«Угроза для правительства»: болгары вышли на протест против помощи Украине

В Болгарии проходят массовые антиправительственные протесты из-за решения парламента оказать Украине военно-техническую и гуманитарную помощь. Оппозиция требует отставки руководства республики, обвиняя его в попытке втянуть Болгарию в украинский конфликт. Сам протест во многом отвечает общественному запросу, поскольку большинство болгар выступают за нейтралитет государства в ситуации вокруг Украины. Чем вызваны протестные акции и смогут ли они поменять политику Софии — в материале «Газеты.Ru».

С начала мая в Болгарии проходят протестные акции, участники которых выступают против политики властей республики в отношении украинского кризиса. Протесты с призывом к нейтральной политике прошли как минимум в 11 городах, в том числе в Софии и Варне.

В организации демонстраций активно участвует оппозиционная партия «Возрождение». Ее представители требуют отставки правительства, а особенно оппозиция возмущена резолюцией о военно-технической и гуманитарной помощи Украине. Документ предполагает возможность ремонта поврежденной украинской военной техники на болгарской территории — в оппозиции этот шаг считают втягиванием страны в конфликт с Россией.

В рамках массового протеста в Софии 11 мая представители «Возрождения» прямо обвинили власти Болгарии в том, что они не справляются с управлением страной и за последние месяцы уделяли больше внимания кризису на Украине, чем внутренним проблемам.

По версии оппозиционеров, руководство республики обязано подать в отставку для организации в государстве досрочных выборов, которые станут «референдумом для болгарского общества».

Сам протест в местных СМИ окрестили пророссийским, в том числе из-за использования демонстрантами российских флагов наряду с болгарскими, а также из-за попытки протестующих сорвать со здания мэрии Софии флаг Украины, установленный в знак солидарности с Киевом. Убрать флаг активистам так и не удалось, однако в «Возрождении» уже пообещали, что протесты против властей республики продолжатся по всей стране.

Особое внимание привлекла акция 4 мая, прошедшая в большинстве крупных городов Болгарии в рамках инициативы «Общеболгарский поход за мир и нейтралитет». Участники митинга также требовали от властей отказаться от поддержки Украины, в особенности военной, и выступили за полный нейтралитет государства.

Что вызвало протесты

Неприятие помощи Киеву несколько выбивается из общей солидарности в странах НАТО, к которым относится и Болгария. Однако, согласно опросу «Естат», более 68% граждан Болгарии требуют от властей придерживаться нейтралитета в украинском кризисе. В целом поддержку Украины одобрил только 21,1% респондентов, а поддержку России — 7,5%.

В целом по российско-украинскому противостоянию 40,7% болгар занимают индифферентную позицию, симпатизируют Киеву 32,4% опрошенных, а Москве — 23,6%. 74% респондентов не помогали и не планируют помочь беженцам из Украины. На какую-либо поддержку мигрантов готовы лишь 7% граждан Болгарии.

Cтарший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский объясняет настроения в болгарском обществе сразу несколькими факторами.

«Кто-то против участия страны в конфликте с Россией, а кто-то не поддерживает подключение государства к любому противостоянию в целом. В Болгарии сильны пацифистские традиции именно среди населения и общества. Однако Болгария — небольшая страна, которая очень зависит в экономическом отношении от своих старших партнеров. Поэтому болгарский парламент поступает так, как ему рекомендовано», — пояснил эксперт.

В то же время председатель Балканского клуба МГИМО Сергей Артемов считает, что ситуация в Болгарии во многом схожа с общим положением дел на Балканах. По его словам, единственное исключение — София входит в Евросоюз и НАТО в отличии от других государств Западных Балкан.

«Болгары народ православный и славянский, у них с исторической памятью в обществе все довольно неплохо. Они помнят, что именно Россия освободила болгар от турецкого ига. Соответственно позиция по конфликту на Украине в стране довольно двоякая. С одной стороны, есть правительственный курс на поддержку Брюсселя и Вашингтона, в том числе в контексте диверсификации потоков газа и постановления о военно-технической помощи Украине. А с другой — народ Болгарии, который наблюдает последствия антироссийских санкций, в том числе рост цен и надвигающийся экономический кризис», — отметил эксперт.

Есть ли угроза для власти

Протесты в Болгарии проходят на фоне общего ухудшения официальных отношений Софии и Москвы. Болгарские власти не только готовы поддерживать Украину, но и выступают за усиление санкционного давления на Россию. В частности, Болгария присоединилась к весенней волне по высылке российских дипломатов на фоне украинского кризиса и запретила судам под флагом России заходить в свои порты.

Кроме того, София лишилась доступа к российскому газу, обеспечивающему 90% потребностей страны, отказавшись платить за него в рублях, а также может потерять и поставки нефти из России, так как введение соответствующего эмбарго активно обсуждают в Евросоюзе. И если газ, по заявлениям властей, страна теперь будет получать из США, то с «черным золотом» вопрос остается открытым — как отмечают местные СМИ, Болгария пытается уговорить ЕС сделать для нее исключение из эмбарго как минимум на два года.

С точки зрения Сергея Артемова из МГИМО, болгары уже почувствовали на себе последствия последних действий власти. По его мнению, не исключено, что протесты смогут повлиять на политику Софии.

«Пророссийские акции в стране происходили уже не раз с начала спецоперации России на Украине. До протестов по поводу решения парламента о помощи Украине также проходили демонстрации в поддержку Москвы и мероприятия на 9 мая.

Не исключено, что подобные акции все же смогут повлиять на политику Болгарии, поскольку массовость протестов очевидна и с каждым разом она лишь нарастает. Угроза для правительства действительно существует, поэтому ему приходится лавировать. Однако насколько сильным окажется это влияние — пока неизвестно», — отметил эксперт.

При этом Дмитрий Офицеров-Бельский из ИМЭМО РАН придерживается иной позиции в этом вопросе. По его словам, маловероятно, что протесты действительно смогут оказать серьезное влияние на политику Болгарии.

«Скорее всего, протесты не смогут привести к изменению политики государств в отношении Украины и России. Руководство Болгарии будет продолжать действовать так, как оно действует сейчас. Хотя в политическом истеблишменте не все так однозначно, учитывая, что президент страны Румен Радев против вовлечения государства в конфликт. Однако все же внешнее влияние в Болгарии достаточно велико, чтобы страна проводила внешнюю политику в текущем ключе», — резюмировал эксперт.