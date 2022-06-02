«Поддержка заканчивается». Европа резко сокращает расходы на беженцев с Украины

Беженцы из Украины на пропускном пункте Медыка на границе с Польшой, 29 марта 2022 года

Ситуация с украинскими беженцами в Европе накаляется. Странам, принявшим вынужденных переселенцев, не хватает денег на их содержание. Власти Польши решили с 1 июля перестать выплачивать им пособия. А в Болгарии беженцев выселяют из прибрежных отелей из-за начинающегося курортного сезона, важного для экономики государства. Украинцы выражают свое недовольство происходящим, чем часто вызывают негодование местных жителей, которые порой живут в худших условиях. О назревающем кризисе с украинскими переселенцами — в материале «Газеты.Ru».

Польша

С 1 июля правительство Польши больше не будет ежедневно платить 40 злотых (около 600 рублей на питание и жилье) каждому беженцу, сообщает издание Rzeczpоspolita.

«Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться», — сказал в эфире TVP Info заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации, представитель правительства по делам беженцев Павел Боссернакер.

Он отметил, что будут и исключения: украинские инвалиды, беременные женщины и многодетные матери по-прежнему будут получать выплаты.

Один из высокопоставленных польских политиков, пожелавший остаться анонимным, рассказал Rzeczpоspolita, что после 24 февраля правительство специальным актом о помощи беженцам с Украины гарантировало им выплаты в течение первых 60 дней пребывания в стране. Месяц назад этот срок продлили еще на 60 дней. Ежедневные социальные пособия порой достигали 300 злотых для взрослых и 500 для каждого ребенка.

«Мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать к активности остальных. Четыре месяца полного обеспечения — это, на наш взгляд, достаточный срок», — заявил изданию политик.

Кроме того, на местах для вынужденных переселенцев планируют организовать бесплатное обучение польскому языку, а также курсы по повышению квалификации. Представители властей Польши считают, что двух месяцев вполне достаточно, чтобы найти работу.

Профессор из Педагогического университета в Кракове Петр Длугош сказал изданию, что отмена пособий может послать беженцам сигнал, что «поддержка заканчивается, и пора возвращаться на Украину».

Своим решением власти страны также могли попытаться «положить конец злоупотреблениям», так как большинство переселенцев хотят «заниматься своими делами», а не трудоустраиваться.

Согласно данным польской пограничной охраны, с 24 февраля в Польшу прибыло уже свыше 3,57 млн беженцев с Украины. До двух миллионов из них могут выбрать эту страну местом своего постоянного пребывания.

Свыше 150 тысяч вынужденных переселенцев обосновались во втором по величине польском городе Кракове, население которого до наплыва беженцев составляло 780 тысяч человек. Как сообщила радиостанция RMF, с 1 июня местные власти решили отменить для украинских беженцев бесплатный проезд в общественном транспорте.

Украинские переселенцы могли бесплатно пользоваться городскими трамваями и автобусами с 24 февраля. В коммюнике краковского магистрата говорится, что это было сделано, «чтобы поддержать беженцев во время оформления ими документов (на пребывание в Польше), поисков работы и проезда к местам, где им оказывалась помощь».

Замглавы МВД Польши Павел Шефернакер заявил, что у его страны заканчиваются средства на содержание беженцев.

«Расходы (на беженцев с Украины), которые мы несем, исчисляются в миллиардах, а не в миллионах евро. Поэтому помощь ЕС для стран, которые помогают беженцам, тоже должна идти в миллиардах, а не в миллионах евро», — приводит его слова агентство PAP.

По его словам, три месяца назад Еврокомиссия объявила, что выделяет Польше €144,6 млн для помощи украинским беженцам, однако Варшава до сих пор не получила эти деньги. При этом правительство Польши не может помогать беженцам за счет средств из фондов ЕС, полученных страной на целевые программы, так как не может отказаться от запланированных проектов.

«А тех средств, которые ЕС выделяет из фондов миграции, совершенно не хватает», — заключил Шефернакер.

Болгария

В Болгарию после начала военной спецоперации России въехали почти 300 тысяч беженцев с Украины. По последним данным, в стране остаются более 90 тысяч из них.

Многих вынужденных переселенцев разместили в отелях на черноморском побережье. Сначала им выплачивали по 40 левов (около €20) в день на содержание, но вскоре правительство уменьшило размер компенсаций на питание и проживание до 15 левов (около €7,5). Однако более 500 отелей страны согласились работать и за эту сумму.

Однако по мере приближения курортного сезона, важного для экономики Болгарии, стало ясно, что так больше не может продолжаться. Власти страны стали переселять украинцев из отелей на базы отдыха или дешевые гостиницы, чем вызвали их недовольство. Некоторые граждане Болгарии стали выражать в соцсетях свое возмущение поведением переселенцев, так как сами они живут в худших условиях.

«Часть беженцев высказывают несерьезные требования, настаивая на том, чтобы они были размещены в отелях, расположенных на первой линии черноморских курортов, на том, чтобы в ежедневное меню дважды в неделю было включено мясо, а в санитарных узлах были фены»,

— пояснила руководитель Государственного агентства по делам беженцев Мариана Тошева.

Из-за сопротивления беженцев правительство Болгарии решило отказаться от программы перемещения переселенцев вглубь страны, а просто разместить всех нуждающихся в специализированных буферных центрах. Как заявила вице-премьер государства Калина Константинова, «Болгария больше не может позволить себе содержать граждан Украины в гостиницах на берегу моря».

По ее словам, вместо того, чтобы принять помощь, «почувствовать себя свободно и встать на ноги», украинцы «заявили массу конкретных и личных желаний, которые не могут быть удовлетворены».

В центрах размещения, предложенных переселенцам, условия оказались «спартанскими». Согласно информации сайта Dnes.dir.bg, недовольные украинцы спешно уезжают из страны. Так, 31 мая Болгарию покинули 35 автобусов с людьми, а въехал только один.

Другие страны

Из-за нехватки средств в Латвии вынужденных переселенцев с Украины лишают бесплатного питания.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил 30 мая на пресс-конференции, что обратится к руководству Евросоюза за предоставлением финансовой помощи по размещению беженцев.

«В данный момент волна беженцев с Украины ослабла, но наши мощности (по их размещению) уже заполнены. Я обращусь, чтобы (ЕС) предоставил дополнительные возможности оказания помощи странам, которые наиболее пострадали от миграционной волны. Я имею в виду финансовую помощь», — сказал он.

В Германии, куда прибыли около 400 тысяч украинцев, их пытаются принудить найти работу. Так как беженцам выплачивали более 300 евро на содержание, многие из них не стремились трудоустраиваться. Но с июня беженцев будут ставить на учет в центр занятости для поиска работы.

Бесплатный проезд на общественном транспорте для вынужденных переселенцев отменили не только в Польше, но и в Швейцарии, Германии и Чехии.

Согласно данным Организации Объединенных Наций на 29 мая, Польша приняла наибольшее число беженцев — более 3,6 млн человек. А всего Украину покинули 6,8 млн жителей. Как сообщил накануне ТАСС источник в силовых структурах, в Россию прибыли около 1,6 млн вынужденных переселенцев.