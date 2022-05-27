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Политика

Военная спецоперация РФ на Украине. День 93-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 93-й день

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Военнослужащий у Углегорской ТЭС в Светлодарске

Военнослужащий у Углегорской ТЭС в Светлодарске

Александр Река/ТАСС
Идет 93-й день военной спецоперации России на Украине. Жительница приграничного села Журавлевка в Белгородской области, раненная во время обстрела со стороны Украины, умерла, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Крупнейший в мире самолет Ан-225 «Мрия», уничтоженный в первые дни спецоперации, вывезен из ангара в аэропорту Гостомеля для последующей утилизации. В Херсонской области сообщили, что выход из порта в море закрыт из-за риска обстрелов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:27

В России повысился онлайн-спрос на одежду отечественных производителей. По сравнению с 1-24 февраля этого года, за аналогичный период в мае повышение спроса составило 61%. Кроме того, на 20% выросла средняя сумма покупки.

Так, онлайн-оборот детской одежды стал выше на 71% (средняя сумма покупки — 5 215 рублей.

9:23

9:10

Среди беженцев, которые направлялись в Россию с Украины, были выявлены 250 сторонников националистов, сказал первый замдиректора ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».

«Вследствие нарастания военной опасности и ухудшения гуманитарной ситуации в Донбассе существенно возрос поток беженцев с Украины. С середины февраля в Российскую Федерацию пропущено более 1 млн 200 тыс. российских и украинских граждан. Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях».

9:03

Бывшему спецназовцу ВМС Республики Корея, а ныне блогеру Ли Гыну, запретили выезжать за границу — агентство Yonhap.

В начале марта он уехал на Украину для присоединения к военным. Недавно Ли Гын вернулся на родину, и им заинтересовались правоохранители.

По данным газеты Chosun Ilbo, участие в боевых действиях за границей может квалифицироваться как преступление.

8:53

А собеседник ТАСС из силовых структур рассказал, что сумма выплат материальной помощи украинским беженцам составила свыше 2,5 млрд рублей.

8:45

Более 1,5 млн беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию — РИА «Новости» со ссылкой на источник.

8:37

Ежедневно в Харьковской области (на дорогах и полях) российские военные извлекают и обезвреживают около 40 мин — МО РФ.

8:32

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что объекты, которые принадлежат компаниям, помогающим нацбатальонам, «перейдут государству». Речь идет о предприятиях, которые находятся на территориях, подконтрольных ДНР и России.

8:25

❗️ Жительница приграничного села Журавлевка в Белгородской области, раненная во время обстрела со стороны Украины, умерла, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Во время обстрела пострадал мужчина, он находится в критическом состоянии.

8:24

Правительство Японии направит властям Украины партию гуманитарной помощи весом около 30 тонн, в которую войдут предметы и оборудование, используемые при проведении спасательных операций, сообщается на сайте японского министерства внутренних дел и коммуникаций.

8:23

Суда не могут выходить из порта Херсона в Черное море и заходить в него, так как единственный выход в море в районе города Очакова находится под контролем украинских сил, где существует вероятность обстрелов, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

8:22

Крупнейший в мире самолет Ан-225 «Мрия», уничтоженный в первые дни спецоперации, вывезен из ангара в аэропорту Гостомеля для последующей утилизации — ТАСС.

8:21

США планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в него могут войти системы залпового огня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

8:20

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями на Украине и в России.

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