«Теперь все будет по-другому»: интервью с главой ЛНР Леонидом Пасечником

ЛНР комфортно работать с властями освобожденных городов и районов, но некоторые местные жители настроены к армии республики скептически, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, чем, по его мнению, закончатся боевые действия в Донбассе, какие новые памятные даты появятся у ЛНР после этого, что будет с украинскими пленными, ждать ли референдума о присоединении к России и как республика отметит в этом году 9 Мая.

«Газета.Ru»: Вы уже проводили совещание с главами администраций освобожденных городов и районов. Как они реагируют на то, что территории перешли под контроль ЛНР?

Леонид Пасечник: Первое рабочее совещание с главами освобожденных территорий прошло в Луганске в конце марта. На встрече также присутствовали и главы действующих администраций городов и районов ЛНР, за которыми закреплены освобожденные территории. То есть, согласно распоряжению, почти все администрации, работающие в республике с 2014 года, курируют новосозданные. Новосозданным администрациям это помогает быстрее вливаться, адаптироваться в правовом, юридическом поле Луганской Народной Республики.

Что касается их работы в составе республики, то никаких проблем не возникало. Руководящие должности заняли люди-выходцы из этих территорий, которые до 2014 года так или иначе были связаны с государственной службой, работали в администрациях.

Они — патриоты своей родной земли, которые вынужденно оказались под оккупацией фашистской украинской власти.

То есть люди никуда не уезжали, а продолжали трудиться, работать во благо Родины, добросовестно выполняя все свои функциональные обязанности. Работать с ними комфортно.

— Как на установление контроля ЛНР над территориями реагируют сами жители?

— Скажу откровенно: люди реагируют по-разному. Большинство встречает нас как освободителей, искренне благодарит за то, что мы их спасаем от жизни под руководством фашистов.

Конечно, есть и те, кто относится к этому скептически.

Все мы прекрасно знаем и понимаем, что восемь лет украинская машина пропаганды под умелым руководством Запада работала на полную мощность. Если до 2013 года, до госпереворота в Киеве, люди праздновали День Победы, не боялись говорить на русском, то с приходом Порошенко, а после — Зеленского героями страны стали националисты: Бандера и Шухевич.

Эта переориентация ценностей, подмена понятий и переписывание истории произошли за каких-то восемь лет. Страшно и больно от того, что все это происходило на глазах потомков-освободителей — участников, детей Великой Отечественной войны. Для фашистской киевской власти нет ничего святого.

Уверен, пройдет совсем немного времени, люди отойдут от агрессивной, русофобской пропаганды и их взгляды на жизнь поменяются.

Им просто не давали думать по-другому, ведь на инакомыслие в Украине наложили табу: людей преследовали, избивали за ношение георгиевских лент, поддержание Русского мира.

Люди боялись даже банально отмечать великий праздник — День Победы. Теперь все будет по-другому.

— От чего зависят сроки завершения военной спецоперации на Украине? Можно ли сегодня сделать прогноз, когда она закончится? Чем, по вашему мнению, она закончится для Украины, России, ЛНР и ДНР?

— Когда закончится спецоперация России на Украине — вопрос к верховному главнокомандующему Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что военная операция и продвижение российских войск идет по плану.

Безусловно, перед силами ЛНР стоит цель как можно быстрее освободить родную землю от украинских, нацистских оккупантов, спасти наших людей от постоянных, массированных обстрелов. В целом делать какие-то прогнозы — не совсем корректно.

Как я уже неоднократно говорил, вооруженные формирования Украины сделали огневые точки прямо в жилых домах, разместили военную технику в жилых массивах, прикрываясь мирным населением, как живым щитом. Разумеется, это приостанавливает продвижение подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики. Мы, в отличие от фашистских сил Украины, действуем максимально аккуратно, чтобы не наносить вреда и ущерба гражданской инфраструктуре, мирным жителям. Там живут наши люди, которые вместе с нами голосовали на референдуме в мае 2014 года, поддерживали Русский мир и выступали за дружбу с Россией.

Военная операция, по моему мнению, закончится прозрением для украинского народа.

Люди увидят, что руководство страны, отдавая преступные приказы, преследует только одну цель — уничтожить. Уничтожить инфраструктуру, загубить как можно больше жизней. Киеву плевать на своих граждан. Народ Донбасса в этом убедился еще восемь лет назад — с первыми обстрелами наших городов и сел. Я считаю, что после денацификации страны миллионы людей вздохнут с облегчением — нацисты уйдут из власти.

— Как вы считаете, нужно ли официально сделать 24 февраля в России, ЛНР и ДНР памятной датой?

— Говорить за многомиллионный народ России я не в праве.

Луганская и Донецкая народная республика, думаю, теперь точно будут чествовать 21 февраля. В этот день случилось долгожданное, историческое событие для каждого из нас — Россия признала суверенитет и независимость республик Донбасса. Это то, чего мы очень ждали и к чему стремились, начиная с Русской весны 2014 года.

Уверен, что народ Донбасса с радостью будет отмечать еще одну знаковую дату — день победы. Победы над украинскими оккупантами.

Но об учреждении этой даты мы сможем говорить только тогда, когда полностью освободим наши земли.



— Как поступают с пленными в ЛНР?

— В самом начале проведения военной операции по освобождению территории республики я делал заявление, в котором сказал, что лицам, добровольно сложившим оружие и отказавшимся выполнять преступные приказы киевской власти, мы гарантируем содержание в соответствии со всеми нормами международного права. После окончания военной операции такие военнослужащие будут отпущены и возвращены в свои семьи.

Из средств массовой информации, думаю, вы уже видели и слышали интервью военных Украины, где они сами рассказывают о том, как к ним относятся в республике. Они обеспечены всем необходимым: теплом, едой, водой и медицинской помощью.

Мы действуем максимально гуманно в отличие от украинской стороны.

— Вы говорили о готовности республики к референдуму о вступлении в Россию. Как вы считаете, может ли подобное голосование быть организовано до завершения специальной военной операции?

— Разумеется, пока мы не завершим военную операцию, не освободим полностью родную землю от врага, говорить о проведении референдума рано.

Как только мы одержим победу, вернемся к мирной жизни, граждане республики будут иметь абсолютное право определить свою дальнейшую судьбу, с кем и как жить. Хотя свой выбор мы сделали еще в 2014 году.

— Будет ли День Победы 9 мая как-то отмечаться в этом году в ЛНР? Считаете ли вы уместным его празднование в нынешних условиях?

— День Победы — великий, знаковый праздник для народа республики. На протяжении всех восьми лет нашей независимости, несмотря ни на что, 9 мая мы чествовали, вспоминали подвиги наших предков, совершенные ими во время Великой Отечественной войны, благодарили ветеранов за их мужество и героизм.

Этот год также не станет исключением. План мероприятий еще разрабатывается, но, я думаю, что День Победы мы отметим.

Разумеется, в нынешних условиях праздник пройдет не с таким размахом, как это было раньше. Но мы уже имеем опыт празднования Дня Победы в новых форматах, как это было тогда, когда мы столкнулись с пандемией COVID-19.