«Будет новая дата»: Южная Осетия не станет выбирать президента в четверг

Верховный суд Южной Осетии отменил дату второго тура президентских выборов, который должен был пройти 28 апреля. Решение было принято после иска трех граждан республики, которые попросили суд обязать ЦИК назначить новую дату голосования. Их, вероятно, не устроил день недели.

Иск трех граждан

«Верховный суд отменил дату выборов. Ждем решение суда. В ближайшее время будет назначена новая дата», — сказала РИА «Новости» секретарь ЦИК Южной Осетии Кристина Авлохова.

Ее слова подтвердила ТАСС пресс-секретарь суда Зарина Тедеева. Накануне агентство сообщило, что Верховный суд Южной Осетии получил исковое заявление о признании постановления Центральной избирательной комиссии республики о дате проведения второго тура президентских выборов, 28 апреля, незаконным.

«В Верховный суд Республики Южная Осетия поступило административное исковое заявление о признании постановления ЦИК от 14 апреля 2022 года незаконным и его отмене и обязании ЦИК РЮО принять решение о назначении даты повторного голословная с соблюдением норм действующего законодательства. Судебное заседание назначено на 23 апреля 2022 года», — рассказала Тедеева.

Источник агентства в ЦИК республики уточнил, что заявление поступило от трех граждан. В своем заявлении они попросили суд обязать ЦИК назначить новую дату голосования не позднее дня, следующего за днем вынесения решения судом по их иску.

Первый тур президентских выборов в Южной Осетии состоялся 10 апреля. По закону, второй тур должен пройти через 15 дней. Но так как выборы не могут назначаться на праздничный день (Пасха), ЦИК принял решение провести их 28 апреля, в четверг.

Оспорить или нет

14 апреля председатель ЦИК республики Эмилия Гагиева заявила ТАСС, что дата второго тура выборов, в который прошли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, должна быть одобрена нынешним лидером страны. Поэтому ЦИК направила письмо президенту республики о том, чтобы он своим указом определил этот день как нерабочий.

В тот же день в штабе Бибилова, баллотирующегося на очередной президентский срок, сообщили РИА «Новости», что он также намерен оспорить дату проведения второго тура выборов в Верховном суде, так как она выпадает на рабочий день.

«Значительная часть избирателей, находящаяся за пределами Южной Осетии, в России и в Абхазии, будет лишена своих прав, поскольку 28 апреля — это рабочий день. Если в Южной Осетии четверг можно объявить выходным, то в России и Абхазии — нет. В связи с этим Анатолий Бибилов планирует оспорить дату, назначенную Центризбиркомом», — пояснил агентству представитель штаба.

Однако пресс-секретарь президента Дина Гассиева 15 апреля опровергла ТАСС эту информацию.

«Анатолий Ильич не намерен подавать в суд на решение ЦИК по дате второго тура… касательно просьбы ЦИК по назначению нерабочего дня 28 апреля, на данный момент идут консультации с юристами, после чего будет принято решение», — сказала она.

Первый тур

В первом туре лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 38,55% голосов (10 707 человек), а действующий президент Анатолий Бибилов — 34,95% (9 706 человек). Всего в голосовании приняли участие 29 057 граждан Южной Осетии — 73,97% избирателей.

Как уточняет ТАСС, избранным считается кандидат, получивший более половины голосов. Если в выборах участвуют три или более кандидатов, но ни один из них не наберет необходимого числа голосов, в двухнедельный срок проводится второй тур голосования. В нем участвуют два кандидата, получившие наибольшее число голосов избирателей в первом туре. Победитель определяется простым большинством голосов. Для признания второго тура выборов состоявшимся в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в списки для голосования. В бюллетенях также предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов.