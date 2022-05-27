«Разговор был очень серьезным». Владимир Путин созвонился с канцлером Австрии

Президент РФ Владимир Путин заверил канцлера Австрии Карла Нехаммера в готовности допустить экспорт продовольствия через морские порты Украины. Об этом в пятницу сообщил глава австрийского правительства на пресс-конференции по итогам телефонного разговора с российским лидером. В Кремле отметили, что была «подтверждена приверженность РФ соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию». Нехаммер в разговоре пригрозил «Газпрому» потерей хранилища в Хайдахе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В пятницу, 27 мая, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. В центре внимания лидеров двух стран была ситуация на Украине, а также мировой продовольственный кризис. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

О чем сказал Путин

«Президент России дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей», — говорится в релизе, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер обратил внимание, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Кроме того, он указал на «саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины».

Собеседники также обсудили вопросы, связанные с глобальной продовольственной безопасностью.

Путин назвал «безосновательными» попытки возложить на Россию ответственность за проблемы с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

В Кремле заявили, что в ходе разговора была «подтверждена приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию».

О чем говорил Нехаммер

Австрийский канцлер после переговоров выступил на пресс-конференции в Вене:

«Вопрос газа был затронут. Все поставки в Австрию в полном объеме будут соблюдаться.

Я ему [президенту Путину] указал на то, что если «Газпром» не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда «Газпром» потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», — сообщил канцлер.

По словам Нехаммера, он провел переговоры с Путиным, чтобы засвидетельствовать позицию Вены и поддержать шаги в направлении мира на Украине. «Разговор был, как и в последний раз, очень интенсивным, очень серьезным», — отметил австрийский лидер.

Канцлер также отметил, что президент России заверил его в готовности допустить экспорт продовольствия через морские порты Украины и готовности активнее обсуждать с Киевом вопрос обмена пленными.

Нехаммер добавил, что во время беседы Путин местами отвечал ему сразу, не заслушивая перевод с немецкого на русский язык. «Это голосовой телефонный разговор, при котором на каждой стороне сидят переводчицы. Может доходить до того, что российский президент вовсе не допускает перевод на русский с нашей стороны и сразу же отвечает, потому что он и без того понял», — уточнил глава австрийского правительства.

По его словам, сегодняшний разговор продлился 45 минут. Канцлер добавил, что будут проходить и другие разговоры с Путиным.

11 апреля состоялись личные переговоры Путина и Нехаммера в Ново-Огарево. Это был первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце 2021 года. Канцлер Австрии тогда стал первым лидером страны Евросоюза, который посетил Россию с официальным визитом с момента начала специальной военной операции на Украине.