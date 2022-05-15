Служба пацифиста: как отказчики от военной службы отдают долг Родине

Сознательный отказ от военной службы, который еще меньше века назад карался строжайшим образом, сегодня на уровне ООН считается законным проявлением права на свободу мысли и совести. Впрочем, далеко не все государства готовы признавать такую трактовку. В Международный день сознательных отказчиков от военной службы «Газета.Ru» рассказывает, как отказ от воинской обязанности работает в России и других странах мира, а также о том, что такое альтернативная гражданская служба.

Кто такие сознательные отказчики?

Сознательными отказчиками называют тех граждан, кто по моральным, философским, религиозным или иным убеждениям считает невозможным для себя несение военной службы. Комиссия ООН по правам человека определяет отказ от воинской службы по убеждениям как «законное проявление свободы мысли, совести и религии».

В том или ином виде отказы от военной службы по соображениям совести фиксируются с первых веков христианства, но с появлением массовых армий и внедрением всеобщей воинской обязанности их число существенно возросло.

В 1995 году ООН призвала все страны-члены «принять законодательство и осуществить меры по освобождению от воинской службы на основе искренних убеждений».

Однако до этого момента история знала немало случаев, когда государства подвергали сознательных отказчиков наказаниям, в том числе самым суровым — от тюремного заключения до смертной казни.

Например, в нацистской Германии в годы Второй Мировой войны десятки тысяч сознательных отказников были расстреляны. 25 лет назад, 15 мая 1997 года парламент ФРГ издал резолюцию о реабилитации осужденных и преследовавшихся Третьим рейхом за отказ от военной службы по убеждениям и за дезертирство. В наше время эта дата отмечается как Международный день сознательных отказчиков от военной службы.

Возможен ли сознательный отказ в России?

Граждане Российской Федерации, чьим «убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы», могут проходить альтернативную гражданскую службу (АГС). Это право закреплено в 59-й статье Конституции. Процедура замены военной службы на альтернативную гражданскую предусмотрена принятым в 2002 году федеральным законом.

Альтернативная гражданская служба отличается от военной сроком прохождения: 21 месяц вместо 12. Однако в этот срок входят также два отпуска, а сама служба регулируется трудовым кодексом: восьмичасовой рабочий день, два выходных в неделю, выполнение обязанностей в соответствии с трудовым договором. Проходящие АГС, как правило, живут дома, но если для службы призывника отправляют в другой регион, ему предоставляется общежитие.

В 2022 году АГС можно пройти на более чем 1000 предприятий. Подготовленный в феврале Министерством труда проект приказа включает 127 профессий: от стеклопротирщика и курьера до артиста симфонического оркестра, зубного врача и микробиолога.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» и бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Кривенко, основанием для замены военной службы на альтернативную гражданскую могут быть любые убеждения.

«Они могут быть религиозные, пацифистские, антимилитаристские, политические и так далее.

Ни в законе, ни в Конституции не написано, какие убеждения могут быть, поэтому они могут быть любыми. Это очень правильная и хорошая вещь, и она работает», — пояснил правозащитник.

Для прохождения АГС необходимо подать соответствующее заявление в военкомат за 6 месяцев до призыва. При этом, отметил Сергей Кривенко, в соответствии с решением Конституционного суда пропуск этого срока по уважительной причине может быть восстановлен.

«То есть действительно любой призывник в любое время может подавать заявление в военкомат, и, указав какие-то уважительные причины, требовать восстановить срок и заменить военную службу на гражданскую», — объяснил он.

Решение о предоставлении призывнику права на АГС принимает призывная комиссия.

По словам правозащитника Кривенко, это — «слабое место закона, поскольку функция призывной комиссии — отправлять на службу в армию».

«На комиссии из-за этого довольно много случаев отказа в АГС — примерно 50 на 50. Отказ можно оспорить, и на время рассмотрения жалобы в суде призыв останавливается. Во многих случаях суды выигрываются», — рассказал он.

Альтернативная служба — только для срочников?

Хотя закон об АГС регламентирует порядок призыва только на срочную службу, Конституция гласит, что соответствующим правом может воспользоваться любой гражданин России.

«Это конституционное право на замену военной службы гражданской, если есть антивоенные убеждения, оно справедливо и для военнослужащих, и для людей, находящихся в запасе», — подчеркнул Сергей Кривенко.

По его словам, антивоенные убеждения могут быть даже основанием для разрыва контракта о военной службе. Например, в случаях, когда военнослужащий считает недопустимым для себя участие в тех или иных боевых действиях.

«Просто так это довольно сложно сделать, но, ссылаясь на наличие антивоенных убеждений, можно разорвать контракт и уволиться с военной службы.

Даже в случае объявления мобилизации, у любого находящегося в запасе гражданина, подлежащего призыву на военную службу, сохраняется это конституционное право требовать замены военной службы на гражданскую», — сказал правозащитник.

По словам Кривенко, «доказывать» наличие убеждений при этом не придется — убеждения недоказуемы. В заявлении должны быть изложены не фактические подтверждения наличия убеждений, а мотивы выбора гражданской службы взамен военной.

Правозащитник также подчеркнул, что механизм АГС не должен восприниматься как способ «откосить» от службы в армии.

«Просто так заявить, мол, «я не хочу служить в армии» — это не убеждения, это желание. Антивоенные убеждения — это «я не согласен с войной как с явлением», «я пацифист», «я — последователь Льва Толстого», «я религиозный человек, буквально понимаю заповедь не убий» и так далее», — перечислил Кривенко.

А как в других странах?

Примечательно, что в России законодательство об альтернативной гражданской службе одно из самых либеральных на всем пост-советском пространстве. Например, на Украине, где закон об АГС был принят еще 1991 году, пройти альтернативную службу можно лишь по религиозным убеждениям. При этом рассчитывать на такой вариант могут только последователи религиозных организаций, «действующих согласно с законодательством Украины» и «вероучение которых не допускает пользования оружием».

В результате за десятилетия правом на альтернативную гражданскую службу на Украине смогли воспользоваться лишь единицы.

В Белоруссии закон об АГС вступил в силу только в 2016 году. Но, как и на Украине, право на прохождение альтернативной службы можно получить лишь по религиозным соображениям.

В Казахстане и Таджикистане вовсе не предусмотрена альтернативная гражданская служба. Хотя недавно в странах появилась возможность оплатить военные сборы продолжительностью один месяц, по истечении которого можно будет получить военный билет. Впрочем, пацифистам и религиозным гражданам от этого послабления не легче.

В Европе ситуация с АГС еще разнообразнее.

Например, Турция, несмотря на членство в Совете Европы, категорически отрицает право своих граждан на отказ от военной службы. При этом в стране узаконена возможность «откупиться» от призыва за 18 тыс. лир.

Не сильно лучше ситуация в соседней Греции, где можно отказаться лишь от той военной службы, что связана с ношением оружия. Нестроевую службу без оружия придется нести вне зависимости от убеждений, а официальный статус отказника де-факто могут получить только члены «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России).

Уникальная ситуация сложилась в Норвегии: в стране действует всеобщая воинская обязанность, однако право на АГС было отменено в 2011 году. Вместо этого в Норвегии существует полное освобождение от военной службы по убеждениям без обязательного прохождения альтернативной службы.

В иных европейских странах альтернативная служба потеряла свою актуальность из-за отмены обязательной воинской повинности. При этом нередко АГС играла очень важную роль при принятии решения об ее отмене.

Например, в Испании альтернативная служба была настолько популярна, что в стране не хватало рабочих мест для сотен тысяч отказников. Некоторые из них успевали выйти из призывного возраста, так и не дождавшись распределения. Похожая ситуация складывалась и во Франции.

А вот в Германии наоборот — обязательный призыв долго сохранял популярность АГС, от которой сильно зависела социальная сфера страны.

В Италии же после отмены обязательного призыва для восполнения недостатка рабочих рук в социальной сфере даже пришлось создать Национальное управление гражданской службы, которое убеждает молодежь «посвятить один год своей жизни помощи другим».