Исход решится на поле боя: как Запад прощается с идеей переговоров по Украине

Украина и ее западные партнеры все чаще говорят, что дипломатическое решение российско-украинского конфликта невозможно. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что считает такой сценарий маловероятным. Схожей позиции придерживаются главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель и канцлер Германии Олаф Шольц. Значит ли это, что Киев готов отказаться от мирных переговоров, и возможны ли они в каком-либо формате сейчас, – разбиралась «Газета.Ru».

Кризис доверия

Украинцам нужно больше артиллерии, и Лондон готов удовлетворить этот запрос, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления перед депутатами Палаты общин. В мирные переговоры Джонсон верит с трудом.

«Я боюсь, что в настоящее время нет какого-либо легкого способа найти дипломатическое или достигнутое путем переговоров решение», — констатировал политик.

Через несколько часов после заявления Бориса Джонсона на эту же тему высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров», — ответил министр на вопрос французских журналистов о перспективах разрешения конфликта путем мирных переговоров.

Примечательно, что еще 17 апреля министр Кулеба возлагал надежды на переговорный процесс, проводя «красную линию» по Мариуполю. Однако эта линия, видимо, была пересечена, когда Вооруженные силы России начали штурм города.

Москва, в свою очередь, от переговоров пока не отказывается, но доверия к украинским переговорщикам больше нет, заявила 20 апреля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она сравнила происходящее с «цирком» и пожаловалась на непостоянство украинской делегации.

«То приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют», — отметила она, добавив, что «здесь уже не то, что «доверяй и проверяй» — здесь просто «проверяй».

Об этом же говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего. Поэтому, скажем так, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют», — отметил он.

Откажется ли Киев от переговоров?

Обе стороны периодически призывают отказаться от мирных переговоров. В России главным критиком такого подхода выступает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он считает, что на Украине сейчас не с кем вести переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время с не меньшим скепсисом относится к идее мирного урегулирования. Политик готов выйти из переговорного процесса с Россией, если оставшиеся в Мариуполе силы ВСУ будут уничтожены.

В попытке сохранить саму возможность для переговоров, Москва регулярно инициирует создание гуманитарных коридоров из Мариуполя и предлагает силам ВСУ в городе сдаться в плен, считает политолог Андрей Суздальцев. Однако такая конфигурация не совсем устраивает киевских политиков, считает он.

«Москва использует все возможности для продолжения переговоров. Власти, прежде всего, ориентируются на позицию Зеленского о спасении защитников Мариуполя — по этой причине активно работают гуманитарные коридоры. Таким образом Россия демонстрирует, что она за переговорный процесс. Но реакции нет.

Недавние слова [главы европейской дипломатии Жозепа] Борреля и Джонсона означают, что за стол переговоров они больше не сядут», — рассказал Суздальцев в разговоре с «Газетой.Ru».

Программный директор клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов допускает, что Киев в итоге откажется от переговорного процесса.

«Украина на данный момент относится к переговорам недостаточно серьезно. В Киеве складывается ощущение, что происходит перелом в их пользу. Вывод России из северных областей Украины демонстрирует для них военную слабость Москвы. Морские поражения также несут некое символическое значение для Украины.

В связи с этим любые затягивания конфликта, по мнению украинских властей, сыграют в их пользу», — добавил он.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что официального отказа от переговоров не будет. В разговоре с «Газетой.Ru» он также пояснил, что переговорный процесс изначально был обречен на провал.

«У меня нет никаких сомнений, что Киев не собирался ничего выполнять. Переговоры нужны были, чтобы затормозить процесс наступления российских войск, отвести фокус и как бы попробовать переключить внимание общественности — создать иллюзию, что с помощью переговоров можно чего-то достичь», — заявил Брутер.

Другие форматы

С начала специальной военной операции России на Украине прошло четыре очных раунда переговоров представителей Москвы и Киева. Кроме того, стороны несколько раз обсуждали урегулирование конфликта в формате видеоконференции.

Однако после того, как Украина обвинила российскую сторону в военных преступлениях против гражданского населения в киевском пригороде Буче, стороны приостановили контакты на две недели. В то же время страны все еще ищут наиболее подходящий формат для встречи российского и украинского лидеров. Обсуждается участие третьих стран.

По словам Владимира Брутера,

другие державы вряд ли согласятся участвовать в переговорах, поскольку сейчас между странами нет доверия.

«Не понятно, зачем кого-то привлекать и о чем сейчас договариваться», — сказал он.

«Разговаривать с Киевом на данный момент бессмысленно. Все эти вопросы могли быть решены за счет коммуникации Москвы и Вашингтона. Но об этом можно только мечтать», — сказал Андрей Суздальцев.

Примечательно, что несколько украинских экспертов ранее высказывали аналогичное мнение. Так, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский говорил «Газете.Ru», что Киев сможет нормализовать отношения с бывшими соседями по СНГ только в том случае, если США и Россия объединят усилия по решению «украинского вопроса».

По словам Погребинского, США должны отказаться от идеи позиционировать Украину в качестве «анти-России». Более того, западные партнеры Киева должны так скорректировать внутреннюю и внешнюю политику Украины, чтобы местный истеблишмент также отказался от «антироссийской» идентичности, объяснял Погребинский.

По словам Олега Барабанова, западные страны вряд ли станут участвовать в потенциально новых переговорных форматах, поскольку единственным желанный ими результат — фиксация поражения России.

Кто на кого давит

Олег Барабанов уверен: ремарки западных политиков о военной победе на поле боя так или иначе оказывают давление на Киев. Однако для части украинского истеблишмента это не проблема, поскольку Украине исправно поставляют оружие и обеспечивают стране всяческую поддержку.

«Так можно и десять лет воевать. Страдания народа никогда не были ключевым фактором в политике любой страны», — отметил эксперт.

По словам Андрея Суздальцева, давление Запада на Киев обусловлено нежеланием некоторых стран допустить военную победу Москвы на территории Украины.

«Для Запада сама возможность, что Россия одержит победу, — это катастрофа. Они рассчитывают, что Зеленский продолжит сражаться. Идет ставка на истощение российской армии. Поставки оружия в этой связи продолжаются. Для них поражение — это не просто второй Афганистан; поражение на Украине откроет «ящик Пандоры», который может спровоцировать распад ЕС, заставить Турцию выйти из НАТО. Из-за этого может начаться эрозия их институтов», — констатировал Суздальцев.

Переговоры начались, потому что Путину поступила информация о готовности Зеленского подписать некий документ, отметил Брутер.

«Вопрос в том, что если он и подпишет что-нибудь, на следующий день он не будет называться президентом. Если Зеленский выйдет за те границы, которые ему нарисовали, то через 15 минут возмущенные патриотические жители выкинут его в окрестности космоса», — констатировал он.