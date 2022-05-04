ВГТРК, журналисты и банкиры. Кто попал под новые санкции Великобритании

Правительство Великобритании расширило санкционный список, добавив в него сотрудников «Комсомольской правды», ВГТРК, Первого канала, «Комсомольской правды» и ирландского журналиста Брайана Макдоналда, работающего в RT. Также ограничения введены в отношении ряда сенаторов, замминистра обороны Николая Панкова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Кроме того, в обновленном списке оказались ПАО «Камаз», ООО «Ижмаш - беспилотные системы» и МФТИ.

МИД Великобритании объявил о новых ограничительных мерах против России. Под санкции на этот раз попали банкиры, сенаторы, сотрудники гостелеканалов, ряд СМИ и предприятий.

В черный список теперь входят более чем 1,6 тыс. россиян. Рестрикции предусматривают запрет на въезд в страну и блокировку всех имеющихся там активов.

Кроме того, власти Соединенного Королевства запретили британским фирмам оказывать компаниям из РФ услуги в сферах PR, бухгалтерии и консультационного менеджмента. По оценке Лондона, британские компании составляют порядка 10% от всех компаний мира, которые оказывают услуги в перечисленных секторах российским клиентам.

«Наш экспорт профессиональных услуг чрезвычайно ценен для многих стран, из-за чего мы и закрываем России [доступ] к нему. Лишая Россию доступа к нашим фирмам мирового уровня, занятым в сферах консультирования по вопросу менеджмента, бухгалтерии и пиара, мы увеличиваем экономическое давление на Кремль с целью изменить его курс», — цитирует ведомство заявление министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенга.

СМИ и журналисты

Как подчеркивает британский МИД, санкции также должны помочь противодействовать «операции Кремля по дезинформации». В черном списке — телеканал ВГТРК, агентство «Инфорос», сайт Southfront.org и Фонд стратегической культуры (Strategic Culture Foundation).

«Слишком долго RT и Sputnik выдавали опасную чепуху, прикрываясь серьезными новостями, чтобы оправдать вторжение Путина на Украину», — заявил министр технологий и цифровой экономики Крис Филп.

«Эти торговые точки уже были исключены из эфира в Великобритании, и мы запретили кому-либо вести с ними дела. Теперь мы закрыли доступ к их веб-сайтам, учетным записям в социальных сетях и приложениям, чтобы остановить распространение лжи», — добавил глава британского министерства.

Ограничения также были приняты в отношении журналистки Наили Аскер-заде (ВГТРК), корреспондентов Евгения Поддубного (ВГТРК), Александра Коца («Комсомольская правда») и Дмитрия Стешина («Комсомольская правда»), работавших на Украине, телеведущего и вице-президента «Роснефти» Михаила Леонтьева, а также председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина.

Кроме того, в санкционном списке оказался журналист Брайан Макдоналд, работающий в RT.

Коц в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не видит повода для расстройства, так как у него нет ни активов в Великобритании, ни планов посетить эту страну. «В Лондон я в обозримом будущем не собирался, никаких активов в Британии (и вообще где бы то ни было за пределами России) у меня нет. Поэтому и повода для расстройства у меня нет. Лестно, что работа на фронте отмечена на международном уровне», — сказал он.

В марте Великобритания ввела санкции против журналиста ВГТРК Сергея Брилева, главы холдинга «Газпром-медиа» Александра Жарова, медиагруппы «Россия сегодня», в том числе руководителя Sputhik Антона Анисимова, и телеканала RT.

Банкиры, сенаторы и директор музея

В новый санкционный список также вошли два банкира: глава «Открытия» Михаил Задорнов и председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Эти кредитные организации ранее были отключены от системы SWIFT и внесены в санкционный список Великобритании и Евросоюза.

Кроме того, под санкциями оказались статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков, сенаторы Виктор Кресс, Александр Некрасов, Валерий Пономарев, Эдуард Россель и Ильяс Умаханов. Ограничения также затронут директора центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Александра Школьника и главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Также рестрикции введены против Московского физико-технического института, ООО «Ижмаш - беспилотные системы», ОАО «Радиоавионика, компания «Байкал электроникс» и ПАО «Камаз».

Санкции Королевства

24 марта под британские санкции попали 59 физических лиц и предприятий России. Санкции были введены против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-Банка, СМП-Банка, а также компании «Российские железные дороги» (РЖД), «Совкомфлота» и «РусГидро».

Также санкции затронули главу Сбербанка Германа Грефа и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова.

В апреле Лондон запретил ввоз изделий из дерева, серебра и элитных продуктов, например икры, из России. Также Британия на 35% подняла тарифы на продукцию из РФ и Белоруссии стоимостью порядка £130 млн, в том числе каучук и алмазы.

Кроме того, был запрещен экспорт в Россию предметов роскоши и введены дополнительные тарифы на британский импорт из РФ, в том числе алкоголя, бумаги, предметов искусства, а также железа и стали.

Как пишет газета Telegraph, экономика Великобритании в следующие девять лет из-за санкций против РФ потеряет примерно £6,2 млрд фунтов стерлингов ($7,96 млрд). Наибольший ущерб будет вызван запретом на поставки автомобилей Aston Martin, Bentley и сумок Burberry, говорится в апрельском анализе торговых мер, на который ссылается издание.

Убытки компаний, которые занимаются экспортом товаров и технологий нефтеобработки, составят £6,7 млн, а убытки компьютерной индустрии достигнут £4 млн.