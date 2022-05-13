Премьер Грузии заявил, что его «маленькая страна» делает все для поддержки Украины

Власти Грузии заявили, что она не вступит в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Ранее премьер Грузии неоднократно говорил, что Тбилиси не поддержит и западные санкции против России, поскольку это навредило бы национальным интересам страны. В то же время грузинское правительство подчеркивает, что оказывает Украине серьезную гуманитарную помощь и солидарно с украинским народом. Как Грузия старается найти правильную позицию в условиях противостояния Москвы и Киева — в материале «Газеты.Ru».

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что в Грузии будет «прочный мир».

«Мы гарантируем населению, что в стране будет прочный мир, никакого второго фронта, никакой войны. Наоборот, будут развитие, созидание и мир», — сказал Гарибашвили журналистам 13 мая.

Он напомнил, что грузинский народ «уже трижды воевал с Россией». «Мы прошли через 1990-е, потом пережили гражданскую войн и тысячу бед, потом «августовскую войну», имевшую разрушительные последствия и приведшую к оккупации наших территорий», — уточнил Гарибашвили.

Премьер призвал обратить внимание на то, что Грузия делает все, что в ее силах, чтобы помочь Украине с гуманитарной точки зрения.

«Грузия первой отправила столько гуманитарного груза украинскому народу. <...> Мы делаем все, что в наших силах, начиная со здравоохранения и образования. Мы делаем максимум того, на что способна маленькая страна с нашим бюджетом. Пожалуйста, подумайте в первую очередь об интересах нашей страны<...>. На Украину отправлены 550 тонн гуманитарной помощи — люди это ценят и понимают», — сказал Гарибашвили.

Национальные интересы — превыше всего. Позиция Грузии насчет Украины

Как только Россия начала военную операцию на Украине, власти Грузии выразили солидарность с украинским народом. «Грузинский народ шокирован агрессией России в отношении Украины. Мы солидарны с украинским народом и призываем к прекращению военных действий» — говорила президент Грузии Саломе Зурабишвили 24 февраля.

Она отметила, что «военное нападение на суверенную страну недопустимо», и призвала международное сообщество «принять все возможные меры», чтобы остановить Россию.

На следующий день, 25 февраля, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уточнил, что сама Грузия не присоединится к санкциям, потому что будет «руководствоваться только национальными интересами».

«Нам, конечно, известно о действиях наших международных партнеров после начала боевых действий на Украине, я имею в виду экономические и финансовые санкции. И я хотел бы четко и однозначно заявить, что Грузия не собирается участвовать в этих санкциях, поскольку это лишь сильно навредит нашей стране и населению», — пояснил Гарибашвили.

Он добавил, что правительство Грузии «в пределах своих возможностей» делает все, чтобы оказать политическую и гуманитарную помощь Украине.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии — он посчитал позицию Тбилиси насчет санкций «аморальной». Зеленский отметил и то, что грузинские власти препятствуют добровольцам, которые хотят уехать в Украину.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе пояснял, что помощь добровольцам можно расценить как причастность Грузии к боевым действиям.

«Грузия продолжит оказывать политическую и гуманитарную помощь Украине, и это максимум, что может сделать страна, пережившая войну 2008 года, и территория которой на 20% оккупирована Россией. Даже косвенное участие Грузии в боевых действиях имело бы непоправимый последствия», — заявил Кобахидзе.

31 марта грузинский президент объявила, что Грузия участвует «во всех международных финансовых санкциях против России», и это определенным образом влияет на «грузинский финансовый сектор» (как именно, президент не указала). Она также напомнила, что Грузия участвует «во всех резолюциях, которые были приняты для поддержки Украины». В начале марта Грузия присоединилась к 140 другим странам, проголосовавшим в ООН за осуждение России в связи с событиями на Украине. Против резолюции Генассамблеи ООН тогда выступили пять стран — Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия.

Спустя несколько дней, 3 апреля, грузинский премьер повторил, что Грузия не будет вводить санкции против России. «Мы хотим мира, стабильности и развития. Это то, в чем сегодня нуждается наша страна. Война никому не нужна, и для предотвращения войны любое патриотическое правительство должно сделать все возможное, чтобы избежать величайшего бедствия, испытания, которым является война». — подчеркнул Гарибашвили.

Отдельно между собой поспорили в начале апреля вице-президенты Грузии и Украины. С украинской стороны Ирина Верещук сообщила, что Грузия и Россия обсуждают возможность контрабанды военной техники и запчастей через территорию Грузии. «Они за нашей спиной проводят переговоры», — обвинила Верещук со ссылкой на украинскую разведку.

Служба государственной безопасности Грузии после этого заявила, что обвинения касательно контрабандных поставок из Грузии «будут расцениваться как заранее спланированная дезинформация, крайне недружественный и провокационный шаг, направленный на создание внутренних беспорядков в Грузии, которые волей-неволей входят в интересы лишь вражески настроенных сил в отношении Грузии».

Грузинская вице-президент Тея Цулукиани назвала заявления о контрабанде «грязной ложью». Она подчеркнула, что власти Грузии держат границы под контролем и строго проверяют любые подозрительные товары, санкционные или те, что можно использовать в военных действиях. «Не по нашей вине Украина, к сожалению, еще за время моего пребывания на посту министра юстиции превратилась в заповедник для преступников, бегущих из Грузии. Поэтому я хотела бы, чтобы украинское правительство сотрудничало не с бежавшими преступниками, а с правительством Грузии», — призвала Цулукиани.

18 апреля спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что фейки о грузинской власти и российской спецоперации распространяют сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Папуашвили добавил, что сейчас «главное — это братство» между Украиной и Грузией. Он заявил, что у стран есть обоюдное желание устранить возникшие недоразумения.

«Мы тоже это испытали. Наши города и надежды так же были разбомблены и уничтожены. Так что, мы, грузины, очень хорошо понимаем вашу боль», — сказал спикер.