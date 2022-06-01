Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Сборная Аргентины разгромила Италию в Финалиссиме 01.06.2022, 23:55
В МИД России рассказали о нарушениях прав россиян за рубежом 01.06.2022, 23:50
Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал стыковых матчей... 01.06.2022, 23:41
Раскрыт главный город поклонников криптовалют 01.06.2022, 23:39
США не увидели помощи России со стороны Китая 01.06.2022, 23:34
Экс-футболист сборной России Кержаков женится в третий раз 01.06.2022, 23:32
В соцсетях объяснили, чем мыть электрическую плиту 01.06.2022, 23:29
Шеф-повар Фостер объяснил, как приготовить идеальное яйцо пашот 01.06.2022, 23:26
Байден: Запад обсуждает возможность закупки нефти у России... 01.06.2022, 23:23
Диетолог назвала полезные ягоды, которые стоит есть в июне 01.06.2022, 23:23
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Бизнес

Дефолт, да не тот: что случилось с евробондами России

ISDA зафиксировала «неплатеж» России по евробондам и призвала объявить дефолт

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»
Россия «совершила неплатеж» в размере $1,9 млн по долларовым евробондам со сроком погашения в начале апреля, утверждает Международная ассоциация свопов и деривативов. Из-за этого, по мнению инвесторов, стране должен быть объявлен дефолт. Из-за запрета минфина США российский Минфин сначала проводил выплаты в рублях, потом все же в долларах «из резервов» — но якобы по пути потерял проценты. Объясняем, что случилось.

«Неплатеж» в размере $1,9 млн по евробондам Россия-2022 зафиксировал Комитет по определению кредитных событий (Credit Derivatives Determinations Committees, CDDC) при Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA), передает агентство Reuters.

Решение опубликовано на сайте ассоциации 1 июня. Участники CDDC (сотни крупнейших международных финансовых организаций, банки и прочие) проголосовали за то, что «неплатеж» Российской Федерации фактически состоялся 19 мая 2022 года.

Это событие по-английски называется Failure to Pay и равнозначно дефолту – сугубо с технической точки зрения. Это нужно для выплаты инвесторам свопов CDS, страховки от дефолта.

Инвесторы, купившие ранее евробонды со сроком исполнения в 2022 году, считают, что Россия недоплатила им причитающиеся проценты в размере $1,9 млн. Таким образом, РФ должен быть объявлен дефолт, передает Forbes.

Российский Минфин сообщал, что выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042 были сделаны – но в рублях, на общую сумму $649,2 млн, сколько и полагалось изначально. Трудности с долларовыми выплатами (эта валюта должна была быть использована) возникли из-за санкций, поскольку с 4 апреля Минфин США перестал выдавать России разрешение на проведение долларовых платежей по госдолгу со счетов в американских банках.

Затем в Минфине России уточняли, что все же исполнили обязательства в американских долларах. Bloomberg отмечал, что для выплаты задействовали «внутренние долларовые резервы», не попавшие под санкции. Пойти на это российское государство было вынуждено, поскольку ISDA и глобальные рейтинговые агентства пригрозили Москве дефолтом по истечении льготного периода 4 мая.

Ранее инвесторы утверждали, что Минфин РФ погасил евробонды не в установленную дату, а в течение так называемого грейс-периода. Срок погашения российских евробондов настал 4 апреля, но выплата основной суммы долга и процентов, по данным CDDC, случилась лишь 2 мая. Поэтому держатели евробондов могли рассчитывать на дополнительные проценты – те самые $1,9 млн. Но эта сумма не была выплачена.

Условия выпуска предполагают начисление процентов до тех пор, пока изначальный долг не будет погашен.

30 мая министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия будет выплачивать внешний долг по схеме, аналогичной оплате газа в рублях. Это, по словам главы Минфина, позволит избежать использования западной расчетной инфраструктуры — все платежи будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

До этого он называл «экзотической мерой» отказ Минфина США продлевать России лицензию на оплату государственного долга.

Bloomberg также сообщал, что следующие выплаты по евробондам должны состояться 23 июня — это долларовые бонды с опцией альтернативной выплаты, которую можно произвести в евро, британских фунтах или швейцарских франках.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть