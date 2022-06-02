«Не достигли целей»: почему Россия уходит от Болонской системы образования

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал о грядущих изменениях в системе высшего образования. Он признал, что переход страны на Болонскую систему не оправдал ожиданий. Однако при отказе от нее в России сохранятся бакалавриат и магистратура.

С бакалавриатом и магистратурой

Изданию «Коммерсант» Валерий Фальков рассказал, что Болонская система образования давала ряд преимуществ, например, мобильность преподавателей и студентов. Но после начала военной спецоперации РФ на Украине европейские страны в одностороннем порядке отказались от сотрудничества с российскими вузами.

Он также отметил и некоторые недостатки системы. Например, согласно болонским постулатам, в магистратуру может поступать любой бакалавр, вне зависимости от профиля. Это дает преимущества, но также может плохо отразиться на экономике, например, когда бакалавр — гуманитарий вдруг идет в магистратуру, чтобы учиться на инженера. По мнению министра, здесь нужно «поправить очевидные огрехи».

«Речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура», — сказал глава Минобрнауки.

Он пояснил, что многие выпускники школ симпатизируют этой форме образования. Кроме того, миллионы граждан уже получили бакалаврское образование, а без магистратуры они не смогут продвинуться дальше. Иностранным студентам в России также больше понятна именно эта система обучения.

«Будущее за уникальным сочетанием, специалитета, бакалавриата и магистратуры», — подчеркнул Фальков.

«Отделить зерна от плевел»

По словам Валерия Фалькова, «стало очевидно», что российская система образования должна «претерпеть существенные изменения». Во-первых, это связано с адаптацией экономики к новым реалиям, а во-вторых, за минувшие 20 лет с момента внедрения Болонской системы стало ясно, что она «не способствует достижению тех целей», которые власти изначально поставили перед собой.

«Поступление в магистратуру без профильного образования зачастую ведет к снижению качества образования. Из этого, однако, не следует, что нам необходим коренной слом. На старте нового этапа развития отечественной системы высшего образования нам надо прагматично подойти ко всему накопленному опыту, отделить зерна от плевел», — приводятся слова Фалькова в Telegram-канале Минобрнауки.

По его словам, учреждениям высшего образования необходимо принимать «взвешенные решения» и определять, какие форматы больше подходят для развития конкретных отраслей.

Министр науки уверен, что в новую систему нужно интегрировать все лучшее, что было в образовании в советские годы и за последние 30 лет. Он подчеркнул, что, так как обучение «живет» длинными циклами, нельзя принимать «непродуманные, скороспелые решения», так как от них будет больше вреда, чем пользы.

«Но целеполагание менять пора. Стратегический вектор развития должен быть иным», — убежден Фальков.

Он добавил, что Россия продолжит выстраивать отношения в сфере образования с другими странами мира, соблюдая при этом автономию, академические свободы, «мобильность, участие студентов и преподавателей в управлении университетом».

«Опираясь на эти принципы и учитывая предыдущий уникальный опыт развития, мы выстроим систему, которая будет привлекательна для иностранцев, и в то же время станет полностью отвечать национальным интересам», — заявил министр.

Переход России на Болонскую систему

По словам Фалькова, Болонский процесс – это не юридическое обязательство, которое взяла на себя Россия, не договор, который можно расторгнуть, а совокупность принципов и идей. Именно их внедрили в законодательство России.

Согласно «Большой российской энциклопедии», идея внедрения общепринятой системы образования на европейском континенте зародилась в конце 90-х готов прошлого столетия при подготовке Лиссабонской конвенции «О признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе» (1997).

В 1998 году эта идея была включена в Совместную декларацию министров образования Великобритании, Германии, Италии и Франции о гармонизации европейской системы высшего образования. А официальной датой начала Болонского процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда в итальянской Болонье министры образования 29 европейских государств приняли декларацию «Зона европейского высшего образования» или Болонскую декларацию.

У Болонской системы было несколько основных принципов: внедрение легко сопоставимых во всех странах степеней (квалификаций), переход на три основы – бакалавриат, магистратура и докторантура, общей оценочной системы (EСTS), а также разработка и принятие сравнимых критериев и методов контроля и оценки качества образования.

Россия присоединилась к Болонскому процессу на конференции министров образования в Берлине в сентябре 2003 года.