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Политика

По примеру Абрамовича. Российским олигархам предлагают откупиться от санкций

Запад может снять санкции с олигархов из РФ, если они дадут денег Украине

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Западные союзники рассматривают возможность позволить российским олигархам откупиться от санкций, направив деньги на восстановление Украины, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на правительственных чиновников, знакомых с вопросом.

Канадское предложение

Согласно информации Associated Press, идею вывода крупных российских предпринимателей из-под санкций за счет их взносов в пользу Украины еще на прошлой неделе предложила заместитель премьер-министра, министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече в Германии с коллегами по G-7.

По словам одного из источников агентства, Фриланд подняла этот вопрос после беседы с российскими олигархами. Она познакомилась с ними, когда работала журналистом в Москве.

«Украинцы были в курсе обсуждений. Кроме того, это в интересах Запада, чтобы видные олигархи отмежевались от президента России Владимира Путина и в то же время обеспечивали финансирование Украины», — говорится в статье.

Киев поддерживает эту инициативу, иначе бы ее не обсуждали, подчеркнул чиновник, пожелавший остаться анонимным, так как он не уполномочен публично говорить о внутренних обсуждениях G-7.

«Мы должны знать, что это работает для них», — отметил он.

Идея вывода олигархов из-под санкций была предложена в контексте предоставления Украине дополнительных денег и вопроса, как сделать замороженные российские активы источником этих средств.

«На данный момент это всего лишь идея, но западные союзники проявили интерес. Чиновники Европейского Союза говорили о необходимости поиска новых способов конфискации активов и предоставления денег Украине», — рассказал источник.

По его словам, это предложение могло бы устранить юридические препятствия для властей таких стран, как Германия, где конфискация представляется проблематичной с правовой точки зрения. Добровольно отказавшись от части своего состояния за границей, олигархи избавили бы западные правительства от «потенциального смущения» после «отказа их собственных судов» от конфискации.

Абрамович как пример для подражания

В статье напомнили, что бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович уже заявил о намерении добровольно передать часть своих средств Украине.

Еще 2 марта он объявил, что переведет все средства от продажи английского клуба в специальный фонд помощи близким жертв и пострадавшим в результате боевых действий на Украине.

«Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи клуба. Фонд будет работать на благо всех пострадавших от войны на Украине», — приводятся его слова на сайте ФК «Челси».

Абрамович отметил, что речь идет не только о непосредственной финансовой помощи пострадавшим от боевых действий, но и финансовой поддержке процесса восстановления разрушенной инфраструктуры.

А представитель олигарха позднее пояснил РБК, что «речь про всех пострадавших от конфликта со всех сторон: русских, украинцев, пострадавших из ДНР и ЛНР».

Заморозка почти 10 млрд евро

Западные страны ввели ряд санкций против российских олигархов в ответ на начало военной спецоперации РФ на Украине. Евросоюз заморозил активы и запретил въезд на территорию объединения более 1000 российских граждан, включая более 30 крупных предпринимателей. Согласно данным Европейской комиссии, на сегодняшний день в странах ЕС заморожено почти 10 миллиардов евро.

В статье отмечается, что, согласно исследованию Национального экономического бюро США, опубликованному в 2017 году, у нескольких сотен сверхбогатых граждан России «в Великобритании, Швейцарии, на Кипре и в других офшорных банковских центрах» хранится до 800 миллиардов долларов.

Авторы материала добавили, что многие из подпавших под санкции олигархов имеют двойное гражданство в Великобритании и других западных странах.

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