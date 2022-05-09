Как прошел «Бессмертный полк» в Москве

Участница акции памяти «Бессмертный полк» во время шествия в День Победы, 9 мая 2022 года

В центре Москвы состоялось шествие в память о героях Великой Отечественной войны — «Бессмертный полк». «Газета.Ru» поговорила с участниками мероприятия о патриотизме, истории и любви к Родине.

Люди начали собираться у станции метро «Динамо» около полудня. Кто-то доставал штендеры с фотографиями родственников уже на эскалаторе, другие уже на улице бережно держали портреты в пакетах, боясь промочить их под накрапывавшим дождем.

Телевизионщики выхватывали на выходе из метро самых колоритных участников шествия — в гимнастерках и другой одежде из прошлого. Вокруг интервьюируемых мгновенно образовывались группы желающих попасть в кадр.

Вскоре на Ленинградском проспекте поднялся сильный ветер, и люди, не дожидаясь формального начала шествия, пошли в сторону Тверской заставы к метро «Белорусская».

Посреди проспекта участников полка встречал активист Народно-Освободительного Движения (НОД) по имени Сергей. 60-летний мужчина раздавал листовки, предвещающие «решающую битву за независимость страны». Помимо уже привычных для движения призывов отказаться от «колониальной конституции», информационный бюллетень содержал несколько советов, как победить «военную машину НАТО».

«Чувствую тревогу, — ответил Сергей на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» об ощущениях от праздника.

— Наша страна борется с нацизмом на Украине. Когда-то мы осуществили вместе с украинцами большую победу. А теперь за нацистами стоит организованный Запад в лице США и их сателлитов. Нам в этой борьбе нужно победить».

Активист также порассуждал о любви к Родине.

«Это качество, которое позволяет определить важность объекта, принять его таким, какой он есть здесь и сейчас — и взять ответственность за него. Надо созидать для Родины, сохранять ее и готовить к преображению. Если все это присутствует в стране, это и есть любовь. А просто березки целовать — этого недостаточно», — сказал Сергей.

Неподалеку от активиста НОД пожилая женщина раздавала пролетарскую газету «Мысль». На передовице — статья Владимира Ленина о десятилетии газеты «Правда» от 5 мая 1922 года. Прохожие охотно разбирали издание.

Что говорили участники

На всем пути следования москвичей и участников шествия из других регионов (и иногда — стран) сопровождала музыка военных лет. Чаще всех звучал голос Марка Бернеса. Организаторы остановились на двух композициях — «Журавлях» и «Шаландах…». У «Белорусской» шествующие слушали Валентину Толкунову и Нину Ургант.

О приближении к станциям метро можно было понять по аромату гречневой каши, сваренной в полевых кухнях. Там же располагались музыкальные ансамбли, которые исполняли военные песни — в тех местах, куда не получилось установить экран или колонки.

Среди шествующих были и те, кто пришел из любопытства — без семейной истории о Великой Отечественной войне. Например, два студента из Узбекистана, Влад и Тимур, живущие в российской столице первый год.

«Мы сегодня в первый раз пришили на «Бессмертный полк». Нам очень нравится, это очень эмоциональный праздник. А вообще нам сказали, что танки приедут. Мы подумали, а вдруг получится на технику посмотреть», — рассказали они в беседе с «Газетой.Ru».

Студентка Дарья также пришла на шествие впервые. Описывая свои впечатления, она говорит о гордости за страну и людей.

«Приятно наблюдать такое количество людей, которое выходит и участвует в шествии. Мои прабабушка и прадедушка воевали. На шествие я пришла спонтанно — не люблю большие скопления народа. Но в этот раз мы с мамой решили прийти. Мне кажется, это один из важнейших праздников в нашей стране», — рассказала она.

Другой участник шествия, 75-летний Виктор Кудрявцев, принял участие в мероприятии в память о своем отце.

«Папа четверть века проработал в Кремле: охранял Сталина и Ворошилова, прошел Финскую войну. Во время Великой Отечественной он работал в кремлевской комендатуре, но на его долю тоже пришлось немало трудностей. 9 Мая — это мой праздник. В семье много погибших — кому как повезло в жизни. Но я всегда жду этого праздника, каждый год готовлюсь к нему», — сказал Кудрявцев.

В ожидании президента

Ближе к 15.00 на пересечении Тверской улицы и Газетного переулка шествие остановилось. Организаторы ждали Владимира Путина, который лично посетил мероприятие.

В редкие минуты без дождя люди заводили торжественное «ура» и обменивались мыслями о текущей военно-политической обстановке в мире. Нередко беседы заканчивались манифестациями.

Одна женщина в шутку предложила дойти до Вашингтона — толпа ее порыв не поддержала. «До Вашингтона плыть долго», — сказал пожилой участник шествия.

Пока манифестация стояла в ожидании, жители Тверской (или гости жителей) выходили на балконы и размахивали флагами из окон. Толпа отвечала радостными криками.