Военная спецоперация РФ на Украине. День 93-й

В России повысился онлайн-спрос на одежду отечественных производителей. По сравнению с 1-24 февраля этого года, за аналогичный период в мае повышение спроса составило 61%. Кроме того, на 20% выросла средняя сумма покупки.
Так, онлайн-оборот детской одежды стал выше на 71% (средняя сумма покупки — 5 215 рублей.
Среди беженцев, которые направлялись в Россию с Украины, были выявлены 250 сторонников националистов, сказал первый замдиректора ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».
«Вследствие нарастания военной опасности и ухудшения гуманитарной ситуации в Донбассе существенно возрос поток беженцев с Украины. С середины февраля в Российскую Федерацию пропущено более 1 млн 200 тыс. российских и украинских граждан. Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях».
Бывшему спецназовцу ВМС Республики Корея, а ныне блогеру Ли Гыну, запретили выезжать за границу — агентство Yonhap.
В начале марта он уехал на Украину для присоединения к военным. Недавно Ли Гын вернулся на родину, и им заинтересовались правоохранители.
По данным газеты Chosun Ilbo, участие в боевых действиях за границей может квалифицироваться как преступление.
А собеседник ТАСС из силовых структур рассказал, что сумма выплат материальной помощи украинским беженцам составила свыше 2,5 млрд рублей.
Более 1,5 млн беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию — РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ежедневно в Харьковской области (на дорогах и полях) российские военные извлекают и обезвреживают около 40 мин — МО РФ.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что объекты, которые принадлежат компаниям, помогающим нацбатальонам, «перейдут государству». Речь идет о предприятиях, которые находятся на территориях, подконтрольных ДНР и России.
❗️ Жительница приграничного села Журавлевка в Белгородской области, раненная во время обстрела со стороны Украины, умерла, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Во время обстрела пострадал мужчина, он находится в критическом состоянии.
Правительство Японии направит властям Украины партию гуманитарной помощи весом около 30 тонн, в которую войдут предметы и оборудование, используемые при проведении спасательных операций, сообщается на сайте японского министерства внутренних дел и коммуникаций.
Суда не могут выходить из порта Херсона в Черное море и заходить в него, так как единственный выход в море в районе города Очакова находится под контролем украинских сил, где существует вероятность обстрелов, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Крупнейший в мире самолет Ан-225 «Мрия», уничтоженный в первые дни спецоперации, вывезен из ангара в аэропорту Гостомеля для последующей утилизации — ТАСС.
США планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в него могут войти системы залпового огня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.