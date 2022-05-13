«СМИ в одной постели с правительством». Кем Байден заменил Псаки

Пост пресс-секретаря Белого дома вместо прославившейся громкими заявлениями о России и Украине Джен Псаки с 13 мая занимает Карин Жан-Пьер — первая на этой должности афроамериканка и представительница ЛГБТК-сообщества. Она известна своими конфликтами с Республиканской партией и попадалась на фейках о России. Чем примечательна персона нового пресс-секретаря Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Кто такая Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер станет первым в истории США темнокожим пресс-секретарем Белого дома. Она родилась 13 августа 1977 года в гаитянской семье на французском острове Мартиника, но с пяти лет жила в Куинсе, Нью-Йорк.

Помимо этого, она первая открытая ЛГБТК-персона на этом посту.

Она состоит в гомосексуальных отношениях и сожительствует с корреспондентом CNN Сюзанн Мальво. У пары есть общая семилетняя дочь Солей.

Это обстоятельство обсуждалось в СМИ и экспертном сообществе, высказывалось мнение, что сожительство пресс-секретаря президента с действующим сотрудником CNN создает конфликт интересов. Главный редактор консервативного новостного агентства Breitbart Алекс Марлоу, комментируя ситуацию Жан-Пьер, писал в Twitter, что это «один из многих примеров того, что корпоративные СМИ буквально в одной постели с правительством, чью работу они освещают».

«Сюзанн Мальво продолжит свою работу в качестве национального корреспондента CNN, освещая национальные и международные новости и культурные события, но не будет освещать политику, Капитолийский холм или Белый дом, пока Карин Жан-Пьер является пресс-секретарем Белого дома», — заявил в ответ на это официальный представитель CNN Мэтт Дорник.

Карьерный путь Жан-Пьер У Жан-Пьер довольно солидная политическая биография. В разное время она была советником депутатов-демократов, работала в некоммерческой организации Walmart Watch, изучающей влияние крупных корпораций на общество, руководила кампанией за репродуктивную свободу женщин, запущенную Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU), была региональным директором по юго-востоку в Управлении по политическим вопросам Белого дома при первом президентстве... Читать дальше

В послужном списке нового представителя Белого дома имеются в том числе открытые конфликты с кандидатами от Республиканской партии. По ее мнению, выборы в штатах, где побеждали республиканцы, «были украдены». Бывшего президента Дональда Трампа она называла «нелегитимным президентом», организовывала акции протеста против его политики.

В преддверии своего вступления в должность Жан-Пьер попала под прицел СМИ, которые окрестили ее распространителем фейков. Редактор консервативного журнала Federalist Кайли Земпел обвинила ее в распространении дезинформации за то, что в 2016 году она усомнилась в победе Дональда Трампа на президентских выборах.

«Просмотр ее старых твитов показывает, что она отрицает выборы, занимается распространением дезинформации и теорий заговора», — утверждала Земпел.

Издание The Newsweek писало, что в Twitter Жан-Пьер поддержала теорию о «вмешательстве России» в американские президентские выборы 2016 года и называла Трампа нелегитимным главой государства.

Схожий материал выпустил и Fox News. Телеканал уличил Жан-Пьер в распространении ложной информации по поводу предполагаемого сговора Трампа с Россией, а консервативный блогер Марк Дайс призвал запретить ей доступ в интернет за подрыв американской демократии.

Для чего Байдену эта кадровая перестановка

Данное назначение, по мнению политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна, в полной мере отражает ситуацию в политическом истеблишменте США.

«Все, что известно о новом пресс-секретаре Белого дома, — она темнокожая и лесбиянка. Этого сегодня достаточно, чтобы занять какую-то высокую должность в США. Если посмотреть на все окружение Байдена, то ситуация примерно та же. Это еще одно свидетельство некомпетентности американской политической элиты, но проблема в том, что это может быть верным путем к войне, которую эти люди в силу своей некомпетентности могут в итоге спровоцировать», — сказал он «Газете.Ru».

Стоит отметить, что Байдену персона Жан-Пьер явно импонирует — он отмечал, что она не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит руководить распространением информации о работе действующей администрации от имени американского народа.

Симпатии президента к ней неудивительны: для американской политики такая кадровая перестановка означает, что администрация Байдена делает гораздо больший упор на ценностную проблематику ввиду своих очевидных провалов в области экономической политики,

пояснил заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Он напомнил, что Байден в ходе своей предвыборной кампании и первых месяцев президентства обещал проводить политику в интересах среднего класса и наименее обеспеченной части американского общества.

«А получается все наоборот, потому что чрезмерно высокая инфляция в США чревата именно падением жизненного уровня как раз этой самой части американского общества. Администрация старается компенсировать это усилением ценностного нажима, подчеркивая, что она способствует искоренению расизма, в ценностном плане поддерживает меньшинства, будучи неспособной поддерживать их экономически», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Еще одной целью этого назначения он назвал попытку центристской администрации Байдена снова заручиться поддержкой левого крыла Демократической партии, с которой у команды президента на протяжении первого года его правления были натянутые отношения.

«Но эта попытка имеет большую цену, которая заключается в еще большей поляризации между демократами и республиканцами и еще большей антагонизацией со стороны белой консервативной части американского общества.

Для них назначение на этот пост афроамериканки и открытой лесбиянки, конечно, недопустимо. Это будет углублять раскол между консерваторами и прогрессистами и между консервативной частью белых и небелой частью американского общества», — отметил Суслов.

Куда уходит Псаки

Сама Псаки представила репортерам свою преемницу во время брифинга в Белом доме на прошлой неделе. Она назвала ее «другом, коллегой и партнером по правде» и пообещала, что Жан-Пьер привнесет в работу «свой собственный стиль, яркость и элегантность».

О том, что через год может покинуть свой пост, Псаки заявила в мае 2021 года. Уже накануне своего ухода она рассказала об угрозах, поступавших в ее адрес за время работы в Белом доме.

«Лично для меня самым трудным [за время работы пресс-секретарем Белого дома] было то, что мне поступали угрозы, приходили неприятные письма, сообщения, направленные мне, с моим личным адресом и именами моих детей. Знаете, это переходит границы, когда становится немного страшно. И это был самый трудный аспект этой работы для меня. <...> Люди угрожали прийти ко мне домой», — сообщила Псаки, слова которой приводит газета The Hill.

Она не раскрыла, где будет работать после ухода с нынешнего поста. По ее словам, она будет спать, читать и открыта к рекомендациям, что посмотреть на Netflix или Hulu.

При этом некоторые СМИ сообщили, что Псаки будет трудиться на продемократическом телеканале MSNBC.

Прежде чем стать пресс-секретарем Байдена, она была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации Обамы. В 2020 году Псаки занимала должность советника переходной команды действующего президента, а впоследствии стала пресс-секретарем Белого дома. Она известна, в частности, резонансными высказываниями о России и Украине.

За 16 месяцев работы в Белом доме по состоянию на 10 мая она провела 222 брифинга, что, как подсчитала американская пресса, на 17 больше, чем все пресс-секретари Дональда Трампа вместе взятые.