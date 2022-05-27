Западные страны обсуждают идею снятия санкций с российских бизнесменов

Западные страны изучают идею предоставления российским бизнесменам возможности ухода от санкций в обмен на финансирование восстановления Украины. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

«Западные страны изучают вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из России «откупаться» от санкций и затем — использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины», — говорится в сообщении.

Как рассказали источники агентства, эту идею предложила заместитель министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече министров финансов «большой семерки» в Германии на прошлой неделе.

По словам одного из собеседника AP, министр подняла этот вопрос после обсуждения с самими бизнесменами.

При этом в Киеве, как он отметил, в курсе подобных предложений.

Он также добавил, что на данный момент это просто идея и никаких решений пока не принято.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова экспортировать зерно и удобрения, если с нее снимут санкции.