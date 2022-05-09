Бибилов признал поражение и пожелал удачи Гаглоеву. Итоги выборов в Южной Осетии

В воскресенье в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, они признаны состоявшимися — явка составила 68,2%. Лидирует оппозиционер Алан Гаглоев с 59% голосов. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уже признал свое поражение, а эксперты указали на необходимость политических реформ, назвав это основной задачей будущего главы государства. Гаглоев заявил, что на посту президента готов поднимать планку развития отношений с Россией.

Второй тур выборов президента республики Южная Осетия завершился лидерством оппозиционного кандидата, 41-летнего лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева. После подсчета 18% протоколов он набирает 59,21% голосов. Действующего главу государства Анатолия Бибилова поддержали 37% избирателей. И он уже признал свое поражение:

«Я хочу поблагодарить всех граждан республики, которые выполнили свой гражданский долг, пришли на выборы и проголосовали. Особую благодарность хочу выразить тем избирателям, которые меня понимали и поддержали — огромное всем вам спасибо!

Вы знаете, что я неоднократно говорил и на дебатах, и на встречах с жителями республики: для меня выбор народа не подлежит сомнению. Я свое слово сдерживаю, как сдерживал всегда. Считаю, что выборы состоялись, результаты вы все знаете.

Я желаю Алану Эдуардовичу Гаглоеву успешной работы во благо народа республики Южная Осетия и очень надеюсь, что у него все получится», — сказал Бибилов.

Он добавил, что 9 мая всем жителям республики предстоит отметить 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. «Парад Победы, «Бессмертный полк» — это святое для каждого осетина мероприятие. Мы должны отдать дань памяти и уважения тем героическим поступкам, на которых мы все вместе воспитывались, нашим освободителям. Всех поздравляю с этим великим праздником! Всем нам успехов и процветания!» — заключил нынешний глава республики.

Сформировать новую команду

В свою очередь, Алан Гаглоев заявил, что чувствует гордость за выбор народа республики, а также за то, что его соперник по второму туру Анатолий Бибилов признал результаты выборов.

«Испытываю чувство гордости за народ, за то, что народ высказал свое мнение, и за то, что Анатолий Ильич признал выборы. Хочу высказать народу огромное спасибо за поддержку и доверие. Будем формировать новую команду», — сказал политик.

Он отметил, что на посту главы республики намерен повышать планку развития отношений с Россией.

«Мы готовы поднимать планку в отношениях с нашим стратегическим партнером. Наращивать наработки с Россией, которые уже есть в самых различных сферах нашего взаимодействия», — приводит его слова ТАСС.

Предсказуемыми назвал результаты голосования в Южной Осетии первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«На мой взгляд, они были очевидны после первого тура. Мне кажется, что надо поблагодарить уходящего президента за его работу и понимать, что любой политический деятель, получивший голоса избирателей и выигравший выборы в Южной Осетии, будет придерживаться курса на сотрудничество с Россией во всех сферах жизни республики», — сказал он «Газете.Ru».

Интересно, что пять лет назад, на выборах 2017 года Гаглоев набрал около 11% голосов, тогда как Бибилов победил уже в первом туре, заручившись поддержкой почти 55% избирателей.

Гаглоев родился 6 февраля 1981 года в Цхинвале. Женат, воспитывает двоих детей. С 2004 по 2017 год служил в Комитете государственной безопасности Южной Осетии, откуда уволился в звании подполковника. Перед выборами-2022 он заявлял, что рассчитывает на победу, но готов согласиться с проигрышем «по итогам честного голосования».

На этот раз в первом туре Гаглоев оказался лидером гонки, получив 36,9% голосов. Бибилов же занял второе место с 33,5%.

Явка и нарушения

Явка во втором туре составила 68,2%, сообщила член ЦИК республики Фатима Джиоева. Она уточнила, что эти данные не учитывают результатов голосования за пределами Южной Осетии.

Генпрокуратура республики не фиксировала никаких сообщений от кандидатов и партий о нарушениях, утверждает глава ведомства Магомед Багаев. Однако он уточнил, что в правоохранительные органы поступило одно заявление от международных наблюдателей. Оно касается воспрепятствования передвижению по Цхинвалу, его рассматривают.

Начальник управления охраны общественного порядка МВД Южной Осетии Маир Гаглоев пояснил, что международные наблюдатели заявили о противозаконном вмешательстве в их работу.

Председатель ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева сообщила, что жалобы о нарушениях в ходе выборов поступили, но они не могут повлиять на итоги голосования.

Член российской делегации наблюдателей в Цхинвале и депутат парламента республики Северная Осетия — Алания Виталий Чельдиев уточнял, что во время посещения избирательных участков на двух из них наблюдатели от кандидатов сообщили о нарушениях. По его словам, «Южная Осетия доказала, что имеет прекрасный избирательный опыт».

В свою очередь, глава делегации Совфеда, член комитета по международным делам Сергей Цеков рассказал, что избирательное законодательство республики «может быть примером для многих других государств, которые, в частности, пытаются учить и Южную Осетию, и РФ». Сенатор добавил, что делегация «абсолютно положительно» оценила процедуру голосования.

Будет ли референдум

Cпустя некоторое время после выборов в Южной Осетии планируется провести референдум об объединении с Россией.

После своего поражения Анатолий Бибилов заявил, что плебисцит состоится, все необходимые документы собраны и поданы в Центризбирком.

«Референдум будет. В ЦИК должны все это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату», — приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, референдум по вопросу вхождения республики в состав РФ намечен на май-июнь 2022 года — после президентских выборов, принесения избранным главой государства присяги и соответствующих процедур. Бибилов заявлял, что в Южной Осетии могут пройти два плебисцита: первый — по вопросу присоединения к России, а второй — по вопросу объединения с Северной Осетией.

По словам депутата Затулина, в вопросе присоединения республики к РФ «все зависит от того, как на это отреагирует Россия, будет ли это способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе или же это станет спусковым крючком каких-то потрясений».

«Я думаю, что на данный момент никакая угроза над Южной Осетией не висит, не грозит ей. Понимаю, что в Южной Осетии многие в самом деле стремятся решить этот вопрос, объединиться не только с Россией, но и в России с Северной Осетией, чтобы Осетия перестала быть Северной и Южной. Но мы должны внимательно посмотреть на то, что происходит на Кавказе. Очевидно, что референдум в Южной Осетии спровоцирует всплеск эмоций в соседней Грузии. В настоящее время у нас идет специальная военная операция на Украине и мне кажется, что нам не следует дергать за бороду», — полагает Затулин.

Реформы в политической системе

В республике давно говорят о том, что политическая система страны нуждается в реформах, отмечают эксперты. По их оценкам, Гаглоев должен сделать упор в первую очередь на это.

«Победитель должен понимать, что Южной Осетии нужны реальные системные реформы. Он говорил о том, что соберет правительство народного единства, в которое войдут все здоровые общественно-политические силы, он не должен от этого отказаться. Он должен понимать, что его успех на должности президента зависит от того, насколько эффективно будут проведены реформы в политической системе страны», — заявил лидер партии «Фадыбаста» Вячеслав Гобозов.

По его словам, в реформе нуждается и сам институт президентства. «Эти выборы показали нам все прорехи, которые существуют в нашем законодательстве, не только в выборном», — заключил он.

Как рассказал политолог Алан Джуссоев, «чисто технически выборы провели очень хорошо». «Лично мое ожидание, что наша пророссийская политика, которая есть, ведется в Южной Осетии, что никакого отклонения от нее не будет глобально», — полагает он.