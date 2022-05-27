«Выражаем несогласие с патриархом». Украинская православная церковь объявила о независимости

Украинская церковь Московского патриархата осудила позицию патриарха Кирилла по поводу спецоперации РФ и решила отделиться от Русской Православной Церкви. Священнослужители призвали российские и украинские власти как можно скорее остановить кровопролитие и начать переговорный процесс, а также напомнили о нарушенной заповеди «Не убий». Кроме того, в УПЦ назвали условия для возобновления диалога с раскольнической ПЦУ.

Украинская православная церковь (УПЦ) объявила о своей полной самостоятельности и независимости. Решение принято из-за несогласия с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно спецоперации на Украине, говорится в заявлении церкви. Собрание епископов, священников и мирян в середине мая инициировал Синод.

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», — сообщили в УПЦ.

Священнослужители обратились к властям России и Украины с призывом «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие». Продолжающиеся боевые действия нарушают заповедь «Не убий».

Кроме того, УПЦ предложила раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) возобновить диалог. «Существование раскола [в украинском православии] Собор воспринимает как глубокую болезненную рану в церковном теле. Но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога», — говорится в документе.

«Чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо, в частности, прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов УПЦ», — добавили в организации.

В УПЦ также обратили внимание ПЦУ на ее «фактическую зависимость» от Константинопольского патриархата, а также на то, что канонический статус ПЦУ «значительно уступает» свободам и возможностям, предусмотренным уставом УПЦ.

»РПЦ молится о сохранении единства»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что РПЦ в ситуации давления на УПЦ не может детально комментировать ее решения.

«Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета. Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития», — цитирует Легойду РИА «Новости».

Священнослужитель подчеркнул, что УПЦ сейчас испытывает максимальное давление, поэтому было бы «в высшей степени безответственно» комментировать принимаемые ею решения.

Ранее член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков заявил, что решение собрания УПЦ об автокефалии будет означать новый раскол.

«Не дай Бог, если будут приняты какие-то решения в сторону отделения от Русской православной церкви — это однозначно будет очередной националистический раскол, попытка превращения УПЦ в карманную политическую церковь режима [президента Украины Владимира] Зеленского и СБУ. Раскол Русской церкви, вычленение из нее Украины полностью противоречит преданию церкви, наследию великих отцов и подвижников православия. Подобное решение означало бы, что священноначалие УПЦ повторяет путь расстриги Филарета Денисенко, в том числе и в методах», — сказал Новиков.

«Если собрание в Киеве проигнорирует волю многих епархий УПЦ и продавит решение об автокефалии, на мой взгляд, помимо вычеркивания себя из канонического поля, ответственные за такое решение своими руками начнут быстрый процесс ликвидации УПЦ как извне, ибо с побежденными и предавшими свое собственное дело никто, а тем более СБУ, не будет церемониться», — добавил он.

«Получить осуждение со стороны полноты православия»

После начала спецоперации российской армии на Украине ряд представителей духовенства ПЦУ, в основном в западных областях страны, подписали письмо с осуждением действий патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В послании также содержался призыв к отделению УПЦ от Московского патриархата.

Накануне ПЦУ также обратилась к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой лишить патриарха Кирилла престола.

«В своих письмах к предстоятелям церквей по случаю Пасхи я написал: «Убежден, что слова и действия патриарха Московского Кирилла, который поддержал войну против Украины, и те, кто считал его своим пастырем, должны получить осуждение со стороны полноты православия… Предлагаю от имени Архиерейского Собора обратиться к Вселенскому патриарху и предстоятелям поместных церквей о привлечении Кирилла… к канонической ответственности и лишении его престола», — говорилось в послании главы ПЦУ Епифания.

Законопроект с призывом к запрету деятельности РПЦ на территории Украины, который напрямую затрагивает работу УПЦ, внесли на рассмотрение Верховной рады 22 марта. Согласно документу, вся собственность УПЦ будет передана в собственность государства, в том числе Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры.

УПЦ — крупнейшая религиозная организация Украины. В юрисдикции Московского патриархата находятся около 13 тыс. приходов, объединенных в 53 епархии. Для сравнения, у ПЦУ лишь 8 тыс. украинских приходов.

ПЦУ была создана в 2018 году путем слияния двух раскольнических организаций. Церковь получила томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея, после чего РПЦ разорвала отношения с Константинополем и поддержавшими ПЦУ предстоятелями и архиереями в поместных церквах.