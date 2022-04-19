«Решающее слово за Москвой»: как поступит Лондон с пленными британцами

В Великобритании считают, что сдавшиеся в плен российской армии на Украине британские военные стали проблемой для королевства. Пленные просят у Бориса Джонсона поспособствовать их обмену на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, что в Лондоне считают частью «российского давления». При этом в СМИ не исключают, что обстоятельства вынуждают премьера вмешаться в ситуацию.

Британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис объявил, что правительство Великобритании особенно внимательно контролирует развитие ситуации с попавшими в плен в Мариуполе британцами Шоном Пиннером и Эйденом Эслином.

«Правительство всегда уделяет повышенное внимание подобным вопросам, и премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] поддерживает постоянный контакт с коллегами и партнерами по всему миру — как по линии НАТО, так и напрямую с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь любому гражданину Великобритании», — отметил Льюис.

Что требуют британские солдаты Обсуждение возможного обмена британцев на Медведчука запустили сами военные. Пиннер и Эслин попросили о помощи Джонсона в отдельных интервью, опубликованных российскими телеканалами. Читать дальше

Министр не стал прямо отвечать на вопрос, участвует ли Лондон в переговорах об обмене британских подданных, но отметил, что Британия даже не рассматривает обсуждение их обмена на арестованного в Киеве главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, хотя об этом Лондон попросили сами пленные британцы.

«Великобритания не будет помогать России. Мы сейчас вводим санкции против тех, кто близок к режиму [президента России Владимира] Путина. Мы не будем думать, как мы можем помочь России»,

— подчеркнул Льюис.

Могут ли обменять британцев

В России официально не прокомментировали призывы не только британских военных, но и самого Медведчука, который призвал Зеленского и Путина обменять его на украинских военных и мирных граждан из Мариуполя. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока у Москвы нет никакой реакции на подобные предложения.

Вместе с тем такой обмен выглядит достаточно специфичным, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Так, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что непонятно, зачем Москве менять британских военных на Медведчука — гражданина Украины.

«Скорее, англичан стоит обменять на российских военных. Вероятно, они все-таки наемники, и механизм для их обмена может быть какой угодно. Это зависит от решения Москвы, то есть чего мы захотим в данной ситуации.

Мы не объявляли войну Украине, и она нам тоже, поэтому какие тут могут быть юридические моменты. Здесь только чистые договоренности сторон о передаче тех или иных лиц», — добавил эксперт.

С этим отчасти согласен и директор Центра Европейской информации МГИМО Николай Топорнин, по его словам, логичнее было бы провести обмен британцев на россиян. Однако он не исключил, что в целом нет ничего невозможного.

«Что касается передачи иностранных военных в обмен на иностранного политика — это выглядит довольно специфическим и весьма странным. В данном случае какие-то стандартные правила и процедуры, предусмотренные конвенциями по обмену пленных, не действуют. Потому что есть британские подданные, которые сдались российским войскам, а с другой стороны находящийся под арестом украинский политик Медведчук. И предполагается, что таким обменом якобы должна заниматься Россия, но у Москвы, скорее, есть интерес вызволить в первую очередь своих военных», — добавил эксперт.

Как отреагирует Лондон

Интервью и заявления Пиннера вместе с Эслином вызвали волну обсуждений в британских СМИ. Так, The Guardian пишет, что участие двух британских бойцов заставит Джонсона вмешаться в ситуацию. «Би-би-си» указывает, что семьи британских солдат уже обратились к властям Великобритании и рассчитывают на «быстрое решение», которое позволит Пиннеру и Эслину вернуться к своим семьям. А Sky News со ссылкой на члена Палаты лордов Питера Рикеттса называет вопрос обмена британских подданных серьезной дилеммой и проблемой для правительства Великобритании.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что, по ее мнению, ситуация с британскими подданными осложняется их статусом наемников, а потому они могут не считаться военнопленными. Неизвестно, как Лондон будет подходить к решению этого вопроса.

«Вероятно, многое будет зависеть от общественного мнения внутри Великобритании. В последнее время у Бориса Джонсона очень плохая ситуация с популярностью внутри страны, в том числе из-за нарушений им антиковидных ограничений, которые он сам же ввел на территории страны. Он стал первым премьер-министром Великобритании, который совершил правонарушение. Более того, он лгал парламенту, когда заявлял, что не участвовал ни в каких вечеринках, нарушающих антиковидные ограничения. А 5 мая в Великобритании должны пройти местные выборы, которые могут лишить правящую Консервативную партию большого количества депутатов в местных органах власти», — добавила эксперт.

С точки зрения Ананьевой, на фоне всего этого не исключено, что

власти Великобритании могут попытаться использовать ситуацию с пленными британцами, чтобы повысить рейтинг Джонсона. Однако, по ее словам, их необязательно будут пытаться поменять на Медведчука (украинского гражданина), так как это бессмысленно для России.

В свою очередь, Николай Топорнин из МГИМО также не исключил, что британские власти все же заинтересованы в возвращении своих граждан на родину и, вероятно, будут пытаться это осуществить по дипломатическим каналам.

«Вряд ли Лондон официально будет пытаться предлагать или требовать обмена британских подданных на Медведчука, поскольку это получается слишком экзотическая операция. Однако, возможно, в частных беседах кто-то может предложить такую схему или какой-то пакетный обмен вместе с политиком — в любом случае это будет вопрос политический, в котором решающее слово за Москвой», — резюмировал эксперт.