Военная операция РФ на Украине. День 69-й

Предложение отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с РФ, подписанными 18 февраля 2014 года, рассмотрит парламент Эстонии. Заседание намечено на 3 мая, пишет «Интерфакс».
Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Гладков опроверг информацию о том, что он с семьей покинул Россию:
«Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной!» — приводит его слова РИА «Новости».
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского националиста Владимира Шилова, призывавшего к убийствам российских военнослужащих, сообщили в СК — ТАСС.
Венгерская сторона нарастила объемы закупки нефти из Казахстана, но ее транзит идет через нефтепровод «Дружба», заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто — ТАСС.
«Ромир» фиксирует признаки восстановления покупательской активности в России. По данным исследования, покупатели увеличили частоту похода в магазин (в среднем 7,6 раз в неделю) при сохранении среднего чека (649 рублей). «Это один из признаков восстановления покупательской активности, о чем также говорит стабилизировавшаяся структура каналов продаж в кошельке покупателей. При этом режим экономии сохраняется - об этом говорит высокий интерес покупателей к промо-скидкам, которые вернулись на полки», — отмечается в релизе холдинга.
Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер рассчитывает, что в верхней палате уже на следующей неделе начнут работу над законодательной инициативой о выделении дополнительной американской помощи Украине — ТАСС.
Более 8,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по области — ТАСС.
Британские общественные организации готовятся подать коллективные иски против главы МВД королевства Прити Пател от лица сотен украинских беженцев. Как сообщила на своем сайте газета The Guardian, поводом для обращения в суд стали многочисленные бюрократические проволочки, с которыми сталкиваются беженцы с Украины при получении британских виз — ТАСС.
Пентагон рассматривает в свете масштабных поставок оружия на Украину вопрос о том, следует ли ускорять темпы производства ПТУР Javelin и ПЗРК Stinger, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
ВСУ за сутки выпустили по ЛНР более 50 тяжелых снарядов, два мирных жителя убиты, двое ранены, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.
Посол России в Анголе Владимир Тараров заявил, что западные санкции против российского производителя алмазов «Алроса» не скажутся на проектах с участием компании в Анголе. Об этом он сообщил РИА «Новости».
«Есть планы, что добыча и доля «Алросы» будет расширяться, это обсуждается... Введение западных санкций никак не скажется на совместных проектах с РФ», — сказал он.
Посол России в Анголе Владимир Тараров заявил, что Запад оказывает давление на страны Африки, требуя осудить действия России на Украине. Об этом он сообщил РИА «Новости».
«Я знаю, что на них оказывается чрезвычайное давление со стороны западных стран, которые призывают их осудить Россию. Но они подчеркнуто ведут себя так, говоря, что мы будем содействовать установлению мира, мы будем содействовать всеми силами, чтобы были достигнуты договоренности между сторонами», — сказал он.
Глава министерства экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения, передает ТАСС.
«Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставки нефти», — сказал он. По его словам, это жизненно важно для Словакии, так как Россия на 100% обеспечивает потребности страны в нефти.
Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что санкции будут действовать до тех пор, пока российский президент Владимир Путин не подпишет мирное соглашение с Украиной.
«Мы не отменим санкции, пока он не достигнет соглашения с Украиной, а он не добьется этого с помощью продиктованного мира», — сказал он.
Германия может поддержать немедленный запрет ЕС на российскую нефть, передает Guardian.
По данным газеты, министр экономики Германии Роберт Хабек встретился с коллегами из ЕС в Брюсселе, где рассказал о позиции страны в отношении нефтяного эмбарго.
Евросоюз планирует сотрудничать со странами Африки, в том числе с Анголой, Нигерией и Сенегалом в энергетической сфере, чтобы сократить свою зависимость от российского газа. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, соглашение с африканскими странами о поставках газа может быть выработано Еврокомиссией в конце июня.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник выступит перед Верховной радой по видеосвязи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Даунинг-стрит.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам экстренного совета министров энергетики стран Европейского союза в Брюсселе заявила, что уровни запасов газа в Европе растут, пишет ТАСС.
ЕС получает сжиженный природный газ в рекордных объемах, возможности терминалов загружены практически на 100%, утверждает Симсон.
Поставки на прошлой неделе достигли 0,4 млрд куб. м в день. Уровень заполнения газохранилищ в Европе составляет 32%.
Болгарская федерация промышленных потребителей энергии заявила, что готова протестовать из-за роста цен на газ, если правительство не сохранит их на нынешнем уровне, сообщает радиостанция BNR.
Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова дала совет Болгарии в свете отсутствия российского газа. Об этом пишет РИА «Новости».
Необходимо заполнить подземные газохранилища, указала Белова. По требованиям Европейской комиссии, к 1 ноября запасы должны составлять 80%, поэтому Польша уже заполнила свои хранилища на 76% (2,7 млрд кубов).
В Болгарии хранилища заполнены всего на 17,2% (96,5 млн кубов).
Латвийская комиссия рынка финансов и капитала отказалась выдать специальное разрешение компании Latvijas Gāze для оплаты российского газа рублями. Об этом сообщил представитель регулятора агентству Leta.
У России есть чуть больше дня для того, чтобы выплатить облигации иностранным инвесторам и избежать дефолта в напряженной борьбе с санкциями. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, льготный период для перевода $650 млн истекает 4 мая. «Первый за более чем столетие дефолт по внешнему долгу России выглядел почти неизбежным, пока в конце прошлой недели российское министерство финансов не сделало шокирующее заявление о том, что наличные деньги наконец-то начали перемещаться по финансовой системе», — говорится в материале.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа банков РФ, передает РИА «Новости».
«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти», — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все операции украинских вооруженных сил проходят только в границах страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — сказал Зеленский.
В России находятся более 2 тыс. украинских военнопленных, на основе полученных от них данных были возбуждены дела в отношении 75 наемников, участвующих в конфликте на стороне Украине. Об этом сообщил в интервью телеканалу RT глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Большинство (72%) жителей США не хотят, чтобы страна вступила в открытый военный конфликт с Россией из-за событий на Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, опубликованного газетой The Washington Post.
Поддерживают такой сценарий 21% респондентов.
Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере £300 млн, она будет включать мобильные РЛС и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF заявил, что отказ принимать президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве мешает ему самому посетить Украину.
Отвечая на вопрос о том, когда может состояться его визит на Украину, Шольц назвал «довольно заметным событием» отказ Киева принять президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. По его словам, «это мешает» ему самому отправиться туда. «Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать», — подчеркнул канцлер.
Над Белгородом ночью были слышны взрывы: корреспондент РИА «Новости» сообщил о «громком хлопке, похожем на звук взрыва средней силы» в центре города.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «антисемитским выпадом» слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что «самые главные антисемиты — евреи, а Адольф Гитлер мог иметь еврейское происхождение».
«В России забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки», — сказал Зеленский.