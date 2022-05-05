«Полагаю, что операция затянулась»: главное из интервью Лукашенко

Александр Лукашенко во время интервью Associated Press, 5 мая 2022 года

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью Associated Press, что применение ядерного оружия на Украине недопустимо. По его мнению, президент России Владимир Путин не стремится к прямому конфликту с НАТО. Лукашенко также считает, что военная операция РФ на Украине «затянулась».

Белорусский глава Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин не стремится к прямому противостоянию с НАТО. Об этом он сказал в интервью журналисту Associated Press.

«Скорее всего он [Путин] не хочет глобальной конфронтации с НАТО. Используйте это. Используйте это и сделайте все, чтобы этого не произошло. В противном случае, даже если Путин этого не захочет, военные отреагируют», — заявил Лукашенко, обращаясь к западным политикам.

Он также назвал недопустимым применения ядерного оружия.

«Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще… Наш земной шар с орбиты может сорвать, и мы улетим неизвестно куда», — заявил белорусский глава.

Лукашенко также ответил журналисту AP, что вопросы о вероятности применения ядерного оружия нужно адресовать российскому руководству.

Наконец, по мнению Лукашенко, российская военная операция на Украине «затянулась». Политик также заявил, что недостаточно осведомлен о ходе российской спецоперации — но чувствует затянутость.

«Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она по плану, как говорят русские,или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась», — приводит слова Лукашенко агентство.

Окончание боевых действий, по мнению белорусского главы, зависит от воли США – стоит Вашингтону приказать Киеву остановиться, как все закончится в течение недели.

«Если только Джо Байден скажет: «Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морду друг другу набили — давайте прекращайте. Война никому не нужна, она невыгодна», — в течение недели все прекратится», — сказал Лукашенко.

Кроме того, глава РБ выразил мнение, что Украина не может остановить конфликт, даже если хочет этого.

«Не может по одной причине: потому что сегодня не Зеленский управляет Украиной — пусть он на меня не обижается, это моя точка зрения, — вы там управляете», — сказал Лукашенко западному журналисту.

Как считает белорусский лидер, США преследуют свои цели в конфликте на Украине.

«Мы сейчас это видим: Соединенные Штаты Америки хотят воспользоваться моментом — пристегнув к себе союзников, утопить Россию в войне на Украине. Это их цель: надо разобраться с Россией, потом с Китаем», — указал Лукашенко.

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В середине марта Лукашенко заявил, что Россию поддерживает только Белоруссия.

«Если Россию и поддерживает кто-то, то только Белоруссия. Все остальные – или нейтральную позицию занимают, или же воюют на стороне Украины», — сказал он в интервью японскому телеканалу TBS.

За пару дней до этого он сообщил, что белорусские войска не участвуют в операции на Украине, объяснив это тем, что им «там делать нечего» и их «туда не зовут».

Специальная военная операция РФ началась 24 февраля, об этом объявил президент Владимир Путин. Она продолжается уже 71 день.