Киев готов закрыть путь Молдавии и Грузии в ЕС. Из-за чего разваливается «трио»

Молдавии и Грузии не место в Евросоюзе, поскольку они ввели недостаточно санкций против России, намекнула вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в недавнем интервью. При этом все три страны недавно вместе согласовывали шаги по приведению местных законодательств к нормам ЕС. «Газета.Ru» разбиралась, сможет ли Киев помешать Молдавии и Грузии вступить в ЕС, и каковы перспективы самой Украины, с учетом, что даже в Киеве сомневаются в жизнеспособности заявки на вступление в блок.

В мае 2021 года Киев, Кишинев и Тбилиси подписали совместный меморандум, в результате которого возник новый формат сотрудничества — «Ассоциированное трио». Формат предполагал, что три страны будут вместе проводить реформы, чтобы приблизиться к стандартам ЕС.

Лидеры ЕС признали инициативу трех стран в декабре, «приняв к сведению» усиление между ними координации по общим вопросам.

До недавнего времени «трио» выступало с совместными заявлениями и всячески подчеркивало важность «Восточного партнерства» в контексте евроинтеграции в постсоветском пространстве.

Однако с началом российской спецоперации на территории Украины, страны обнаружили себя в заложниках некоторых противоречий. Дело в том, что участие Грузии и Молдавии в санкционном давлении на Россию носит весьма ограниченный характер, что кардинально не устраивает киевские власти.

Примечательно, что ремарки украинского вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной последовали на следующий день после того, как грузинский премьер Ираклий Гарибашвили передал вторую часть опросника Брюсселя послу Евросоюза в Грузии Карлу Харцелю. Процедура заметно приблизила закавказскую республику к формализации их статуса в ЕС.

«А позиция Грузии и Молдовы в части присоединения к санкциям ЕС, присоединения вообще к политике ЕС в сфере безопасности и обороны сегодня должна быть оценена объективно с точки зрения готовности этих стран к членству», — заявила Стефанишина в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».

Особое внимание политик уделила преданности неким «ценностям», которые помогли украинцам сформировать европейскую политическую систему. Насчет «других стран» Стефанишина уже не была так уверена.

«В отношении Украины такое ощущение у меня есть. А что касается других стран, то я хотела бы посмотреть на оценку Европейской комиссии и думаю, что несколько политических циклов надо будет подождать»,

— сказала она.

Палки в колеса

Киевские власти уже не впервые выдвигают претензии странам, которые связаны с Украиной партнерскими отношениями. Не утих еще скандал с оскорблением канцлера ФРГ со стороны посла Украины в Германии (он назвал его «обиженной ливерной колбасой»), как украинские политики вновь делают громкие заявление.

По словам политолога Андрея Суздальцева, у киевских властей сейчас развязаны руки в публичном пространстве, и они могут позволить себе буквально все, включая призывы не пускать Грузию и Молдавию в Евросоюз.

«Посмотрите, как украинские официальные лица ведут себя с Германией — крупнейшей европейской страной. А как они хамят венграм и словакам, которые отказываются поддерживать нефтяное эмбарго?» — поделился мнением с «Газетой.Ru» Суздальцев.

Политолог уверен: Украина может попытается надавить на Брюссель, потому что в публичном поле Киев воспринимает себя как «хозяина Европы».

«Грузия и Молдавия уклонились от санкций против России и сразу превратились во врагов Украины. Очевидно здесь следующее: то, что американцы не хотели бы публично говорить, говорит за них [глава украинского МИД Дмитрий] Кулеба», — полагает политолог.

Суздальцев также выразил уверенность, что Евросоюз все еще хочет видеть в своих рядах и Грузию, и Молдавию. Однако из-за отсутствия общей солидарности по антироссийским санкциям, процесс евроинтеграции может застопориться, считает он.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с «Газетой.Ru» обратил внимание, что никакого решения о вступлении в ЕС еще не принято. Поэтому ремарки украинского вице-премьера преждевременны.

Кроме того, вопрос о членстве в Евросоюзе сейчас под вопросом для всех трех стран «ассоциированной тройки».

«Никаких политических решений по вступлению трех стран в ЕС не будет принято в ближайшее время. В качестве компромиссного решения Брюссель может выработать новую промежуточную формулу — что-то большее, чем ассоциированное членство, но не полное членство в блоке», — заявил эксперт.

«Грузия и Молдавия понимают, что ограничены в антироссийских действиях, поскольку никто не хочет оказаться на месте Украины», — добавил он.

По словам директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, Киеву не удастся убедить Брюссель отказаться от интеграции с Грузией и Молдавией.

«Это все ревность и обида — не более того. В принципе, мы уже видели обиду и в отношении [президента Франции Эммануэля] Макрона, и в отношении немецких властей. Кажущаяся евроатлантическая солидарность вокруг Украины искусственно склеена. Посол Украины называет канцлера Германии ливерной колбасой — это что, солидарность?» — задается вопросом Бондаренко.

Эксперт считает, что Украину не устраивает позиция Грузии и Молдавии, которые не хотят рисковать собственными экономическими интересами, вводя санкции против России.

«В Грузии и Молдавии установились правительства, следующие сугубо национальным интересам. Они не симпатизируют России, но и санкции не вводят, потому что их экономики зависят от РФ. Кому нужны молдавские вина? Как и грузинские, они ориентированы на постсоветский рынок. Они просто убьют свое виноделие и сельское хозяйство, с которого и живут. Если говорить о Грузии — это еще и туризм. Даже с ограниченным авиасообщением, российские туристы продолжают туда ездить. Они не вводят санкции, руководствуясь прагматическими интересами и из-за страха обанкротиться», — резюмировал эксперт.

Перспективы Украины

Пока киевские власти делают заявления о целесообразности членства в ЕС тех или иных государств, судьба украинской заявки находится в подвешенном состоянии.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принять Украину в Евросоюз в ускоренном порядке невозможно. Этот процесс может занять долгие годы и даже десятилетия, подчеркнул политик. Ранее не предоставлять Украине полноправное членство в ЕС, а разработать «специальную модель сотрудничества», призывал глава австрийского МИДа Александер Шалленберг.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в то же время заявил, что Киев не смирится с отказом в статусе кандидата в ЕС.

По словам политолога Суздальцева, шансы Украины на вступление в Евросоюз «нулевые».

«Даже если убрать фактор войны, Украина — это огромная черная дыра. Ресурсов на содержания Киева у Евросоюза не хватит. Это даже не Польша, которая очень дорого обходится Брюсселю», — сказал он.

Владимир Брутер высказал схожее мнение и отметил, что Германия и Франция будут «сопротивляться» вступлению Украины до конца.

«Шольц и Макрон обсуждают новую форму ассоциации без полного членства для Украины. Они готовы принять Боснию и Герцеговину, Македонию и Черногорию. Но не Украину — прежде всего из-за экономических соображений. Такую большую страну европейская экономика не выдержит. У них нет на это денег», — объяснил эксперт.

В том случае, если Евросоюз не будет принимать Украину, Брюсселю будет сложно поступить иначе с заявками Грузии и Молдавии.

«В ЕС должно назреть политическое решение. Для начала необходимо дождаться, когда границы Украины будут ясны», — констатировал Брутер.