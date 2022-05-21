Пять стран бойкотировали выступление России на форуме АТЭС. Что они пропустили

В Бангкоке началась двухдневная встреча министров торговли стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Форум отметился новым бойкотом России со стороны западных стран. Выступление российского министра проигнорировали представители пять государств. Российская делегация, в свою очередь, вышла из зала во время речи представителя США. О чем говорилось на первой за три года очной встрече министров торговли АТЭС — в материале «Газеты.Ru».

Выступление российского министра экономического развития Максима Решетникова проигнорировали представители США, Японии, Новой Зеландии, Канады и Австралии, рассказали источники Reuters (два тайских чиновника и два международных дипломата).

Делегации этих стран одновременно покинули зал примерно на три минуты, пока Решетников произносил вступительное слово. Когда он закончил, делегации вернулись обратно.

Канцелярия министра торговли и роста экспорта Новой Зеландии Дэмиена О'Коннора сообщила, что он вышел из зала во время речи Решетникова «в знак протеста против вторжения России на Украину, которое замедлило восстановление экономики после пандемии» и спровоцировало международный кризис с продовольствием.

«Он [министр Новой Зеландии] ушел в хорошей компании», — отметила канцелярия.

Один из источников Reuters подтвердил, что забастовка выражает «неодобрение незаконной агрессивной войны России на Украине и ее экономических последствий для региона АТЭС». Другой чиновник пояснил, что устроившие протест страны хотят, чтобы в общем заявлении по итогам встречи, которое может появиться в воскресенье, были «более жесткие формулировки в отношении войны России».

В АТЭС входят 19 стран (и две территории), в том числе Китай, поэтому с формулировками насчет происходящего на Украине, вероятно, возникнут разногласия. Не факт, что министры вообще выпустят совместное заявление. Министр торговли Таиланда Джурин Лаксанависит, принимающий встречу, сообщил, что выступит с заявлением председателя, если АТЭС не сможет сформулировать совместное коммюнике.

«Встреча не будет провальной, [даже] если [совместное заявление] не будет опубликовано», — отметил он.

Россия, в свою очередь, проигнорировала выступление торгового представителя США Кэтрин Тай на субботнем открытии встречи. Об этом сообщило Минэкономразвития РФ. Ведомство лаконично выложило фото пустого места Решетникова во время выступления Тай. Источник ТАСС подтвердил, что российская делегация покинула зал во время трансляции американского выступления и вернулась после ее окончания. К российскому демаршу, по всей видимости, больше никто не присоединился.

Что пропустили те, кто проигнорировал выступление России

В своей речи Решетников призвал партнеров вместе преодолевать «мировой кризис, вызванный санкциями против России». По его словам, антироссийские санкции «серьезно нарушили глобальные цепочки добавленной стоимости».

«Запрет на торговлю отдельными группами товаров и ограничения финансовых операций, закрытие портов, приостановка авиа и наземного сообщения – все это было направлено на подрыв экономики России. Но по факту дестабилизирует всю мировую экономику», — подчеркнул Решетников.

Как утверждает российская сторона, Москва «прикладывает все усилия, чтобы избежать мирового кризиса на рынках продовольствия и энергетики». В частности, добросовестно выполняет свои обязательства по экспортным контрактам. В марте 2022 года Россия увеличила экспорт зерна на 22%, сои на 93% по сравнению с январем-февралем. «Россия также снизила экспортные ограничения и увеличила текущие экспортные квоты на минеральные удобрения», — резюмировал Решетников.

Однако, указал он, западные санкции «подрывают» «все усилия России».

Под угрозой голода

ООН считает, что миру грозит гуманитарная катастрофа из-за действий РФ. Россия, как подчеркивала ООН, заблокировала черноморские порты и отказывается выпускать суда с украинским зерном. Между тем, по оценкам организации, в хранилищах Одессы и других городов экспорта на Запад ждут сотни тысяч тонн зерна. Российская сторона отвечала, что открывать порты слишком опасно, потому что в море много дрейфующих мин, которые оставили украинские военные. Украинская сторона заявляла, что разминировать морские пути может специальная международная миссия, однако для этого Россия должна пропустить ее в акваторию и прекратить боевые действия в этом регионе.

ООН также предлагала смягчить санкции против удобрений из России и Белоруссии, чтобы избежать продовольственного кризиса. По мнению генсека ООН Антониу Гуттериша, российские удобрения и продукты питания нужно свободно пропустить на мировые рынки.

«Давайте внесем ясность, нет более эффектного решения продовольственного кризиса без реинтеграции украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией на мировые рынки», — подчеркнул генсек ООН.