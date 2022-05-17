«Только переговоры с выводом войск». Зеленский назвал условие для мирного договора

Дипломатическое решение конфликта на Украине станет возможным только после вывода российских военных с территории страны и прекращения огня, заявили президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц по итогам телефонного разговора. В российском МИД отмечают, что переговоры Киева и Москвы в настоящий момент не идут «ни в каком виде». Кроме того, украинская сторона попыталась «размыть» уже согласованные положения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Политики обсудили, как развивается конфликт, и сошлись во мнении, что для мирного урегулирования Россия должна отвести войска.

«Они четко дали понять, что урегулирование может быть достигнуто только путем переговоров с немедленным прекращением боевых действий со стороны России и выводом войск», — сообщил в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Зеленский поблагодарил Германию за оказанную поддержку и назвал беседу продуктивной. «Обсуждали ситуацию на передовой, дальнейшее давление на Россию, усиление санкций, перспективы мирного урегулирования», — написал он в соцсети.

Ранее Шольц и Зеленский разговаривали по телефону 11 мая.

Отказ Киева от переговоров

Замглавы МИД России Андрей Руденко сегодня объявил, что переговоры с участием РФ и Украины «не продолжаются» в настоящий момент «ни в каком виде».

«Украина вышла практически из переговорного процесса», — подчеркнул Руденко.

Он также напомнил, что Москва передала Киеву проект договора, но ответной реакции до сих пор не последовало. Кроме того, украинская сторона пытается «размыть» уже достигнутые ранее договоренности.

«Не хотел бы углубляться в детали, но украинская сторона действительно пытается размыть положения, которые, казалось бы, уже были согласованы на предыдущих этапах», — рассказал ТАСС Руденко, проведя аналогию с Минскими соглашениями, которые, по его словам, Киев стал нарушать «буквально с момента подписания».

«Конечно, такая позиция не способствует выходу на искомый результат. Министр [иностранных дел России] Сергей Викторович Лавров подробно комментировал этот сюжет в ряде выступлений и интервью», — резюмировал замминистра.

РФ, как отметил Руденко, никогда не отказывалась от контактов с украинской стороной.

«Это подтверждают встречи в Белоруссии и Турции, а также переговоры в формате видеоконференций. Но для результатов в ходе таких контактов требуется соответствующая основа, необходима конструктивная позиция Киева. Этого сейчас не наблюдается​​​​​​», — добавил он.

Дипломат также прокомментировал решение глав МИД стран ЕС выделить Киеву еще €500 млн на закупки оружия. Такой шаг приведет только к продолжению боевых действий на Украине, считает он. «Выделение средств и непосредственные поставки вооружений затягивают решение этого конфликта», — констатировал Руденко.

Откатить назад

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля. Чуть позже были озвучены главные требования Москвы — признание независимости республик Донбасса, признание Крыма российским, закрепление нейтралитета в конституции Украины и отказ от вступления в «какой-либо блок», а также прекращение военных действий украинской стороной. Позже переговоры продолжались в формате ежедневной видеоконференцсвязи. На очной встрече в Стамбуле 29 марта Украина предложила обеспечить ее безопасность странам – членам Совбеза ООН, в том числе России, Турции и Германии. Подчеркивалось, что система гарантий не будет действовать в Крыму и республиках Донбасса.

12 апреля Владимир Путин заявил, что Киев, отойдя от достигнутых в Турции договоренностей, завел переговорный процесс в тупик.

Зеленский ранее предупреждал, что Киев выйдет из переговорного процесса, если на территориях, занятых российской армией, будут проводить референдумы о независимости. В частности, речь шла о возможном референдуме в Херсонской области. Политик подчеркнул, что Киев никогда не признает Крым частью России и никогда не согласится на отделение Донбасса.

Кроме того, президент Украины 6 мая предупреждал, что не будет вести переговоры с российской стороной, если погибнут военные, находящиеся в Мариуполе.

«Если они убьют людей, которые могут быть обменены или просто освобождены, раненых и получивших травмы, военных и гражданских, если они уничтожат их, я не думаю, что мы можем вести какие-либо дипломатические переговоры после этого», — отмечал политик.

Зеленский указывал, что переговоры тем не менее важны для Киева: через дипломатические каналы Украина пытается добиться отвода войск на линию по состоянию на 23 февраля.