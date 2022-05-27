Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Пекин призвал США пересмотреть политику в отношении КНДР 03:08
Премьер Новой Зеландии подтвердила, что встретиться с Байденом на следующей... 03:07
Эксперт рассказал, как РФ может ответить США на запрет обслуживать внешний госдолг 02:55
Министр торговли Ирана: республика может поставлять РФ запчасти и турбины в обмен... 02:55
Фанаты обеспокоились физическим состоянием Емельяненко 02:49
В России намерены вернуть звание «Мать-героиня» 02:47
«Известия»: производители молочных продуктов и соков планируют сократить... 02:44
Александр Емельяненко рассказал о переговорах по бою с Харитоновым 02:35
«Известия»: комитет Госдумы одобрил закон о техобследовании домов... 02:30
Джоди Фостер сыграет в четвертом сезоне «Настоящего детектива» 02:23
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Западные страны обсуждают идею снятия санкций с российских бизнесменов

СМИ: Запад обсуждает отмену санкций против бизнесменов РФ в обмен на восстановление Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Западные страны изучают идею предоставления российским бизнесменам возможности ухода от санкций в обмен на финансирование восстановления Украины. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

«Западные страны изучают вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из России «откупаться» от санкций и затем — использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины», — говорится в сообщении.

Как рассказали источники агентства, эту идею предложила заместитель министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече министров финансов «большой семерки» в Германии на прошлой неделе.

По словам одного из собеседника AP, министр подняла этот вопрос после обсуждения с самими бизнесменами.

При этом в Киеве, как он отметил, в курсе подобных предложений.

Он также добавил, что на данный момент это просто идея и никаких решений пока не принято.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова экспортировать зерно и удобрения, если с нее снимут санкции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть