Военная операция РФ на Украине. День 83-й

❗️Сенат США одобрил голосование по новому пакету помощи Украине на $39,8 млрд. Половина средств должна пойти на закупки военной техники, остальное — на продовольствие и иную помощь.
81 сенатор проголосовал за прекращение дебатов по предложению о принятии законопроекта, против выступили 11 сенаторов. Окончательное голосование по законопроекту назначено на конец недели.
Представительство консалтинговой фирмы McKinsey & Company в России перешло под контроль локальных управляющих партнеров, передает «Коммерсантъ». Российские владельцы — топ-менеджмент представительства — сохранили контракты с клиентами, но к августу обязаны изменить название бренда.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил «эвакуацию» раненых украинских военных с «Азовстали» в ДНР. Он также заявил, что работа по их возвращению на подконтрольную Киеву территорию продолжается.
«Украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип, — заявил он, — У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь».
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в больницу в Новоазовске (ДНР) доставили 53 тяжело раненых с «Азовстали», еще 221 человек был отправлен в Оленовку. Далее их рассчитывают обменять.
❗️Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка на границе с Украиной:
«Сегодня около пяти утра из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет. Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен. На месте в деталях инцидента уже разбираются специалисты», — написал глава региона в своем Telegram-канале.