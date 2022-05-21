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Политика

Жена Джастина Трюдо, Байден и Морган Фриман: кому еще закрыли въезд в Россию

МИД России опубликовал список из 963 граждан США, которым запретили въезд в РФ

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Джастин Трюдо с женой Софи

Джастин Трюдо с женой Софи

Morris MacMatzen/Getty Images
Власти РФ ввели санкции против 26 канадцев, среди которых жена премьера Джастина Трюдо – Софи. В МИДе заявили, что ограничения на въезд в Россию на постоянной основе приняты в качестве ответа на санкции Канады. Оттава включила в свой «черный список» не только российских чиновников и силовиков, но и членов семей некоторых из них. Также расширен санкционный список для американцев, среди них Джо Байден и одиозный политолог Ян Бжезинский.

Постоянный запрет на въезд в Россию введен российскими властями в отношении 26 канадцев, в их числе Софи Трюдо – супруга действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом со ссылкой на заявление МИД РФ сообщает газета «Известия».

«В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом черного списка, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Кроме Софи Трюдо санкции введены также против мужа вице-премьера Христи Фридланд – Грэма Боули, и партнера главы канадского МИДа Мелани Жоли – Феликса Марцела.
«В ближайшее время последуют новые контрмеры в порядке реакции на враждебные действия правящего в Канаде режима Джастина Трюдо, взявшего на вооружение воинственную русофобию. О пополнении российского «стоп-листа» будет объявлено публично», — добавили в российском МИДе.

Канада ввела новые антироссийские санкции 20 мая, под ограничения попали 14 граждан страны. Среди них — «олигархи, члены их семей и близкие к Путину люди».

Санкции также включают запрет на экспорт и импорт предметов роскоши, запрет на ввоз в Россию алкогольных напитков, табачных изделий, некоторых текстильных изделий и спортивной одежды, обуви, элитной одежды и аксессуаров, ювелирных изделий, посуды, предметов искусства и товаров, которые могут быть использованы в производстве и изготовлении оружия.

Как подчеркнули в канадском МИДе, эти запреты гарантируют, что Канада согласится с аналогичными мерами, введенными США и ЕС.

В начале мая Оттава ввела санкции против еще 45 россиян — на основе «фактора сопричастности граждан» к проведению военной операции РФ на Украине. В конце апреля российский МИД запретил въезд в страну 592 канадцам – также в ответ на аналогичный шаг Канады.

19 апреля Канада добавила в санкционный список 14 граждан РФ, в том числе председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину.

По данным канадского МИД, в обновленный список также вошли предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин.
Также добавлены в санкционный список Мария Воронцова, Катерина Тихонова, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова.

Фигурантов списка в МИД Канады считают «соратниками российского режима».

В конце февраля стало известно, что Канада вводит санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине.

Новые санкции против США

21 мая российский МИД также опубликовал список из 963 американцев, которые теперь не смогут въехать в Россию.

«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального «стоп-листа», МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — говорится в сообщении.

В «черный список», помимо президента США Джо Байдена, попали министр транспорта США Питер Буттиджич, министр внутренней безопасности США Ричард Маджаускас, министр обороны США Ллойд Остин, киноактер Морган Фриман, эксперт исследовательского центра «Атлантический совет» Ян Бжезинский и другие представители американского истеблишмента.

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