарядов, также применялись минометы калибра 120 мм, выпущено 14 мин.

08:01

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина утверждает, что украинские военнопленные, которые содержатся в ДНР, находятся в гуманных условиях и получают медпомощь.

«Условия содержания военнопленных очень гуманные и лояльные. У них хорошее питание, им оказывается медицинская помощь», — сказала собеседница агентства ТАСС.

Шишкина подчеркнула, что медпомощь украинские военнопленные получают в том же объеме, что и раненые бойцы народной милиции республики. «В одной палате послеоперационной находится «азовец» после реанимации и наш военнослужащий, и к ним совершенно одинаковое отношение», — указала она.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию по событиям 99-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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