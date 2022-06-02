Военная операция на Украине. День 99-й

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Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс не намерен вмешиваться в нынешний конфликт на Украине, становясь его стороной, и эта позиция будет оставаться неизменной.

По ее словам, несмотря на некоторые различия во взглядах на сложившуюся ситуацию среди союзников по НАТО, их подход различается в основном тем, какие «наборы вооружений» они считают необходимым поставлять Киеву, при этом «в ходе этих обсуждений, а также в ходе дискуссий с украинцами было несколько постоянных позиций, которые не менялись».