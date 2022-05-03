«США боялись снабжать Украину тяжелым оружием из-за коррупции»

Военнослужащие США погружают гаубицы М777 в военно-транспортный самолет для отправки на Украину

Мировые военные расходы продолжают расти, достигнув уровня в $2,1 трлн. Об этом говорится в докладе SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира) – ведущего центра изучения военных конфликтов. Особое место в докладе занимает анализ военных расходов Москвы и Киева. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил российский и украинский разделы документа.

Россия сделала ставку на ракеты

Россия, по данным SIPRI, увеличила свои военные расходы на 2,9% в 2021 году до $65,9 млрд. Это был третий год роста подряд, и в 2021 году военные расходы России достигли 4,1% ВВП.

«Высокие доходы от нефти и газа помогли России увеличить свои военные расходы. Эти расходы снижались в период с 2016 по 2019 год. После стали увеличиваться», – отметила директор программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Судро.

В докладе подчеркивается, что Россия в последнее время большое внимание уделяла развитию ракетного вооружения и именно его активно применяет во время конфликта на Украине.

Аналитики SIPRI уточняют, что за последние шесть лет Вооруженные силы РФ получили 17 ракетных комплексов береговой охраны «Бал» и «Бастион». Было перевооружено 12 ракетных полков на комплекс «Ярс», 10 ракетных бригад на комплекс «Искандер», 20 зенитных ракетных полков вооружены ЗРК С-400. Принят на вооружение гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

13 авиационных полков получили модернизированные самолеты поколения 4++ (МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ и Су-34), а три бригады армейской авиации и шесть вертолетных полков – вертолеты Ка-52 и Ми-28.

В ближайшее время следует ожидать поступление на оснащение ВС РФ еще ряда образцов военной техники.

Так, в 2022 году на вооружение Ракетных войск стратегического назначения поступят новые межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 «Сармат». Эти тяжелые многоступенчатые жидкостные межконтинентальные ракеты заменят в РВСН комплексы стационарного базирования Р-36М2 «Воевода». Опытно-конструкторские работы по проекту «Сармат» начались в 2011 году.

Также в ближайшее время на оснащение ВМФ РФ поступает гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» (или 3M22). Данным изделием планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».

Начинаются испытания Ту-160М/М2 – многорежимного сверхзвукового стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла. Стратегический бомбардировщик будет комплектоваться полностью обновленным радиоэлектронным бортовым оборудованием и двигателями. Этот ракетоносец рассчитан на новые средства поражения большой дальности. Ту-160М/М2 на десятилетия вперед будет составлять основу авиационных стратегических ядерных сил.

Оружие НАТО уничтожается на складах ВСУ

Аналитики SIPRI отмечают, что военные расходы Киева выросли на 72% с момента присоединения Крыма к России в 2014 году. В 2021 году расходы составляли 3,2% ВВП страны, достигнув $5,9 млрд.

«Несмотря на колоссальный рост военных расходов, до начала конфликта страны США и их партнеры боялись снабжать Украину тяжелым вооружением. Во многом по причине системной коррупции. Не было уверенности, что оружие не попадет на черный рынок. Еще с 1990-х годов за Украиной закрепилась репутация страны, откуда советское оружие незаконно поставлялось на Ближний Восток, в Африку и страны Азии. Такая же участь могла постигнуть технику НАТО. Поэтому до самого начала боевых действий страны НАТО предлагали Украине по большей части вспомогательную технику вроде тепловизоров и легкое стрелковое оружие», – отмечает американский портал Defense News

После начала специальной военной операции России на Украине ситуация изменилась.

21 апреля 2022 года президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупного пакета военной помощи на сумму $800 млн. Этот пакет последовал всего через восемь дней после предыдущего, объемом также $800 млн, и стал восьмой порцией американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи по этим пакетам теперь достигает $3,35 млрд, а с марта 2021 года – $4 млрд.

Согласно информации министерства обороны США, важнейшей частью нового пакета помощи является передача Украине из наличия вооруженных сил США 72 буксируемых гаубиц калибра 155 мм, 72 тягачей для них и 144 тысяч артиллерийских выстрелов.

Кроме того, в объявленный 21 апреля пакет военной помощи вошла поставка 121 нового комплекса барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, – как заявляется, в кратчайшие сроки специально разработанного ВВС США в соответствии с требованиями Вооруженных сил Украины.

Аналитики SIPRI делают вывод, что на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине акцент в военных расходах Киева в ближайшем будущем в значительной степени сместится в следующие сферы: беспилотная авиация (средства разведки, ударные БЛА и барражирующие боеприпасы), артиллерия и реактивные системы залпового огня с большой дальностью стрельбы (артиллерийские орудия – не менее 70-80 км, РСЗО – не менее 300 км), противотанковые ракетные комплексы и гранатометы, средства противовоздушной обороны.

Будут приниматься меры по увеличению защищенности боевых бронированных машин и особенно колесных транспортных автомобилей. По всей видимости, станут пересматриваться подходы к ведению боевых действий в условиях плотной городской застройки. Это будет касаться как средств поражения (артиллерия и авиационные средства поражения большой и особой мощности), так и организационно-штатных структур.

При этом даже большой объем поставок вооружений еще не гарантирует Украине надежную оборону. Значительная часть поставленного в страну оружия и военной техники была уничтожена еще на складах или во время транспортировки к линии боевого соприкосновения.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).